Rotenburgs weiter Weg zum flächendeckenden Wärmenetz

Von: Tom Gath

Zwei Blockheizkraftwerke versorgen über 120 Haushalte im Neubaugebiet Brockeler Straße mit Wärme. Stadtwerke-Geschäftsführer Volker Meyer (l.) und für der für nachhaltige Energie zuständige Mitarbeiter Sergej Voronkov erklären, dass die türkise Anlage auch mit Biomethan betrieben werden könnte. © gath

Wärmenetze gelten als nachhaltige Versorgungssysteme, die klimaneutral betrieben werden können. Die Stadtwerke Rotenburg haben bereits erste Wärmenetze gebaut. Bis zum flächendeckenden Einsatz ist es allerdings noch ein weiter Weg – mit vielen Unsicherheiten.

Rotenburg – Stündlich gehen bei Volker Meyer Mails mit neuen Hinweisen zur Energiewende ein. „Es ist wirklich wild geworden“, sagt der Chef der Stadtwerke Rotenburg, der die abstrakten politischen Vorgaben in die Tat umsetzen muss. Anders als manch ein verunsicherter Eigenheimbesitzer sieht der Energieprofi die vielen offenen Fragen sportlich: „Nichtstun ist keine Lösung, deshalb fangen wir einfach an.“

Ein Projekt, das für die Wärmeversorgung der Zukunft gut gerüstet ist, ist das Wärmenetz unter dem Neubaugebiet Brockeler Straße. Zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) und drei klassische Gaskessel produzieren in einem kleinen Raum Strom und Wärme für über 120 Haushalte sowie einen Kindergarten. Durch unterirdische und gut isolierte Leitungen gelangt das warme Wasser in die Häuser. Die drei erdgasbetriebenen Heizkessel dienen lediglich der Ergänzung an besonders kalten Tagen, die meiste Zeit sind sie inaktiv.

Die zwei BHKW werden zwar ebenfalls mit Erdgas betrieben, doch die sehr effiziente Kraft-Wärme-Kopplung reduziert die Energieverluste. Diese zeitgleiche Erzeugung von Strom und Wärme benötigt laut den Stadtwerken bis zu 30 Prozent weniger Primärenergie als die konventionell getrennte Produktion.

Nur eine Übergangstechnologie

Mehr als eine Übergangstechnologie stellen die BHKW dieser Art allerdings nicht da, denn der fossile Energieträger Erdgas hat früher oder später ausgedient. Zwar geht Meyer grundsätzlich davon aus, „dass wir noch 20 bis 30 Jahre Erdgas brauchen werden“. Die neuen Pläne der Bundesregierung für eine kommunale Wärmeplanung sehen aber vor, dass bestehende Wärmenetze bis 2030 zu 30 Prozent mit Wärme aus erneuerbaren Energien gespeist werden müssen. 2040 soll dieser Anteil bei 80 Prozent und 2045 bei 100 Prozent liegen.

„Ein großer Vorteil eines Wärmenetzes ist, dass wir die Wärmeproduktion zentral für alle angeschlossenen Häuser umstellen können“, erklärt Meyer. Die einzelnen Hausbesitzer können sich also entspannt zurücklehnen, verantwortlich sind an der Brockeler Straße allein die Stadtwerke. Rein technisch sei eine Umstellung auf nicht-fossile Brennstoffe keine Herausforderung, die BHKW könnten für den Betrieb mit Biomethan umgerüstet werden. „Das ist relativ einfach, aber muss juristisch geprüft werden, weil der Betrieb mit Erdgas eigentlich für 20 Jahre angemeldet ist“, sagt Meyer.

Effiziente Wärmenetze sind eine klimafreundliche Alternative zum Gas- oder gar Ölkessel im eigenen Keller. Meyer spricht von „Wärmeinseln“, die irgendwann über die ganze Stadt verteilt sein könnten. Die einsetzbaren Wärmequellen sind dabei vielfältig und hängen von den örtlichen Gegebenheiten und der Gesamtentwicklung auf dem Energiemarkt ab. Große Industrieanlagen, Rechenzentren oder Gewässer können zum Beispiel die Wärme für die Netze liefern. Für Rotenburg kommen eher Biomethan, Geothermie und Wärmepumpen infrage. Die Pumpen benötigen allerdings relativ viel Strom. „Es kann sein, dass Strom irgendwann deutlich günstiger wird, dann wären Wärmepumpen zentral“, sagt Meyer.

