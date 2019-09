„Sämtliche Rotarier packen mit an“

Rotenburg - Von Guido Menker. Es ist das 20. Entenrennen auf der Wümme. Nicht zuletzt deshalb hoffen die beiden Rotary-Clubs Rotenburg und Rotenburg Wümmeland, diesmal die Marke von 6 000 Enten zu knacken. Ob es klappt, wird sich am Sonntag, 29. September, um 15 Uhr zeigen. Dann nämlich fällt der Startschuss an der Holzbrücke hinter dem Ronolulu.

Die Organisatoren haben mehr als 5 000 Plastikenten für das Rennen vorbereitet. Alle Enten haben sie mit einer Nummer versehen, und zu jeder Ente gehört ein Ticket mit der entsprechenden Nummer. Jeder hat die Möglichkeit, diese Tickets für je fünf Euro Euro zu kaufen und damit am Rennen teilzunehmen. Und das alles für einen guten Zweck. Stefanie Siegmund als Sprecherin des Rotary-Clubs Rotenburg hat der Kreiszeitung auf die wichtigsten Fragen rund ums Entenrennen Antworten geben – damit jeder Bescheid weiß, wie das alles funktioniert und worum es dabei geht.

Gibt es eigentlich noch Lose für das Entenrennen?

Ja! Bislang haben wir knapp 4 500 Entenlose an die Frau beziehungsweise an den Mann gebracht. Es sind also noch genügend Lose vorhanden.

Wo kann ich denn jetzt noch Lose für das Rennen bekommen?

An den kommenden Samstagen können die Lose noch am Rotary Stand auf dem Rotenburger Wochenmarkt gekauft werden. Darüber hinaus sind Lose an vielen Vorverkaufsstellen erhältlich: Apotheke Große, Buchhandlung Müller, Die Markt-Apotheke, Info-Büro der Stadt Rotenburg, Ronolulu, Rotenburger Kreiszeitung, Sparkasse Rotenburg Osterholz, Volksbank Wümme-Wieste, Haus der Physiotherapie, Heribert Lang Visselhövede, Sonnen-Apotheke Scheessel. Und natürlich können Kurzentschlossene noch im Rahmen des Kartoffelmarktes am 29. September ihr Entenlos am Rotary Stand kaufen.

Wann und wie erfahre ich, ob mein Los gewonnen hat?

Da gibt es zwei Möglichkeiten: Glückliche Entenlos-Besitzer können am 29. September live dabei sein, wenn ihre Ente an der Holzbrücke hinter dem Ronolulu in die Wümme gelassen wird und sie anfeuern, während sie mit allen anderen Enten um die Wette in Richtung Amtsbrücke schwimmt. Das ist ein echtes Spektakel, und wir freuen uns jedes Jahr über viele Gäste. Die fünf erstplatzierten Enten werden direkt am Zieleinlauf durchgesagt. Alle weiteren Gewinner-Enten werden am Rotary Stand auf dem Kartoffelmarkt und auf unserer Website www.rotenburger-entenrennen.de bekannt gegeben. Die Preise werden ab dem Montag nach dem Entenrennen den Gewinnern zugestellt.

Was gibt es denn in diesem Jahr eigentlich zugewinnen?

Der Hauptgewinn ist ein Reisegutschein über 2000 Euro. Außerdem warten 500 Euro in bar, ein 42 Zoll LED-TV, ein Sport-Fahrrad, ein Apple iPad, zwei Karten für das Hurricane Festival 2020 und 150 weitere tolle Preise auf die Gewinner.

Was passiert mit dem Erlös aus dem Entenrennen in diesem Jahr?

Zum 20. Jubiläum haben wir uns in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht. Sämtliche Erlöse kommen Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Region zugute. Kinder- und Jugendeinrichtungen können sich noch bis zum Tag des Entenrennens am 29. September ganz formlos mit einer E-Mail an info@rotenburger-entenrennen.de mit ihrer Projektidee bewerben.

Schon jetzt sollen sich 20 Vereine und Initiativen beworben haben, um in den Genuss des Erlöses zu kommen. Welche Voraussetzungen mussten die Bewerber erfüllen?

