Sabine Ulrich ist Geschäftsführerin der Rotenburger Werke

Sabine Ulrich ist die neue theologische Geschäftsführerin der Rotenburger Werke.

Inklusion, Teilhabe und Offenheit – für Sabine Ulrich sind das ganz wichtige Eckpfeiler ihrer Arbeit. Seit April ist sie neue theologische Geschäftsführerin der Rotenburg Werke.

Rotenburg – Es klingt fast so wie ein Auftrag, der sich an alle rund 2 000 Mitarbeiter der Rotenburger Werke richtet: „Raus aus der Sonderwelt“, sagt Sabine Ulrich, seit April theologische Geschäftsführerin dieser Rotenburger Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Doch es ist eben kein Auftrag, den die 45-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion formuliert.

Viel mehr scheint sie eine Zielvorgabe im Auge zu haben, die allerdings ganz eng mit einem inklusiven Miteinander und damit mit Teilhabe sowie mit einem Leben ohne Bewertung zu tun hat. Offenheit ist eine Voraussetzung dafür.

Ein Blick auf den Schreibtisch der Pastorin, die aus dem Landkreis Stade an die Wümme gewechselt ist, verrät: Sie ist schon mitten drin im Geschäft. „Ja, das Tagesgeschäft, Corona immer noch, das Innovations-Quartier und der Kalandshof beschäftigen uns zurzeit sehr“, sagt Sabine Ulrich. Da bleibe kaum Zeit, um möglichst viele Menschen in den Werken wirklich kennenzulernen. „Ein Vierteljahr reicht dafür nicht aus.“ Dennoch: „Ich bin hier sofort mit Offenheit empfangen worden, von Skepsis habe ich nichts gespürt. Es ist schön, das so zu erfahren.“

Ohne Solidarität, Verbundenheit und Vertrauen sei ein Unternehmen dieser Art kaum machbar, erklärt die Mutter von Zwillingen. Ulrich erinnert an Worte ihrer Vorgängerin Jutta Wendland-Park. Die hatte von zwei Schätzen gesprochen – und habe damit die Bewohner und die Mitarbeiter gemeint. Was zähle, so Jutta Wendland-Park, sei der Mensch. Ulrich: „Darin ist alles gefasst.“

„Offenheit“, sagt die neue Geschäftsführerin, „hat mit Haltung zu tun.“ Sie habe schon schnell erkannt, dass eben diese Offenheit in der DNA des Unternehmens stecke. Die sei über viele Jahre gewachsen – „und dafür bin ich sehr dankbar“. Wenngleich es auch wichtig sei, daran permanent zu arbeiten. Sie ist bereit dazu.

Sabine Ulrich war zuletzt fünf Jahre in einem Projekt des Kirchenkreises Stade beschäftigt, das bis Ende des vergangenen Jahres lief. Stadtteilarbeit im Namen der Kirche – in einem Stadtteil ohne eigene Kirche. Ihr Auftrag: das Leben mitzugestalten und dabei den Kontakt zu Glauben und Kirche zu ermöglichen.

Wenn es in den Werken jetzt und in den kommenden Jahren also um die Entwicklung des Innovationsquartiers auf dem Altgelände zwischen Lindenstraße und Soltauer Straße geht, kann die neue Werke-Chefin sagen: „Ich komme aus diesem Bereich.“ Es habe sie „unglaublich angesprochen“, was sich die Werke da vorgenommen haben. Es gehe um Beteiligungsprozesse und um die Entwicklung eines inklusiven Stadtteils. Dieses Quartier bringe die Rotenburger Werke noch mehr in den Bereich der Teilhabe, wie man sie sich vorstellt, und hin zu einem Miteinander ohne Bewertung – also raus aus der Sonderwelt. Die Menschen leben Tür an Tür, arbeiten und feiern miteinander. Auch in diesem Fall sei Offenheit wichtig. Die Werke setzen das um. „Es gibt schon jetzt viele Führungen. Es sind Schüler und Erwachsene, die sich dafür interessieren.“ Aus Sicht von Sabine Ulrich dürfen es noch mehr werden. Ihr Motto: „Kommt und guckt es Euch an. Wir wollen die Schranken beseitigen.“

Mit dem Auslaufen ihres Projektes in Stade passte es für Sabine Ulrich gut mit dem Wechsel nach Rotenburg. War es also Fügung? „Ich sage, es hat jemand so gewollt.“ Sie selbst sei über ihr berufliches Profil auf einer Online-Plattform angefragt worden, berichtet Ulrich. Die Frage, ob sie sich nicht bewerben wolle, habe plötzlich im Raum gestanden. „Ich hatte Lust dazu“, sagt sie. Der Rest ist bekannt. Schon im April war sie in Rotenburg – es konnte losgehen.

Gut drei Monate später liegt der Schreibtisch voller Arbeit. Die Verantwortung für die Rotenburger Werke teilt sich Sabine Ulrich mit Thorsten Tillner, der als Geschäftsführer Finanzen die Zahlen im Blick hat. Die aber sind selbstverständlich auch für seine neue Co-Geschäftsführerin von Bedeutung. Ulrich: „Die Rotenburger Werke sind gut aufgestellt.“ Und doch kommt da eine Herausforderung auf das Unternehmen zu, die von enormer Größe sein dürfte: die Energiekrise. Das gehe es um Millionen, glaubt Ulrich, ohne schon jetzt genaue Zahlen nennen zu können. „Wir haben noch laufende Verträge, das hilft.“ Doch letztendlich wird die enorme Gaspreissteigerung samt einer noch nicht genau festgelegten Umlage auch die Werke treffen. Unzählige Gebäude gehören zu den Werken.

Offenheit hat mit Haltung zu tun

Die mit der Energiekrise verbundene Herausforderung lässt sich nicht nur in Zahlen ausdrücken, sondern sie wirft weitergehende Fragen auf. Wo kann man sparen? Wie ist es um die Effizienz bestellt? Und: Wie lassen sich andere Wege finden? „Wir haben ein Blockheizkraftwerk, aber das wird ganz klassisch mit Erdgas betrieben“, weiß Sabine Ulrich. Zugleich aber verfüge man bereits über Alternativen – von der Wärmepumpe bis hin zum Biogas. Änderungen, sagt sie, seien also denkbar, aber: „Das geht eben nicht auf Knopfdruck.“

Klar, die neue Geschäftsführerin hat eine Liste mit Themen im Kopf, die interessant und wichtig sind für die Rotenburger Werke. Und doch ist es so, dass auch von außen Herausforderungen auf das Unternehmen zukommen. Die Energiefrage etwa, aber auch der Bereich Arbeit. „Da gibt es Veränderungen, und für uns stellt sich die Frage, was diese mit uns machen.“ Zugleich stellt sie fest, dass die Werke in der Kreisstadt fest verankert sind, es nur wenige Vorbehalte. Die Menschen mit Behinderungen gehören zum Stadtbild. Ulrich: „Das ist ein Pfund, mit dem wir wuchern können.“

Die Theologin selbst sei von einer Vision getrieben, sagt sie. Sie wolle ihren Beitrag leisten, um als Gesellschaft Unterschiede wie Hautfarbe, Aussehen, Sprache oder Behinderungen überwinden zu können. „Wir sind Menschen in unglaublicher Vielfalt. Wären wir alle gleich, wäre es langweilig. Das treibt mich an.“ Und das gelte umso mehr, weil sie weiß, dass sie privilegiert sei. Sie sei gesund, es gehe ihr gut. Sie sehe sich daher als „Sprachrohr für die, die keine Stimme haben“.