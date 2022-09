Oldtimer-Fans sind begeistert

Von: Heinz Goldstein

Gisela und Klaus Seichert gehen im Jowett Jupiter, Baujahr 1951, an den Start der Ausfahrt. © Heinz Goldstein

Teilnehmer und Zuschauer freuen sich über die Oldtimer-Ausfahrt „Rund um Rotenburg“. Aber die Zukunft der traditionellen Veranstaltung in der Kreisstadt ist fraglich.

Rotenburg – Unter dem Motto „Sehen und gesehen werden“ ist am Sonntag die Oldtimer-Ausfahrt „Rund um Rotenburg“ erfolgreich über die Bühne gegangen. Bürgermeister Torsten Oestmann hatte es sich einer Tradition folgend nicht nehmen lassen, Zuschauer und Teilnehmer vor dem Start am Pferdemarkt zu begrüßen und anschließend auf den rund 250 Kilometer langen Rundkurs zu schicken.

Oestmann betonte: „Ich habe die Aufgabe übernommen. Solch eine schöne Tradition sollte man nicht brechen“. Gerade in der jetzigen schwierigen Zeit sei es wichtig, sich auch an die schönen Seiten zu erinnern. Dazu würden diese „Schätze“ gehören. „Ich hoffe, dass diese Rundfahrt auch in Zukunft in Rotenburg stattfinden wird.“

Nachfolger für Organsation gesucht

Ob dies tatsächlich der Fall sein wird, steht nämlich noch in den Sternen, sagte der Orga-Leiter Friedhelm Michel, seit 1963 Vorsitzender der Motor-Sport-Gemeinschaft (MSG) Rotenburg im ADAC. Es sei noch alles offen. Er gab zu bedenken, dass er mit 84 Jahren zurückrudern muss. Er könne sich aber vorstellen, gemeinsam mit Günter Wellbrock aus Hellwege einen jüngeren Nachfolger mit seiner Erfahrung tatkräftig zu unterstützen. Verhandlungen seien bisher noch nicht geführt worden. Der neue Vorsitzende der MSG werde im Frühjahr 2023 gewählt, hieß es. Michel werde nicht mehr kandidieren. „Mit 84 Jahren sollte man wissen, wann Schluss ist.“

Bürgermeister Torsten Oestmann schickt Reinhard Geisler und Doris Wegener-Geisler im MG Roadster A 1500 aus dem Jahr 1958 auf die Strecke. © Heinz Goldstein

Und das würden die Rotenburger Heinz und Beate Pich sehr bedauern. „Wir sind seit 1990 Oldtimer-Fans und stolze Besitzer eines Volvo PV 544 Baujahr 1960“, erzählten sie zum Start der Ausfahrt. Zuerst noch Zuschauer, nehmen sie selbst seit 1992 teil. Sie wollten „nicht nur gucken, sondern selber ein betagtes Fahrzeug steuern“. Auch in diesem Jahr war wieder alles perfekt organisiert. „Uns hat es richtig Spaß gemacht und wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder auf den Rundkurs geht.“

Mit 84 Jahren sollte man wissen, wann Schluss ist.

Die Strecke war im Gegensatz zu früheren Veranstaltung mit rund 250 Kilometern länger – das bedeutete aber, dass Fans von „Schnauferl“ aus Urgroßvaters Zeiten enttäuscht wurden. „Das ist zu viel für hochbetagte Oldtimer. Bei der ehemaligen Rallye in Rotenburg war die Strecke auf maximal 70 Kilometer begrenzt“, so Friedhelm Michel.

Heinz und Beate Pich aus Rotenburg mit ihrem Volvo PV 544 von 1960. © Heinz Goldstein

Die 60 Teilnehmer in 30 Oldtimern von Baujahr 1939 bis 1997 waren am Ende der Tour hellauf begeistert. Die erste Etappe ging von Rotenburg über Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck nach Bad Bederkesa. Nach einer Mittagspause startete die zweite Etappe über Bremervörde zum Ziel Kirchwalsede. Unterwegs konnten die Teilnehmer kleine Aufgaben erfüllen. Immerhin haben sich 26 Fahrer beteiligt. Stefan Kalt belegte Platz eins, gefolgt von Uwe Rosan und Heinz Pich. Sie erhielten Sieger-Pokale. Insgesamt zehn Helfer hatten zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen. Für die Zuschauer am Start waren die Durchsagen von Moderator Peter Christiansen sehr informativ.

Zuschauer und Teilnehmer waren sich einig: Die Rundfahrt darf nächstes Jahr im Veranstaltungskalender der Stadt nicht fehlen.