Die Sache mit den Worten

Rotenburg - Von Ann-christin Beims (text) Und Guido Menker (fotos). Um Worte verlegen ist niemand im Haus Niedersachsen beim Neujahrsempfang der Rotenburger Werke. Denn um selbige geht es unter dem Motto „Was morgen noch gilt ...“: Begriffe ändern sich, Wörter sterben aus, neue tauchen auf. Insgesamt acht Begriffe haben sich die Werke sowie Dieter Kassel, Journalist und Moderator beim „Deutschlandfunk Kultur“, herausgepickt und stellen den rund 250 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Bundeswehr, Schulen und Kirche die Frage: Welcher wird noch in 20 Jahren Bestand haben?

Dazu hat jeder Gast auf seinem Platz einen Umschlag liegen, drei der acht Begriffskärtchen kann er auswählen. Während im Hintergrund ausgezählt wird, begrüßt Geschäftsführerin Jutta Wendland-Park die Anwesenden. Sie bedankt sich für die „vertrauensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung“ aus allen Richtungen, nur gemeinsam seien Aufgaben zu bewältigen – „mit dem Blick auf diejenigen, die keine Stimme haben“.

Der Blick in die Zukunft ist auch an anderer Stelle das Stichwort, aber in die nähere. In ihrem Jahresbericht werfen Wendland-Park und Geschäftsführer Thorsten Tillner nicht nur einen Blick auf das Geleistete, sondern auch auf das Anstehende. Und das sieht an einigen Stellen rosiger aus als an anderen. Zu den positiven Seiten gehört der geplante Neubau von Wohnungen für Menschen mit und ohne Behinderung nahe der Zevener Innenstadt. Es wird ein „Tür-an-Tür-Leben“, sagt Geschäftsführer Thorsten Tillner. Gleichzeitig sei es wichtig, den bestehenden Standort nicht zu vernachlässigen: Auf der Liste steht die Erweiterung des Förderzentrums Kalandshof sowie die Schaffung von Wohnraum unter anderem am Goldammerweg. „Die Frage nach gutem, bezahlbarem Wohnraum ist da. Und damit können wir der Stadt auch etwas zurückgeben“, sagt Wendland-Park. Auch in puncto Neubau einer Fachpflege-Einrichtung mit Tagesförderstätte „sind wir ein gutes Stück weitergekommen“ – nicht ohne Diskussionen. Auch am geplanten Hospiz am Therkornsberg haben die Werke einen Anteil.

Personell gab es im vergangenen Jahr einige Veränderungen. So hat die Lindenschule mit Karsten Beernink-Kastenschmidt einen neuen Leiter. Doch es gibt auch die weniger rosigen Aussichten. Personal ist nämlich eine Herausforderung für die Zukunft: Denn auch hier ist der Fachkräftemangel allgegenwärtig. „Es gibt immer weniger Mitarbeiter, wir müssen ungewohnte Wege gehen“, erklärt die Pastorin. „Das ist und wird noch ein großes Thema.“

An diesem Vormittag ist aber das große Thema ein anderes: Demut. Einer der acht Begriffe aus den Umschlägen, den 159 Anwesende auf Platz eins derer gekürt haben, die in 20 Jahren noch Bestand haben. Stellvertretend geht dafür Bereichsleiter Peter Braun auf die Bühne und unterhält sich mit Moderator Kassel über seinen „Lieblingsbegriff“, wie Braun verrät. „Es geht darum, sich nicht so wichtig zu nehmen. Und wer demütig sein kann, braucht Selbstwertgefühl – es heißt nicht, sich bedingungslos unterzuordnen.“ Es heiße, an der richtigen Stelle mal einen Schritt zurückzutreten. Am Ende gab es dafür einen goldenen Lorbeerkranz.

Es ist auch der Begriff, den sich Landrat Hermann Luttmann (CDU), Bürgermeister Andreas Weber (SPD) sowie Superintendent Dr. Michael Blömer für ihre Begrüßungsworte ausgesucht haben. „Demut ist nicht nur eine Tugend für Krisensituationen“, merkt Luttmann an, während Weber noch Ehre und Asyl dazunimmt – und nicht unerwähnt lässt, dass es eine Ehre sein sollte, sowohl gewählt zu werden, als auch wählen zu dürfen. Neben Begriffen wie „cool“, „Behinderung“ und „Emanzipation“ sehen die Gäste am wenigsten Zukunft für „fromm“. Schwester Christa, Jahrgang 1929, die dafür die Bühne betritt, hofft, dass diese sich irren. Ob wir das noch benutzen? „Ich glaube das unbedingt“, sagt sie.