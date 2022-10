Interview mit Rotenburgs Gleichstellungsbeauftragter: „Wir sind noch nicht sattelfest“

Von: Ann-Christin Beims

Für einige Jahre hat Kerstin Blome die Gleichstellung in der Stadt Rotenburg vorangetrieben. © Beims

Rotenburgs Gleichstellungsbeauftragte Kerstin Blome wechselt zur Verdener Landkreisverwaltung. Bevor sie sich aus dem Rathaus der Kreisstadt verabschiedet, haben wir sie noch einmal zum Interview getroffen. Und dabei wird klar: Zum Thema Gleichstellung gibt es noch viel zu tun.

Rotenburg – Nach fast vier Jahren im Rotenburger Rathaus ist für Gleichstellungsbeauftragte Kerstin Blome die Zeit gekommen, den Hut zu nehmen. Am 28. Oktober ist ihr letzter Tag, danach wechselt sie in dieselbe Position zum Landkreis Verden. Blome hinterlässt ihrer Nachfolgerin „ein gutes Netzwerk“, in das sie im ersten Amtsjahr viel Zeit investiert hat. „Davon lebt die Stelle“, betont sie bei ihrem Abschiedsgespräch mit der Presse. Gleichstellung hingegen wird noch immer zu wenig gelebt.

Frau Blome, mit welchem Gefühl verlassen Sie die Wümmestadt?

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich gehe nicht, weil es mir hier nicht gefällt oder ich nichts mehr bewirken könnte. Ich habe gerne hier gearbeitet. Manche Projekte kann man hier aber nicht umsetzen, weil es nicht die richtige Ebene ist. Ich hoffe, dass ich auf Landkreisebene andere Möglichkeiten habe, Projekte zu verwirklichen.

Da sind Sie auch in engem Austausch unter anderem mit Katja Weße, der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises.

Genau, und das werden wir sicherlich fortführen. Wir haben Projekte, die landkreisübergreifend gemacht werden können. Und es gibt viele Gremien, in denen wir Gleichstellungsbeauftragten uns treffen. Der Austausch bleibt da. Wir sind gut vernetzt. Das ist wichtig, weil wir alle Einzelkämpferinnen sind. Es geht ja auch darum, was wir in die Politik auf Landes- und Bundesebene einbringen können.

Sie haben 2019 angefangen, konnten ein Jahr lang Vollgas geben. Danach wurden Sie ausgebremst durch die Pandemie. Wie stark hat Sie das in Ihren Zielen eingeschränkt?

Viele Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Ich habe immer versucht, möglichst breit in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit. Ebenso Workshops: zum Beispiel für Schülerinnen gegen sexuelle Übergriffe, Selbstverteidigung für obdachlose Frauen, Sozialkompetenzen über einen Graffiti-Workshop für Jungen. Interkulturelle Veranstaltungen wie die Kulturküche mit Martina Hoffstedt vom Mutterhaus – es ging nichts. Manches wurde online gemacht, aber es war schwierig, etwas zu organisieren. Viele Veranstaltungen haben wir abgesagt und verschoben. Aber es sind wichtige Themen, die ins Gedächtnis gerufen werden müssen.

Welche Aspekte Ihrer Arbeit sind gerade während der Pandemie noch einmal relevanter geworden?

Immer wieder den Finger auf Vereinbarkeit zu legen. Das ist generell ein wichtiges Thema. Aber die Pandemie hat gezeigt, dass wir da noch nicht sattelfest sind. Wir sind sofort in traditionelle Muster zurückgefallen. Das wird schon wieder vergessen, weil es von neuen Krisen überlagert wird, die den Menschen zu recht Angst machen. Aber wir müssen nochmal überlegen, was da passiert ist. Wir haben einfach so hingenommen, dass Frauen zurückgedrängt werden „an Heim und Herd“. Da erwarte ich auch noch mehr von der Politik, dass das ausgewertet wird. Schließungen von Kitas, Schulen und Spielplätzen waren vielleicht im ersten Moment notwendig, aber daraus sollte man viel mehr Lehren ziehen. Es braucht Sicherungen, dass das nicht nochmal passiert. Das vermisse ich.

Gibt es Erlebnisse, die Sie besonders positiv im Kopf behalten?

