Rund 500 Biker kommen zur Beerdigung nach Rotenburg

Rund 500 Motorradfahrer sind am Samstagmittag in einem Konvoi durch Rotenburg gefahren. Die dröhnenden Motoren der Bikes waren nicht zu überhören.

Die Männer und Frauen aus ganz Deutschland am Lenker waren zur Beerdigung eines Mannes aus ihrer Szene in die Kreisstadt gekommen, der lange Zeit in Rotenburg gewohnt und als Tätowierer gearbeitet hat.

500 Motorräder bei Trauerzug in Rotenburg

Nach der Trauerfeier in der Oase - Haus am Luhner Forst vor der Lent-Kaserne ging es zum Rotenburger Friedhof an der Freudenthalstraße. Der mehr als ein Kilometer lange Trauerzug umfuhr das Stadtzentrum und erreichte den Waldfriedhof über die Soltauer Straße. Dort hatte die Stadt den großen Bolzplatz gleich neben dem Friedhof als Parkplatz hergerichtet. Die Polizei berichtet von einem geordneten Verlauf der Aktion. Auch die Abreise der Teilnehmer in kleinen Gruppen sei gut geordnet über die Bühne gegangen. Foto: Goldstein