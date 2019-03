Sanieren, aber wie?

Der trockene Sommer hat den Moorstraßen im Landkreis zugesetzt. Besonders im Nordkreis gibt es viele betroffene Strecken, die abgesackt sind oder tiefe Risse aufweisen. Wie es mit der Sanierung weitergeht, darüber hat Frauke Bargmann vom Straßenbauamt des Landkreises im Ausschuss für Hoch- und Tiefbau informiert.

VON FARINA WITTE

Rotenburg – Klar ist, es gibt Handlungsbedarf, Geld steht auch zur Verfügung. Aber wo beginnen? Frauke Bargmann, Abteilungsleiterin Straßenbau, machte im Fachausschuss des Landkreises deutlich, dass die betroffenen 50 Kilometer nicht auf einmal repariert werden können. Deshalb hat das Amt eine Liste aufgestellt und die Straßen kategorisiert. Vier beschädigte Straßen im Nordkreis gibt es, die aufgrund des höheren Verkehrsaufkommens als Hauptstrecke und damit in die erste Kategorie eingeordnet werden. Das sind die K 125 zwischen Bevern und Bremervörde, die K 102 zwischen Bremervörde und Gnarrenburg, die K 105 zwischen Bremervörde und Iselersheim sowie die K112 zwischen Bockel, Nartum und Winkeldorf.

Im Südkreis sind es hingegen nur Nebenstrecken und Straßen nachrangiger Bedeutung, die aufgrund der Trockenheit Schaden genommen haben und repariert werden müssen.

Der nächste Schritt ist nun, den vorhandenen Straßenaufbau zu untersuchen. Das ist bereits für drei Strecken angelaufen, teilt Bargmann mit. Danach richte sich, wie bei der Sanierung vorgegangen wird.

Vollausbau beziehungsweise der Neubau der Straße ist eine Möglichkeit. Das wäre die langfristig stabilste Lösung, aber auch die, die am längsten dauert und kostenintensiv ist. Das Straßenbauamt überlege derzeit, Teststrecken zu bauen, um verschiedene Verfahren zu erproben. Das ist zum Beispiel bei der K 102 im Bereich Fahrendorf südlich von Bremervörde angedacht. Hintergrund ist, erklärt Bergmann, dass man noch nicht genau weiß, welcher Straßenaufbau am besten geeignet ist. Man tausche sich derzeit mit Nachbarlandkreisen aus, und es gebe auch Erfahrungswerte für die Sanierung von Moorstraßen, so Bargmann: „Aber es ist individuell unterschiedlich, was da das Beste ist.“

Eine vollflächige Sanierung der Deckschicht sei schnell umsetzbar, wenn Personal und Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Erfahrungsgemäß halte diese Reparatur fünf bis sieben Jahre. Diese Maßnahme ist unter anderem für die K 148 zwischen Glinstedt und Minstedt, die K 245 in Kettenburg und die K 238 in Borchel vorgesehen. Punktuelle Sanierungen sind etwa auf der K 102 zwischen Bremervörde und Gnarrenburg geplant. Diese Flickstellen-Reparatur sei sehr kurzfristig umsetzbar, halte aber auch maximal ein Jahr.

Gerade im Nordkreis gibt es einige Straßen, die mit einer sogenannten Tränkdecke gebaut sind. Das habe der Landkreis eine zeitlang verstärkt gemacht, weil es kostengünstig ist und bis 2010 wenig Haushaltsmittel zur Verfügung standen. Der Nachteil: Es ist nicht sehr lange haltbar. Dabei wird Split mit Bitumen verklebt. „Das ist eine ganz dünne Schicht“, erklärt Straßenbauamtsleiter Gert Engelhardt. Das Problem sei, dass schon kleinere Veränderungen des Bodens dazu führen können, dass die Straßendecke wieder Schaden nimmt. Auf einer bestehenden Tränkdecke könne man nur erneut mit diesem Verfahren sanieren. Deshalb wird man diese Methode auch auf den Straßen zwischen Langenhausen und Augustendorf, Höhne und Ostendorf sowie Iselersheim und Ostendorf im Nordkreis anwenden. Langfristig, erklärt Bargmann, werde der Landkreis aber davon Abstand nehmen, weil die geringe Haltbarkeit und der Aufwand nicht im Verhältnis stehen.

Es gibt also einen Fahrplan für die beschädigten Moorstraßen. Sind sie erst mal repariert, sollte der Kreis sich aber auch darum kümmern, dass sie möglichst lange halten. Dafür pladierte auch Ausschussmitglied Reinhard Lindenberg (WFB): „Vielleicht würde in Verbindung mit einer Tonnenbeschränkung auch eine Geschindigkeitsbeschränkung helfen.“ Ulrich Thiart (Bündnis 90/ Die Grünen) kritisierte, dass schon jetzt Gewichtsbeschränkungen nicht eingehalten werden. Da müsse man sich auch auf Bundesebene Gedanken machen.