Was mir unglaublich Spaß gemacht hat, sind die Kooperationen mit verschiedensten Akteurinnen. Wie die Kulturküche. Da sitzen teils 17 Frauen aus verschiedensten Nationen an einem Tisch – aus Nationen, die untereinander im Konflikt sind. In einer ausgelassenen Atmosphäre. Das ist so positiv, davon nimmt man so viel mit. Beim Integrationsthema liegt ein Augenmerk besonders auf Frauen, denn sie erleben noch einmal spezifische Hemmnisse beim Ankommen. Auch zu unserem digitalen Fachtag zum Thema Gewaltschutz gab es große Resonanz. Häusliche Gewalt war gerade in Coronazeiten sehr medienpräsent, aber es war wichtig, noch einmal tiefer zu gehen. Wie ist die Situation vor Ort? Warum gibt es hier keine Täter-Beratungsstelle? An dem Thema sind Katja Weße und ich dran. Das werde ich mitnehmen nach Verden. Das ist ein weißer Fleck. Die Täter sind da. Auch Täterinnen, aber zum großen Teil Täter.

Was wird bei der Täter-Beratung gemacht?

Den Tätern wird angeboten, sich mit ihren Taten auseinanderzusetzen. Natürlich sollte ein Gewalttäter strafrechtlich verfolgt werden. Aber dadurch hört er nicht automatisch auf, gewalttätig zu sein. Er muss sein Verhalten ändern. Und da gibt es gute Programme – nur leider nicht hier. Täterarbeit ist Präventionsarbeit und verhindert, dass es immer und immer wieder passiert. Wir müssen uns nichts vormachen, es ist nur ein kleiner Teil, bei dem es funktioniert. Die Männer müssen es auch wollen. Aber dazu bedarf es entsprechender Angebote. Sehr viel Gewalt spielt sich gerade nicht in der Öffentlichkeit ab, ist deswegen aber trotzdem keine Privatsache.

Auch in der Ausstellung „Echt mein Recht“ im Rathaus spielt neben Themen wie Liebe und Partnerschaft auch der Schutz vor sexueller Gewalt für Menschen mit Behinderung eine Rolle.

Es ist wichtig, sich damit gesamtgesellschaftlich auseinanderzusetzen. Für Menschen, die in Einrichtungen leben, besteht die Gefahr sexualisierter Übergriffe. Das ist leider eine Tatsache, mit der wir uns beschäftigen müssen. Ein weiterer Aspekt ist das Recht auf Selbstbestimmung. Wie gehen wir damit um, wenn eine Frau mit Beeinträchtigung schwanger wird? Es müssen Vorkehrungen da sein, damit sie Unterstützung und Information bekommt. Das in die Öffentlichkeit zu bringen, ist ganz wichtig. Das sind Projekte, die mir viel Spaß gemacht haben.

Katja Weße hat einmal gesagt, dass man nicht oft genug auf die Missstände, die Frauen immer noch erdulden müssen, hinweisen kann. Wird dazu Ihrer Meinung nach in Rotenburg genug unternommen?

Da hängt noch viel an den Gleichstellungsbeauftragten und Beratungsstellen, die speziell darauf hinweisen, wo die Schwierigkeiten sind. Da können wir sicher mehr machen. Gleichstellung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht nur die Frauen übernehmen sollten, die beruflich dazu den Auftrag haben. Das Thema wird häufig noch belächelt und nicht ernst genommen. Zahlen und Fakten zeigen: Es existiert noch keine Gleichberechtigung. Wir merken auch gerade wieder einen Gegentrend, wenn ich mir zum Beispiel das Wahlergebnis der AfD in Niedersachsen ansehe. Da werden ganz andere Frauenbilder propagiert. Da wünsche ich mir, dass alle noch einmal stärker für Gleichstellung eintreten.

Viele Ihrer Kolleginnen fühlen sich oft nicht ernst genommen, Sie haben es selber angesprochen. Gerade in kleineren Kommunen. Braucht es da einen langen Atem, um durchzuhalten?

Definitiv. Viele machen das ehrenamtlich. Zwar könnte man sagen, das ist besser als nichts, aber ich denke, das ist für die Kommune häufig ein Feigenblatt. Da ehrenamtliche Beauftragte häufig weder ein Büro noch ein Budget haben, können sie die Position nicht ausfüllen. Es ist schwierig, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Ich kann den Job nur machen, wenn ich gut im Rathaus verankert bin. Das wird stark geprägt vom Bürgermeister oder der Bürgermeisterin. Hier war von Anfang an klar, dass ich in alles eingebunden bin, was relevant ist. Das sollte selbstverständlich sein, ist es aber nicht überall. Viele kleinere Gemeinden haben noch keinen Gleichstellungsplan – das ist aber eine gesetzliche Vorgabe. Und es zeigt eine gute Momentaufnahme, wo gibt es Unterrepräsentanzen? Wie kann man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern?

