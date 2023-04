Rotenburgs letzter Steinmetz sorgt für Grabstein-Nachschub

Von: Tom Gath

Jens Kusber führt seinen Betrieb in dritter Generation. Schon sein Großvater hat Grabsteine hergestellt. © Gath

Jens Kusber stellt in seinem Familienbetrieb Grabsteine her – ein Handwerk, das Kreativität und Empathie erfordert. Auch wenn die Zeit der großen Grabanlagen vorbei ist, genießt er seine Arbeit immer noch.

Rotenburg – Ein frisch ausgehobenes Kindergrab auf dem Rotenburger Waldfriedhof lässt auch einen erfahrenen Steinmetz, der es täglich mit den Daten von Verstorbenen zu tun hat, nicht kalt. „So was geht mir auch heute noch nahe“, sagt Jens Kusber beim Spaziergang über die verschiedenen Teile des Friedhofs.

Kusber leitet den letzten aktiven Steinmetz-Betrieb in Rotenburg. Rund 90 Prozent seiner Arbeitszeit verbringt er mit der Fertigung von Grabmalen, daneben sägt er noch Fensterbänke, Treppen oder Küchenarbeitsplatten zurecht. „In erster Linie ist das ein Handwerk, aber man braucht als Steinmetz definitiv auch eine künstlerische Auffassungsgabe“, sagt der 57-Jährige.

In seiner Werkstatt zeichnet Kusber den Namen eines Verstorbenen auf einem Grabstein vor, der anschließend eingraviert wird. © Gath

Und diese künstlerische Ader wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Den Betrieb hat sein Großvater 1919 gegründet, Kusber ist direkt neben der großen Werkstatt aufgewachsen. Bei seinem Vater hat er das Handwerk erlernt. Nach einer weiteren Ausbildung zum Grafiker in Hamburg hat es ihn zurück nach Rotenburg verschlagen, wo er bis heute den kleinen Betrieb mit einem weiteren Mitarbeiter aufrechterhält.

Hohe Nachfrage nach Gemeinschaftsgräbern

Kusber kennt die Rotenburger Friedhöfe seit Jahrzehnten und sieht einen klaren Trend: „Die Nachfrage nach gemeinschaftlichen Urnengrabanlagen wird immer größer.“ Dabei werden mehrere Urnen in einem Grab platziert, die Namen und Lebensdaten werden fortlaufend auf einer großen Stele angebracht. Aber auch speziellere Formen sind auf dem Waldfriedhof möglich: Zum Beispiel die Bestattung unter großen Findlingen, auf denen ein Blatt aus Metall an die Verstorbenen erinnert. Bald können die Rotenburger ihre letzte Ruhe auch in einem neu angelegten Heidegarten finden.

Gemeinsam haben diese kollektiven Bestattungsarten, dass sie den Angehörigen nicht nur Geld, sondern vor allem Zeit ersparen. „Die Leute wohnen heute nicht mehr im Familienverbund in ihren Geburtsorten und schrecken vor großen Gräbern zurück, die viel Pflege erfordern“, erklärt Kusber. Ein Wandel der Bestattungskultur, den der Steinmetz schade findet: „Ich akzeptiere das natürlich, aber ich persönlich möchte schon einen richtigen Grabstein haben. Es gibt auch tolle kleine Grabanlagen, die nicht viel Arbeit machen.“

Der Trend geht zu Gemeinschaftsgräbern. Auf großen Stelen werden mehrere Namen angebracht, wie hier im Rosengarten auf dem Waldfriedhof. © Gath

Gemeinschaftsgräber verringern nicht nur den individuellen Gestaltungsspielraum für den Ort des Trauerns, sondern verändern auch Kusbers Arbeitsalltag. Denn eigentlich kommt bei den Beratungsgesprächen seine empathische Seite zum Vorschein: „Ich bin kein Bestatter und die Leute sind mit ihrer Trauer meist recht weit, wenn sie zu mir kommen. Trotzdem muss man die richtigen Worte finden und auch über persönliche Dinge sprechen. Ich kann das gut und deswegen macht mir das auch Spaß.“ Der direkte Kontakt zu den Kunden wird bei gemeinschaftlichen Grabmalen aber immer seltener. Oft bekommt er nur eine E-Mail mit den Daten der Verstorbenen.

Dass die Kultur des Trauerns nicht nur einem zeitlichen Wandel unterliegt, sondern auch religiös sehr unterschiedlich gelebt wird, zeigt sich am muslimischen Teil des Waldfriedhofs. Die Seiten der Gräber sind in südöstlicher Richtung nach Mekka ausgerichtet. Ein großer Marmortisch ist am Eingang platziert, auf dem der Leichnam vor der Beerdigung aufgebahrt wird. Und an einem Waschbecken aus Marmor können die Trauernden rituelle Waschungen vollziehen.

Gegenstände mit großer Bedeutung

Auch wenn Marmor als beliebtes Material längst auf allen Teilen des Friedhofs angekommen ist, erinnert sich Kusber noch an andere Zeiten: „Früher gab es hier nur Sandstein aus dem Weserbergland.“ Ob Marmor oder Sandstein: Zum echten Knochenjob wird sein Beruf allerdings, wenn ein großer Grabstein vom Friedhof abtransportiert werden muss, um einen weiteren Namen einzugravieren: „Dafür müssen wir den Stein vom Fundament abmeißeln und anschließend mit Manpower und Geräten in die Werkstatt schaffen.“

Entschädigt wird Kusber durch die ruhige Arbeit an der frischen Luft und die Anerkennung der Kunden, für die er einen Gegenstand mit sehr großer Bedeutung hergestellt hat. Für ihn ist sein Handwerk nach wie vor „ein toller Beruf.“ Seine Kinder konnte er bisher aber noch nicht überzeugen, den Betrieb zu übernehmen. Und so könnte es gut sein, dass in ein paar Jahren der letzte Steinmetz Rotenburgs seine Werkstatt für immer schließt.