Mittlerweile haben uns sogar schon 22 Bewerbungen erreicht. Voraussetzung ist lediglich, dass die Projektidee Kindern und Jugendlichen in der Region zugutekommt.

Sie nennen ja noch keine Namen, aber aus welchen Bereichen haben den Enten-Ausschuss die Bewerbungen erreicht?

Genau, wir möchten die Spannung bis zum Schluss aufrecht erhalten. Die Bewerbungen kommen aus vielfältigen Bereichen, zum Beispiel Sport, Musik und Bildung. Genau diese Vielfältigkeit freut uns sehr, so kommen auch Projektideen zum Zuge, die bislang noch nicht so in der Öffentlichkeit standen.

Es geht dabei immerhin um insgesamt mehr als 25 000 Euro. Wie wird der Erlös aufgeteilt?

Der Geldbedarf der Projekte ist sehr unterschiedlich – von klein bis groß. Nach dem Entenrennen schaut sich der sogenannte Entenausschuss alle Bewerbungen noch einmal im Detail an und wird die Erlöse entsprechend verteilen. Wir hoffen natürlich, dass wir bis zum Entenrennen noch viele Lose verkaufen, damit der Spendentopf gut gefüllt ist und wir möglichst vielen der eingegangenen Projektbewerbungen gerecht werden können.

Bleibt die veränderte Erlös-Verteilung ausschließlich vor Ort ein einmaliges Projekt, oder werden die Rotarier es künftig immer so machen?

Von vielen Seiten haben wir eine überwältigend positive Resonanz auf die Idee erhalten, die Erlöse in der Region zu verteilen. Daher wird das sicherlich nicht einmalig bleiben.

Zurück zum Rennen: Wie lang ist eigentlich die Strecke, die die Enten auf der Wümme zurücklegen?

Knapp 500 Meter müssen die Enten vom Ronolulu bis zur Amtsbrücke zurücklegen.

Wie viele Helfer sind nötig, um für ein reibungsloses Entenrennen zu sorgen?

Von den Vorbereitungen, über den Losverkauf, das Entensortieren bis hin zum Entenrennen selbst sind sämtliche Rotarier im Einsatz und packen da an, wo es nötig ist. Nach dem Entenrennen sorgen fleißige Helfer des THW dafür, dass alle Enten, die nicht das Ziel erreicht haben, den Weg in ihr Winterquartier finden. Und, wie heißt es so schön: Nach dem Entenrennen ist vor dem Entenrennen. Gleich im Herbst starten bereits die Planungen für das nächste Rennen. Insofern ist das Entenrennen für uns ein Ganzjahresprojekt.

Ganz wichtig ist es ja auch, für die Gewinner Preise zu haben – aber wie schwer oder eben leicht ist es heutzutage, so viele Preise gestiftet zu bekommen?

Ja, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt, denn ohne unsere Sponsoren wäre der Betrag, den wir spenden können, deutlich geringer. Mit Blick auf die 20-jährige Geschichte des Entenrennens haben wir das große Glück, dass viele Sponsoren seit vielen Jahren mit dabei sind. Sie sind sehr gerne bereit, jedes Jahr wieder mit der Spende eines Preises zum Erfolg des Rennens beizutragen.

Welchen Stellenwert genießt das Rotenburger Entenrennen eigentlich im Kreise der Rotarier, die sich ja auch noch um viele andere wichtige Projekte kümmern?

Das Entenrennen ist ohne Frage unser größtes und aufwendigstes Projekt, das uns fast das gesamte Jahr auf Trab hält. Nach 20 Jahren ist es für uns Rotenburger Rotarier aber auch ein absolutes Herzensprojekt. Nicht nur, weil das Entenrennen selbst so viel Spaß macht und alle mit Freude dabei sind. Sondern auch, weil wir mit den Erlösen so viel Gutes tun können. Und nicht zuletzt ist das Entenrennen auch ein echtes Highlight für die Menschen in Rotenburg und umzu, die am Tag des Spektakels live mitfiebern. Das freut uns sehr.