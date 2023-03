Sabine Ulrich ist seit einem Jahr Chefin der Rotenburger Werke

Von: Stefanie Glaschke

Teilen

Sabine Ulrich hat ihren Platz in Rotenburg und in den Werken gefunden. © Menker

365 Tage als Geschäftsführerin: Sabine Ulrich blickt auf ihr erstes Jahr Arbeit in den Rotenburger Werken zurück.

Rotenburg – Vor einem Jahr ist Sabine Ulrich als Geschäftsführerin nach Rotenburg gekommen. Die Rotenburger Werke folgten als Arbeitgeber auf einen Einsatz, der Mission mit Bollerwagen von Haus zu Haus beinhaltete – Stadtteilarbeit des Kirchenkreises in Stade. Auf die Frage, ob ihr der Wechsel zu einem Bürojob schwergefallen sei, schüttelt die Pastorin den Kopf. „Ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse. Mein Verwaltungsanteil ist größer als vorher. Aber ich habe immer noch viel mit Menschen vor Ort zu tun.“

Vor Ort bedeutet für die Theologin, die verschiedenen Standorte der Einrichtung zu besuchen. Auch Gottesdienste hält sie gern persönlich. Neben der Arbeit an Konzepten und der Personalauswahl ist sie immer noch mit Leib und Seele theologisch bei der Sache. Ihre Arbeit bedeutet für Ulrich auch gelebter Glaube. „Christ sein bedeutet für mich, auf dem Weg sein. Man ist nie fertig, solange man lebt.“ Die engagierte Frau hat eine Vision, an der sie konsequent arbeitet. „Irgendwann soll es keinen Unterschied mehr zwischen Menschen geben.“ Aus dieser Vision heraus versteht sie auch den Begriff der Inklusion. Sie bedauert, dass viele Rotenburger noch nie auf dem Gelände des Unternehmens waren. Die Bewohner sollten ihrer Meinung nach nicht als „andere Menschen“ betrachtet werden. Ihrer Überzeugung nach gibt es keinen Unterschied zwischen Menschen, alle können sich gegenseitig bereichern. Menschen sollten lernen, sich ohne Vorbehalte zu begegnen. Dafür arbeitet sie ständig daran, neue Kontaktflächen zu schaffen. „Wir brauchen eine neue Normalität. Vielleicht gibt es einfach kein ,normal’.“

Ich will lernen und stelle mich gern selbst infrage.

Ulrich spricht aus voller Überzeugung. Sie kennt viele Argumente, die den sogenannten Normalbürgern als Motivation für den Umgang mit behinderten Menschen dienen können. Sie nennt die Bereicherung der Gesellschaft durch die Bewohner der Werke. „Bürger mit Potenzial“ sieht sie in ihnen und ist überzeugt, dass es sich lohnen kann, Gemeinsamkeiten zu finden, statt Unterschiede zu suchen. Der Umgang mit Menschen, die anders sind, fördere zudem die Empathie und biete einen zusätzlichen Blickwinkel auf das Leben und die Welt. „Es kann nicht immer nur um Selbstoptimierung gehen“, ist sie sich sicher. Als ihre eigene Motivation für ihren Powerjob nennt sie auch die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. „Ich will lernen und stelle mich gern selbst infrage.“

Hat eine Frau mit einem derart anstrengenden Berufsleben noch Zeit für Familie und Privates? „Für mich gibt es keine Trennung von Berufsleben und Privatleben. Meine Arbeit ist Berufung, und Berufung will gelebt werden. Beruf und Privatleben beeinflussen sich bei mir gegenseitig. Das gefällt mir gut.“ Dann spricht sie über das Privileg, sich im Rahmen ihrer Tätigkeit selbst verwirklichen zu dürfen. Nicht jeder habe dieses Glück, weiß sie. „Ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit.“

Gedanken zur Arbeit kreisen oft um die Suche nach neuen Mitarbeitern. Die veränderten Erwartungen, die junge Menschen an ihren Arbeitsplatz haben, müssen berücksichtigt werden, ist sie überzeugt. Alternative Arbeitszeitmodelle liegen daher ebenso in ihrem Fokus, wie moderne Methoden der Personalsuche. Das wichtigste Argument für einen Arbeitsplatz im diakonischen Bereich ist für sie aber, dass die Tätigkeiten sinnstiftend und erfüllend seien.

Zu ihren Aufgaben gehört für sie auch, die Entwicklung der Arbeitswelt in den kommenden zehn Jahren zu erkunden. Ein ganz persönliches Anliegen als Chefin hat sie außerdem noch: „Ich will den hohen Druck, der auf den Mitarbeitern lastet, würdigen. Wenn möglich, versuche ich, das Arbeiten angenehmer und besser zu machen.“

Für die Zukunft hat sie sich einiges vorgenommen. „Das Feld war gut bestellt, als ich meine Tätigkeit aufnahm. Ich will es mindestens erhalten, vielleicht sogar noch verbessern. Hier empfinde ich eine große Verantwortung.“ Außerdem steht die Schaffung von inklusiven Lebensräumen ganz oben auf ihrem Programm. Das Innovationsquartier liegt ihr daher besonders am Herzen. Einen großen Wunsch äußert Ulrich für die Bewohner der Rotenburger Werke und auch für die Gesellschaft insgesamt: „Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Teilhabe. Sie müssen lernen, sich dieses Recht zu nehmen. Sie müssen nicht darum bitten.“ Sie verweist auf die Barrierefreiheit, die ihrer Ansicht nach nicht weit genug geht. „Jede einzelne Person hat unterschiedliche Bedürfnisse. Wir müssen zuhören, was in der jeweiligen Situation gebraucht wird. Sprachbarrieren sind besonders häufig. Der Experte ist immer der Betroffene selbst.“

Ihre Aufgabenbereiche wird sie auch in den kommenden Jahren unter das Dach des Glaubens stellen. „Kirche ist wichtig, um ethische Fragen im Blick zu behalten. Sie wirkt heute anders als früher. Trotzdem bleiben ihre Inhalte wie Rituale und Gemeinschaft wichtig für die Gesellschaft. Auch wenn heute viele von einer großen Depression und Verzweiflung sprechen, gilt für mich: Der Herr hat eine Zukunft für uns.“ Sie ist überzeugt, dass Glaube Sinnfindung ermöglicht, die über das Individuum und seine Gedanken hinausgeht. Eingebettet sein ins Ganze ist ihr wichtig. Dieses Gefühl der Sicherheit trägt sie auch durch Zeiten hoher Anforderungen.