Sammelleidenschaft: 40 Flaggen hängen im Keller

Rotenburg – Wenn eine Flagge am zwölf Meter hohen Mast auf dem Grundstück von Uwe Bausdorf aus Rotenburg im Wind wehr, dann wissen seine Verwandten, Freunde und Bekannten, dass im „Hause Bausdorf“ am Pappelweg irgendetwas im Busch ist. Denn der Rotenburger hat für besondere Anlässe immer eine entsprechende Flagge parat.

Sind das Flaggen oder Fahnen? Dieser und vielen weiteren Fragen zu dieser ausgefallenen Sammelleidenschaft des ersten Vorsitzenden bei der Rotenburger Verkehrswacht, ist die Rotenburger Kreiszeitung in einem Gespräch vor Ort auf den Grund gegangen.

„Fahnen und Flaggen die Begriffe verschwimmen in der heutigen Umgangssprache, wobei sie unterschiedliche Ursprünge und auch Entwicklungen haben. Dabei gibt es einen eindeutigen Unterschied: Flaggen werden gehisst und Fahnen werden getragen“, erklärt der 71-Jährige. Der Ursprung der Flaggen gehe auf mittelalterliche Schifffahrt zurück. Schiffe mussten von einander unterschieden und gekennzeichnet werden. Hierfür kamen Flaggen zum Einsatz, die bis heute auch noch die Nationalität der Schiffe anzeigen. Eine Fahne hingegen zählt immer als Unikat. Sie ist fest an einem Stock gebunden und kann getragen werden. Sie kommt zu zeremoniellen Zwecken unter anderem bei Schützenvereinen zum Einsatz.

Sein Faible für Flaggen habe vor rund 20 Jahren begonnen, erzählt Bausdorf. „Mein Bruder Jörg hat damals eine Bayerin geheiratet. Die Bewohner des Freistaates haben ein besonderes Faible für ihre bayrische Flagge und da wollte ich mit einer preußischen Flagge etwas entgegensetzen“. Er habe zunächst nur historische Flaggen gesammelt. So zum Beispiel den Nachdruck einer Flagge von Friedrich dem Großen, die zurzeit am Mast im Garten weht. Er habe die meisten seiner Sammelstücke im Internet erworben. „So auch unsere Nationalflagge“. Seine Nichte lebe im Ausland. Da sei ihm irgendwann die Idee gekommen, die jeweilige Flagge von dem Staat zu hissen, von dem seine Nichte gerade zum Besuch in Rotenburg angereist ist. Das habe sich dann irgendwann verselbstständigt. So habe die Familie Bausdorf Austauschschüler aus dem Ausland aufgenommen – und selbstverständlich wurde die entsprechende Nationalflagge während des Besuchs gehisst.

So seien im Laufe der Jahre unter verschiedensten Anlässen rund 40 Flaggen zusammengekommen. Bausdorf habe auch Themen-Flaggen so unter anderem zum Geburtstag, zu den Olympischen Spielen, zu Weihnachten und Ostern gekauft. Der Besitz der Rotenburger Stadtflagge sei eine Selbstverständlichkeit für ihn. „Ich bin Berliner und mein Großvater gehörte dem preußischen Potsdamer Garde Ulanen Regiment an. Deshalb habe ich heute zur Begrüßung meines Gesprächspartners von der Zeitung eine preußische Flagge gehisst“. go