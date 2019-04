Der Schatzmeister kontert

Rotenburg - Von Michael Krüger. Unter den 177 Mitgliedern der Grünen im Landkreis rumort es. Vor allem Mitglieder aus den Ortsverbänden und Bothel haben vergangene Woche massive Kritik am Kreisvorstand um den Finteler Sprecher Hans-Jürgen Schnellrieder und dessen Ehefrau Gabriele Schnellrieder geäußert. Sie fühlen sich als „Politiker der Basis“ übergangen, sehen sich als Ortsverband „entmachtet“ und sprechen gar vom „Diktator“ Schnellrieder. Was spätestens mit der Mitgliederversammlung im März deutlich geworden ist, als mehrere Ortsverbandsmitglieder die Veranstaltung frühzeitig verlassen haben, entwickelt sich nun zu einer Zerreißprobe für den Kreisverband. Dabei sei unter den jüngsten Aussagen eine „Menge an falschen Behauptungen“, die „nur schwer zu ertragen“ ist, kontert nun Ragnar Kaesche aus Zeven, langjähriges Mitglied im Kreisvorstand der Grünen und Schatzmeister. Zu den „unmöglichen Unterstellungen“ müsse er sich einfach öffentlich äußern.

Öffentlich vorgeprescht war vor allem Arthur Lempert, stellvertretender Scheeßeler Ortsverbandsvorsitzender und Fraktionssprecher der Grünen im dortigen Gemeinderat. Kaesche über ihn: „Herr Lempert erfindet sich eine Welt.“ Die Strategie falscher Behauptungen habe seit Lemperts Beitritt „leider Einzug gehalten im grünen Kreisverband. Zwei ehemalige Kreisvorsitzende und diverse andere grüne Mitglieder sind seitdem ausgetreten. In Scheeßel hat quasi die ganze ehemalige Ratsfraktion die Biege gemacht, weil sie es nicht mehr aushielten und haben sich teilweise als unabhängige grüne Liste neu aufgestellt.“

Kaesche, der auch Vorsitzender des Zevener Ortsverbandes ist, betont in einem Schreiben an die Rotenburger Kreiszeitung, dass nicht die Rede davon sein könne, dass es „an der Basis rumort“. Vielmehr seien damit Lempert „und eine Handvoll Unzufriedener, die zum Beispiel ihre Enttäuschung über eine verlorene Wahl nicht überwinden können“, gemeint. Kaesche spielt damit auf Birgit Brennecke an, die mit ihren Kandidaturen für den Landtag und den Kreisvorsitz gescheitert war. Lempert selbst, schreibt Kaesche in einem Facebook-Beitrag, habe „nach kurzer Vorstandsarbeit alles hingeworfen. Seitdem tritt er nach. Immer auf dieselbe Art und Weise: Mails und Telefonate hinter dem Rücken anderer, falsche und verdrehte Behauptungen und im Zweifel mit der großen Keule in der Presse.“ Damit schade der Scheeßeler „massiv der Partei und den ganzen Ehrenamtlichen, die hier rund um die Uhr versuchen, grüne Politik zu machen.“ Kaesche: „An dieser Stelle muss daher mal die Klarstellung erfolgen: Die meisten Mitglieder und Ortsvereine freuen sich, dass inhaltlich und mit großer Tatkraft etwas passiert bei den Grünen im Landkreis.“

Zu Beginn des Europawahlkampfes kommen aus den Reihen der Kritiker aber auch ganz handfeste Vorwürfe – ohne dass diese inhaltlich näher erläutert werden. So hatte die Scheeßelerin Ines Schumacher von „Unregelmäßigkeiten in der Buchführung“ der Kreispartei gesprochen. Und Lempert hatte in Richtung des Vorstands gesagt: „Wenn ich mit Schmutz werfe, muss ich genau aufpassen, was vor meiner Haustür liegt.“ Aus dem Kreisvorstand ist mittlerweile zu vernehmen, dass gegen diese Aussagen auch rechtliche Schritte eingeleitet werden. Schatzmeister Kaesche hat via Facebook verkündet: „Diese Aussage wird im Übrigen Folgen haben!“ Als Sprecher des Ortsverbandes Zeven – der drittgrößte im Kreis – und einstimmig gewählter und entlasteter Kreisschatzmeister dürfe er sich dieses Urteil erlauben. Die Kreismitgliederversammlung habe als oberstes Gremium in den vergangenen Jahren alle Haushalte nahezu einstimmig verabschiedet, auch alle Vorstände seien einstimmig oder nahezu einstimmig entlastet worden. „Wenn Herr Lempert sagt ,Wenn ich mit Schmutz werfe, muss ich genau aufpassen, was vor meiner Haustür liegt’, dann kann ich dem nur beipflichten, denn ich habe hier eine lange, lange, sehr interessante Liste mit so ziemlich allem, was da so zum Kreisverband ,beigetragen’ wurde“, so Kaesche.

Dass sich der Streit innerhalb der Partei darüber hinaus an einer Frage aufspielt, wie viele Großplakate ein Ortsverband zur Europawahl aufstellen darf oder muss, die zu 100 Prozent subventioniert werden, halte er schließlich für absolut überflüssig. Wenn das der Vorwurf ist, müssen der Schatzmeister für den Vorstand bekennen: „Nostra culpa“ (unsere Schuld)!