Im Kalandshof-Quartier könnte schon bald eine neue Wärmeinsel entstehen, an die auch Bestandsgebäude angeschlossen werden können. Geothermie steht dort als Wärmequelle zur Debatte. Die Stadtwerke haben zudem zwei Studien in Auftrag gegeben, um Standorte für Großwärmepumpen zu prüfen – wo genau, möchte Meyer noch nicht verraten.

Nah- und Fernwärme in unterirdischen Netzen Ein Wärmenetz verbindet eine zentrale Heizanlage mit angeschlossenen Gebäuden. Dadurch können verschiedene Wärmequellen eingesetzt werden, die dezentral in den einzelnen Häusern deutlich ineffizienter oder gar nicht möglich wären. Ohnehin unvermeidbare Abwärme aus Industrieanlagen oder Rechenzentren kann genauso Verwendung finden, wie Wärme aus Abwasser, Geothermie, Solarthermie oder Großwärmepumpen. Heute bestehende Wärmenetze werden häufig noch mit Erdgas beheizt, können aber ohne viel Aufwand auf klimaneutrale Wärmequellen umgerüstet werden. Für Rotenburg kommen dafür laut den Stadtwerken insbesondere Biomethan, Geothermie und Wärmepumpen in Frage. Häufig werden kleinere Wärmenetze als „Nahwärme“ bezeichnet, Netze insbesondere in großen Städten als „Fernwärme“. Einen technischen Unterschied oder eine klare Grenze zwischen Nah- und Fernwärme gibt es jedoch nicht.

Die Analyse könne später auch von der Stadt für ihre kommunale Wärmeplanung genutzt werden. Geht das geplante Gesetz Ende dieses Jahres durch den Bundestag und -rat, müssen die Gemeinden im Landkreis Rotenburg bis zum 30. Juni 2028 planen, wie viel Wärme vor Ort gebraucht wird und mit welcher Infrastruktur diese klimaneutral bereitgestellt werden kann.

Optionen sondieren und vorbereitet sein: Die Stadtwerke agieren momentan viel im Konjunktiv. Die Flexibilität von Wärmenetzen hinsichtlich der angeschlossenen Wärmequelle erweist sich dabei als großer Vorteil. Sicher ist für Meyer: „Der Anschluss an ein Wärmenetz ist gesetzlich gewollt.“ Als Energieversorger möchten die Stadtwerke den Umbau der Infrastruktur gerne gemeinsam mit ihren Kunden angehen. „Alle müssen sich Gedanken machen“, sagt Meyer.

Umbau im Bestand ist aufwendig

Aufgrund einer großzügigen staatlichen Förderung für den Bau von Wärmenetzen lohne sich diese Art der Wärmeversorgung für die Bewohner an der Brockeler Straße auch finanziell, ist Meyer überzeugt: „Die Endkunden sparen sich die Kosten für den Schornsteinfeger und müssen die Anlage nicht warten oder abbezahlen. Man muss das Gesamte sehen.“

Was bei Neubaugebieten mittlerweile zum Standard gehört, erweist sich im Bestand als deutlich aufweniger. Dort müssen für ein neues Wärmenetz nicht nur die Straßen aufgerissen werden. Jedes einzelne Haus muss zudem mit einem passenden Anschluss nachgerüstet werden. Ein großes Hindernis sei dabei, dass momentan niemand seriöse Angaben zu den konkreten Kosten machen könne. Letztlich müssten die Endkunden für den Netzausbau aufkommen und die Förderbedingungen änderten sich ständig.

Eine Idee aus Schleswig-Holstein könnte laut Meyer für mehr Sicherheit sorgen: Die dortige Landesregierung will zwei Milliarden Euro als Bürgschaften bereitstellen, um Investitionen in Wärmenetze abzusichern. Denn auch wenn die Stadtwerke ein städtisches Unternehmen sind betont Meyer: „Wir können nur investieren, wenn der wirtschaftliche Erfolg gesichert ist. Aber wir müssen uns jetzt auf den Weg machen.“