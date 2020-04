Sammel- und Bastelleidenschaft: Ostereier sind ihr Hobby

Rotenburg – Eigentlich ist Antje Focken aus Rotenburg Goldschmiedin. Zu Ostern bemalt sie jedoch gerne Holzeier. „Soweit ich zurückdenken kann, wurden bei uns in der Familie Eier zu diesem Frühlingsfest bereits ab Mitte März bemalt.“ Und da kommt ihre Mutter Gerda Focken ins Spiel. Sie hat seit mehreren Jahrzehnten eine große Sammelleidenschaft für kunstvoll bemalte Ostereier entwickelt.

„Ich sammel nicht nur Ostereier, sondern auch vieles, was sich darum rankt. Knapp 1 000 bunt verzierte Ostereier sind so im Laufe der Jahre zusammengekommen“, berichtet sie. Die 82-Jährige hat viele ihrer Kunstwerke in diesem Jahr gut verpackt in Kisten gelassen. „Hier und da kommt noch mal ein besonderes Stück hinzu, aber ich ziehe nicht mehr los, um weitere Stücke zu ergattern.“

Schon draußen am idyllisch gelegenen Haus ist das Familien-Hobby sichtbar. Ein überdimensionales buntes Papier-Osterei am Eingangsbereich hält Focken für ein Foto bereit. „Ich hatte vor rund 30 Jahren in Lüneburg in der Johanniskirche das erste Mal eine wundervolle Ostereier-Ausstellung gesehen. Die bunte Vielfalt der unterschiedlichen Eier und die Kunst, diese zu verzieren, haben in mir den Wunsch geweckt, auch selbst solche wunderschönen Stücke zu besitzen“, erinnert sich Focken. So habe sie, wann immer sich die Gelegenheit bot, Ostermärkte besucht. Da sei schnell einiges zusammengekommen.

Ihre Sammlung beschränkt sich nicht nur auf Ostereier aus Deutschland. „Das Ei als Ursprung allen Lebens ist in sämtlichen Kulturen der Welt bekannt“, erklärt Focken. Die von ihr gesammelten Ostereier kommen unter anderem aus Rumänien, Polen, Tschechien, Serbien, Russland, China und Kaschmir. Viele dieser Eier hätten auch eine ganz bestimmte Bedeutung im Brauchtum. Russische Ikoneneier der orthodoxen Christen zum Beispiel, die mit Heiligenbildern verziert sind, oder die mit Ornamenten bestückten Pysanki-Eier aus der Ukraine, die zu Ostern an Verwandte verschenkt werden. Rote Eier gibt es in China bei der Geburt eines Kindes. Urig sind auch die von rumänischen Schmieden mit Hufeisen beschlagenen Brauteier. Bei ihren ovalen Kunststücken handele es sich nicht nur um Tauben-, Hühner-, Enten-, Gänse- und Straußeneier – auch Eier aus Holz, Marmor, Alabaster, Kristall, Papier oder Metall sind dabei. Bis vor drei Jahren habe sie ihre Sammelstücke in Ausstellungen präsentiert. „Jetzt bin ich in einem Alter, da sind Ausstellungen zu anstrengend.“

In einem kleinen Anbau neben dem Haus hat Tochter Antje ihre Goldschmiedewerkstatt untergebracht. „Hier fertige ich zurzeit Ostereier aus Holz an“, erzählt sie. Die kleinen Kunstwerke gehen nicht so schnell kaputt wie Natureier. „Ich habe mich bei den Motiven nicht festgelegt und male, wozu ich Lust habe.“ So entstehen zumeist realistische und sehr farbenfrohe Kunststücke. „Seit geraumer Zeit arbeite ich auch gerne mit Papier“, sagt sie. Ein solches Ei besteht aus acht Teilen, die bestempelt, gefaltet und zusammengefügt werden, erklärt Antje Focken.

Wegen der Corona-Krise bietet sie ihre Produkte unter Sicherheitsvorkehrungen an. Die Stücke können nach telefonischer Absprache unter der Rufnummer 04261/ 83578 an der Straße Im Teich 9 abgeholt werden. go