Gemeinsam für Rotenburg

Das Coronavirus ist ein weltweites Problem. Begegnet werden muss der Krise aber konkret vor Ort. Das gesellschaftliche Leben ruht, die Menschen gehen auf gebotene Distanz – und stehen doch mehr und mehr zusammen. Es geht um die Region. Das Projekt „ROWgional“ will Gemeinsamkeiten bündeln.

Rotenburg – „Wie geht es hier eigentlich weiter?“ Die Antwort weiß noch niemand, auch Reinhard David nicht. Der Geschäftsführer der Rotenburger Stadtwerke hofft aber wie seine Mitstreiter, dass allein schon die Beschäftigung mit der Frage zu Lösungen führen kann. David spricht von einer „Entglobalisierung“, man müsse gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise nicht mehr versuchen, in jedem Winkel der Welt Geld zu verdienen. Vielmehr müsse der Blick auf das, was vor Ort ist, geschärft werden. Und das soll „ROWgional“ schaffen.

+ Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber. © Klar Agentur

Als die Geschäfte schließen müssen, greift Uwe Schmidt zum Telefon. Der stellvertretende Vertriebsleiter der Stadtwerke ruft seinen Chef an, ein Anruf beim Bürgermeister, ein kurzer Draht zu Thorsten Finner der Werbeagentur „klar“ in Scheeßel. Schmidt ist der Ideen- und Impulsgeber. Rund 30 Gewerbetreibende melden sich bei den Stadtwerken, weil sie Zahlungsprobleme haben. Für sie wird nach Lösungen gesucht, aber Schmidt will mehr. Er will die ganze Stadt ins Boot holen, nicht Kunden werben. „Wir müssen uns doch kümmern“, sagt er. Man sitze doch gemeinsam im gleichen Boot.

+ Bäckerei-Inhaberin Corinna Müller-Suszek. © Klar Agentur

Dieses schlingert auch in Rotenburg durch die „schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagt Bürgermeister Andreas Weber (SPD). Er ist begeistert von Schmidts Vorstoß, online der Krise ein Gesicht zu geben. „Trotz und wegen, während und vor allem nach Corona“, heißt es bei „ROWgional“. Trotz der Verzweiflung, Kunden nicht mehr erreichen zu können, sollen Lösungen angestoßen werden. Auch in der Krise gebe es Wege vor Ort. „Wir lassen euch nicht alleine“, sagt Schmidt.

+ Stadtwerke-Chef Reinhard David. © Klar Agentur

30 Porträts sind auf der Seite von „ROWgional“ zunächst online geplant. Die ersten stehen seit vergangenem Freitag online, nach und nach kommen mehr hinzu: der Bürgermeister, die Stadtwerke, der Friseurmeister, ein Musiklehrer, Gastronomen, Influencer, Medienschaffende, Kulturvertreter, Sportler. Personen mit ihren Geschichten aus Rotenburg. Manch einen kannte man vorher, andere lernt man neu kennen. Grafiker und Fotograf Finner und Autorin Christne Duensing sind in diesen Tagen im Auftrag der Stadtwerke noch unterwegs, um Geschichten einzufangen.

+ Hotelier Heiko Kehrstephan. © Klar Agentur

Begleitet von einer großen Werbekampagne auf Facebook und Instagram sind die Rückmeldungen groß, sagen sie – tausende Aufrufe für manche Beteiligte in den ersten Tagen. „Die Menschen liefern Denkanstöße für die Allgemeinheit“, sagt Finner. Die gemeinsame Betroffenheit soll auch als Chance verstanden werden. Längst haben sich verschiedene Unternehmen zu gemeinsamen Projekten zusammengetan, die Stadt veröffentlicht Listen mit Liefer- und Abholdiensten von Restaurants. „Das Projekt ist keine Marketingstrategie für irgendein Produkt oder die Stadtwerke, sondern eine Hoffnungsstrategie für die Stadt“, sagt Ideengeber Schmidt.

+ Mutterhaus-Referent Johannes Stephens. © Klar Agentur

Die Porträtierten zeigen sich auf www.rowgional.de nicht nur bildlich in konsequenter Schwarz-Weiß-Fotografie nachdenklich und fokussiert, sondern gehen mit ihrer jeweiligen Situation auch sehr offen um. Berichtet wird von den Sorgen der Mitarbeiter, von Kurzarbeit und familiären Problemen. „Es zeigt, wie betroffen alle sind“, sagt Autorin Duensing. Sie habe die Menschen nicht mit einem vorgefertigten Fragenkatalog gelöchert, sondern sie erzählen lassen – ungeschönt und ehrlich sei das Ergebnis geworden. Die üblichen Rollen und Masken fallen. Auch Parteien und Politik spielen keine Rolle.

+ Musiklehrer Jürgen Kolbe. © Klar Agentur

Stadtwerke-Chef David ist angetan: „Der Blick von jedem ist in der Krise anders geworden. Wir stehen als Region enger zusammen – weil wir müssen und auch sollten.“ Die von Finner hervorgestellte „Herzlichkeit“ und „Kreativität“, die die unterschiedlichen Sichtweisen vereint, soll im Sinne des Titels „ROWgional“ aber nicht mit der Bewältigung der Corona-Zeit enden.

+ Friseurmeister Ralf Wesseloh. © Klar Agentur

So, wie man über die Probleme eines jeden hinausblicke, so könnte das Projekt Anstoß sein, langfristig mehr auf Kompetenzen vor Ort zu setzen. Miteinander für die Region statt gegeneinander nur für den eigenen Erfolg. „Man sieht, wie wichtig ein gutes Miteinander ist“, sagt Schmidt. Und sein Chef ergänzt: „Ich hoffe, dass wir uns besinnen.“