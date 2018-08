Sanierung des zweiten Bauabschnitts der B75 ist fast fertig

Rotenburg - Von Farina Witte. Die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt der Sanierung der B75 und B71 im Bereich Rotenburg gehen gut voran, berichtet Margit Schröder, Leiterin der Straßenmeisterei Rotenburg. Bei einem Besuch auf der Baustelle an der Abfahrt Rotenburg Ost zeigt sie, wie die Sanierung des in die Jahre gekommenen Straßenbelags abläuft.

Die Mitarbeiter der Hannoveraner Firma Kemna sind gerade dabei, die Binderschicht einzubauen. Mit einem sogenannten Fertiger wird der heiße Asphalt auf die Fahrbahn aufgebracht. In der direkten Umgebung des frischen Asphalts ist es sehr warm. „Das war schon eine enorme Leistung in den vergangenen Wochen, als es draußen ohnehin so heiß war“, betont Schröder. Da zeigte das Thermometer am Fertiger schon mal 66 Grad an. Ausreichend trinken ist da besonders wichtig: vier bis fünf Kisten Wasser hätten die acht Mitarbeiter auf der Baustelle an den heißen Tagen benötigt.

In drei Bahnen bauen die Mitarbeiter die Binderschicht auf der rund zwölf Meter breiten Fahrbahn ein. Gute und genaue Vorbereitung ist wichtig, damit der fertige Belag langlebig und belastbar ist. „Mit einer Bithum-Emulsion werden die Schichten miteinander verbunden“, erklärt Schröder, als das dafür zuständige Fahrzeug auf der Kante der Binderschicht die Emulsion aufträgt.

Gleichzeitig ist eine Walzfahrzeug im Einsatz, um die Binderschicht zu festigen. Als auch die dritte Bahn Binderschicht eingebaut ist, fährt die Walze auch über die Verbindungsstücke. Ein Übergang ist danach nicht mehr zu sehen. Schon Dienstag könne die Baufirma voraussichtlich damit beginnen, die Deckschicht auf die Fahrbahn zu bauen. Dann ist auch der zweite Abschnitt so gut wie fertig. „Die Seitenränder werden dann noch mit sogenannten Zwickelflächen angeglichen“, so die Leiterin der Straßenmeisterei Rotenburg. Der Asphalt der Deckschicht muss schließlich 24 Stunden auskühlen. Bei ganz heißen Temperaturen sei es manchmal erforderlich, die Schicht zusätzlich mit Wasser zu kühlen. Schröder: „Das war in diesem Fall aber nur einmal beim ersten Bauabschnitt notwendig.“ Bevor die Straßenmeisterei den Abschnitt wieder freigibt, werden noch die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht.

+ Die Mitarbeiter der Firma Kemna bauen mit dem Fertiger die Binderschicht ein. Das Gerät kann in der Breite und Höhe eingestellt werden, sodass passgenaues Arbeiten möglich ist. © Witte

Der aufwendigste Teil folgt dann aber, bevor die Arbeiten am dritten Abschnitt (Infokasten) beginnen. „Dann legen wir den Verkehr um“, erläutert Schröder. Das sei sehr zweitaufwendig, denn dafür muss die Beschilderung für die Umleitungsstrecken wieder umgeändert werden. Eine Vollsperrung wie bei dieser Baumaßnahme sei aber die schnellere und, das betont Schröder, vor allem sicherere Variante für die Bauarbeiter, die in diesen Tagen auf der Bundesstraße tätig sind.

Dritter Bauabschnitt ab Ende August

Der zweite Bauabschnitt zwischen der Abfahrt Rotenburg Mitte und Rotenburg Ost wird voraussichtlich am 18. August wieder für den Verkehr freigegeben. Dann sperrt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden den dritten Bauabschnitt zwischen dem Abzweig der B75 zur B71 (Zevener Straße) in Richtung Zeven bis zum Kreuzungsbereich der K238 (Borcheler Damm). Die Fahrbahnerneuerung in dem Bereich möchte die Behörde am 31. August abschließen und die Vollsperrung zum 1. September aufheben.

Auch für diese Vollsperrung gibt es Umleitungsstrecken. Wer aus Scheeßel oder Rotenburg Richtung Zeven fährt, folgt der U10 über Scheeßel (L131), Westeresch, Hetzwege, Abbendorf und Elsdorf. Vom Kreisel in Elsdorf führt die Umleitung weiter über die Kreisstraße von Burg Elsdorf nach Gyhum und von dort nach Zeven.

Von Mulmshorn und Zeven kommend in Richtung Scheeßel oder Rotenburg führt die Umleitung über die B71 bei Mulmshorn nach Bockel. Von dort geht es weiter nach Sick auf die Kreisstraße nach Gyhum. Der Verkehr wird weiter über Hesedorf, Abbendorf, Hetzwege und Westeresch nach Scheeßel geführt. Ab Scheeßel kann die B75 nach Rotenburg genutzt werden.

Anlieger haben Zufahrtsrecht

Die Anlieger können ihre Grundstücke laut der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden weiterhin erreichen. Sie müssten lediglich damit rechnen, dass sie während des Asphalteinbaus zeitweise nicht mit ihren Autos zu ihren Grundstücken fahren können. In diesem Zeitraum sollen die Anlieger außerhalb der Baustelle parken.

Auch für den Busverkehr gibt es Einschränkungen, heißt es seitens der Behörde. Da zeitgleich im Bereich des Kreisels an der Aral-Tankstelle die Fußgänger- und Radwegbrücke über der B215 erneuert wird, kann es dort ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Straße ist in dem Bereich halbseitig frei, der Verkehr wird mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet.