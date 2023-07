Rotenburgs neuer Landschaftswart: Naturschutz mit Augenmaß

Von: Tom Gath

Landwirt Heiko Nalesinski packt die Dinge gerne selber an. So wie früher, als noch nicht jeder Handgriff durch Rechtsnormen vorgegeben gewesen sei. © Gath

Die Umstände um Heiko Nalesinskis Wahl zum neuen Rotenburger Landschaftswart haben für kontroverse Diskussionen gesorgt. In seinem neuen Amt möchte er auf Vermittlung statt auf Konfrontation setzen. Mit seinem Vorgänger Manfred Radtke hat er – anders als mit EU-Bürokraten – kein Problem.

Rotenburg – Ein ganz normaler Nachmittag in Borchel: Ein großer DPD-Lieferwagen verlässt eine enge Sackgasse, die zu einer Handvoll Höfen führt. Keine zwei Minuten später düst ein gelber DHL-Transporter in die andere Richtung. Heiko Nalesinski steht vor seinem Haus und regt sich auf: „An manchen Tagen kommen hier sechs Lieferdienste für 40 Bewohner, davon krieg’ ich Plaque. Unser größtes Problem ist die Bequemlichkeit der Leute.“

Mit Bequemlichkeit kann Rotenburgs neuer Landschaftswart nicht viel anfangen: „Mein Vorbild war früher Berti Vogts. Der war kein großes Fußballtalent wie Franz Beckenbauer, sondern hat sich seinen Erfolg erarbeitet.“ Auch Nalesinski hat sein ganzes Leben hart gearbeitet, meist mit Tieren: Milchkühe, Enten und Gänse hat er auf seinem Hof großgezogen und damit die Teller der Region nicht nur an Festtagen gefüllt. Heute hält er rund 135 Angus-Rinder, von denen er jedes Jahr 16 Färsen zur Schlachtbank führt. Das Fleisch vermarktet er selbst. Damit ihm nicht langweilig wird, handelt der 61-jährige Landwirt nebenbei mit Mineralfutter und betreibt einen kleinen Gärtnereibetrieb. „Eine 40-Stunden-Woche wäre nichts für mich“, sagt Nalesinski.

Kontroverse Wahl zum Landschaftswart

Zu seinen rund 70 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit kommen in den nächsten drei Jahren noch die ehrenamtlichen Aufgaben des Landschaftswarts für die Gemeinde Rotenburg hinzu. Seine Wahl erhitzte die Gemüter, zumindest die der Anhänger seines Vorgängers, Manfred Radtke. Die wittern nämlich eine konservative Intrige gegen das unbequeme Grünenmitglied Radtke, der sein Amt eigentlich nicht abgeben wollte.

Man hatte das Gefühl, es soll hier ein Atommüllendlager gebaut werden, dabei wurde nur ein neuer Landschaftswart gewählt.

Erst wenige Stunden vor der Wahl im Kreisausschuss schlugen die Rotenburger Jägerschaft und das Landvolk den Hobbyjäger Nalesinski vor, sechs von elf Ausschussmitglieder hoben ihn schließlich mit ihren Stimmen ins Amt. Nalesinski sei rund eine Woche zuvor „von vielen Personen“ – präziser möchte er nicht werden – gefragt worden und entschied sich kurz vor der Kampfabstimmung für eine Kandidatur.

Die Reaktionen der unterlegenen Fraktion um Radtke hält er für völlig überzogen: „Man hatte das Gefühl, es soll hier ein Atommüllendlager gebaut werden, dabei wurde nur ein neuer Landschaftswart gewählt.“ Die Kreiszeitung habe ihren Teil zum „Brimborium“ beigetragen und das Thema ausgeschlachtet. „Ich mag das Reißerische nicht und bin kein Verfechter von Extremen“, erklärt Nalesinski sein bisheriges Schweigen zum Thema.

Vermittlung statt Konfrontation

Nach acht Jahren Manfred Radtke – mit dem die Zusammenarbeit nicht immer ganz einfach gewesen sei, das hört man von vielen Seiten – nun also ein Neustart. Aber was qualifiziert Nalesinski für das Amt, außer, dass er nicht Manfred Radtke ist? „Als Landwirt und Jäger bin ich mit der Natur verbunden, gehe schon mein ganzes Leben in die Natur. Ich kenne die Abläufe und kann eins vom anderen unterscheiden.“

Rund 135 Rinder hält Heiko Nalesinski auf seinem Hof in Borchel. © Gath

Die 13 kommunalen Landschaftswarte im Landkreis Rotenburg sollen geschützte Teile der Natur überwachen, den Artenschutz im Blick haben und für die Bürger ansprechbar sein. Nalesinski möchte sich vor allem auf die letzte Aufgabe konzentrieren. Auf Fahrradstreife zur Kontrolle von Feldwegen und Vorgärten werde er sich eher nicht begeben.

„Ich möchte zwischen der Bevölkerung und der Landwirtschaft vermitteln. Wenn etwas völlig im Argen liegt oder ein Landwirt zu nah am Weg pflügt, würde ich das Gespräch suchen. Man muss nicht immer gleich aufeinander losgehen und die Leute anzeigen“, beschreibt Nalesinski seine Vorstellung vom Amt. Das solle nicht als Seitenhieb gegen seinen Vorgänger verstanden werden. Nalesinski habe nichts gegen Radtke und schätze seine „hohe Fachkompetenz“ in Naturschutzfragen.

Überregulierung zerstört die Eigenverantwortung

Ein klärendes Gespräch, statt unversöhnliche Konfrontation: Das entspricht auch Nalesinskis Ideal einer intakten Dorfgemeinschaft, in der die Leute Verantwortung für sich und andere übernehmen. Schließlich würden die Leute vor Ort am besten wissen, wie sie ihre Probleme lösen können – so wie es früher noch selbstverständlich gewesen sei. Dafür brauche man keine Bürokraten mit theoretischen Ideen, schon gar nicht, wenn sie im fernen Brüssel sitzen. „Die Überregulierung in allen Bereichen ist ein Riesenproblem. Als Landwirt geht man mittlerweile in einem Wust von Papieren unter, das ist ein Unding“, schimpft Nalesinski.

Auch beim Thema Klimaschutz würden Politiker immer viel fordern, aber niemand wisse, wie es konkret umgesetzt werden soll. Sein Moordorf sei das beste Beispiel, sagt der Ur-Borcheler und schnappt sich einen Brotkorb, um die Bodenstruktur seiner Ortschaft zu erklären. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben Nalesinskis Vorfahren Gräben gebuddelt und den Moorboden entwässert. Die Urbarmachung der Moore war ein Projekt über mehrere Generationen und harte Arbeit. Er erinnert an den alten Spruch zur Moorkolonisierung: „Dem ersten sein Tod, dem zweiten seine Not, dem dritten sein Brot.“

Klimakiller entwässerte Moore

Mittlerweile sind 90 Prozent der deutschen Moore trockengelegt und für rund sieben Prozent der bundesweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Denn was man früher nicht wissen konnte: Moore speichern riesige Mengen Kohlenstoff, die nach einer Entwässerung in die Atmosphäre entweichen. Seit ein paar Jahren steht deshalb eine flächendeckende Wiedervernässung zur Debatte. Sollte man den alten Merksatz also erweitern? Der achten Generation ihre Flut? Eine Scheindebatte, wie Nalesinski glaubt: „Ich bin nicht gegen Klimaschutz, aber ich denke nicht, dass das technisch umsetzbar wäre. Außerdem müssten wir große Ersatzflächen bekommen oder will man uns einfach absaufen lassen?“

Ich will eigentlich nicht die ganze Zeit von früher sprechen, ich bin ja nicht von vorgestern.

Frischen, aber noch unausgereiften Ideen wie der Bewirtschaftung von Moorflächen mit sogenannten Paludikulturen steht Nalesinski ebenfalls skeptisch gegenüber. Als er schließlich, auf seine Kindheit angesprochen, von dem stundenlangen Spielen im Wald ohne Spielzeug oder Playstation erzählt, muss er etwas klarstellen: „Ich will eigentlich nicht die ganze Zeit von früher sprechen, ich bin ja nicht von vorgestern.“

Ein moderner Landwirt

Er verfolgt neue Entwicklungen in der Landwirtschaft durch die intensive Lektüre von Fachzeitschriften. Er weiß um die Vorzüge von modernen Ställen für das Wohl der Milchkühe. Und durch seine vielen Azubis aus dem Ausland hat er gelernt, über den eigenen Tellerrand zu blicken. 25 angehende Landwirte aus Brasilien, außerdem ein paar Ukrainer, Estländer, Russen und sogar einen Bayern, wie er spitzbübisch sagt, hat er durch die Ausbildung gebracht. Über internationale Freihandelsabkommen oder den deutschen Import von Frackinggas kann er souverän referieren und fragt sich, warum unsere Spitzenpolitiker die Umweltzerstörung in ferne Länder auslagern, aber gleichzeitig die heimische Landwirtschaft durch immer strengere Auflagen zerstören würden.

Denn die Vorgaben und Ideen zum Tier- und Naturschutz – Nalesinski kann es nicht oft genug sagen – gingen vielfach an der Realität vorbei. Einen behutsamen Umweltschutz, der die Leute nicht bevormundet, sondern ihnen auf Augenhöhe begegnet: Das hält er für den richtigen Weg. Um zu beweisen, dass man auch auf konservative Art erfolgreich für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen kämpfen kann, hat er nun drei Jahre Zeit. Immerhin tragen Konservative das „Erhalten“ ja schon in ihrem Namen.