Welche Rolle spielt dabei gendergerechte Sprache?

Ich finde das ganz wichtig. Es ist erwiesen, dass mein Sprechen mein Denken, mein gesellschaftliches Bild, prägt. Ich nutze es auch nicht ständig, aber ich versuche es. Und eine Verwaltung hat da eine Vorbildfunktion. Gleichberechtigung ist ein grundgesetzlicher Auftrag. Deswegen sollten wir da mit gutem Beispiel vorangehen.

Welche Voraussetzungen sollte man für Ihre Position mitbringen?

Ein großes Interesse an den Themen Geschlechtergerechtigkeit und Menschenrechte. Es gibt keine formalen Vorgaben, welche Kriterien eine Gleichstellungsbeauftragte erfüllen muss. Es ist kein Ausbildungsberuf. Dabei ist es einer, der sehr viel Fachwissen erfordert. Man darf auch keine Berührungsängste mit rechtlichen Themen haben und Beratungskompetenz ist wichtig. Menschenkenntnis und ein bisschen Lebenserfahrung können auch nicht schaden. Die Stelle erfordert viel und das sollte auch entsprechend honoriert werden.

Und man braucht ein dickes Fell?

Ich muss es aushalten, wenn umstrittene Themen wie der Paragraf 218 (Anm. d. Red.: Dieser stellt Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe) zu bösen Leserbriefen führen oder Anfeindungen kommen. Ich kenne Kolleginnen, die Probleme mit öffentlichen Anfeindungen haben. Das habe ich bisher zum Glück nicht erlebt.

Während Sie an der Gleichbehandlung arbeiten, geht man in den Laden und sieht, wie die Industrie nach wie vor speziell auf Jungen oder Mädchen zugeschnittene Produkte setzt. Wie weit wirft sowas die Arbeit dann zurück?

Das wirft sie auf jeden Fall zurück. An vielen Ecken machen wir da eher immer wieder einen Rückschritt. Das muss man sich bewusst machen und das Thema breiter streuen. Selbst intern unter Gleichstellungsbeauftragten sind die Auffassungen sehr unterschiedlich, wie weit das Thema Diversität zu unserem Aufgabenbereich gehört oder ob wir nur für die Frauen zuständig sind. Das sehe ich nicht so.

Man darf die Männer dabei nicht vergessen?

Richtig. Und gerade bei der Rosa-Hellblau-Falle vielleicht schon in Kitas ansetzen. In der Stadtbibliothek Rotenburg gibt es zum Beispiel Bücher, die sich mit dem Thema Diversität beschäftigen. Bei den Kleinsten müssen wir ansetzen, damit sie in einem anderen Bewusstsein aufwachsen. Es ist wichtig, auch für diejenigen, die in dem Bereich arbeiten, immer wieder Fortbildungen anzubieten.

Was nehmen Sie für sich persönlich aus Ihrer Zeit in Rotenburg mit?

Dass ich erstmal gucke, was für Strukturen vor Ort existieren, welche Themen anstehen. Ich habe vielleicht bestimmte Ideen, aber die passen da eventuell nicht hin. Ich muss sehen, was angemessen ist, welche Themen wichtig sind. Ich möchte wieder schnell ein gutes Netzwerk aufbauen. Und noch intensiver mit der Politik zusammenarbeiten, zum Beispiel mit dem Kreisfrauenrat.

Abschließend ein Blick in die Zukunft: Wo könnte die Gleichstellung in Rotenburg in zehn Jahren stehen?

Zehn Jahre sind eine sehr kurze Zeitspanne. Vielleicht hat sich der Anteil der weiblichen Mitglieder im Rat erhöht. Es gibt das Mentoring-Programm vor jeder Kommunalwahl, wo interessierte Frauen begleitet werden. Das könnte meine Nachfolgerin versuchen, zu installieren. Man könnte schauen, wie es im Rathaus auf Amtsleitungsebene aussieht, wie hoch der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist. Und außerhalb des Rathauses ist sicherlich auch in zehn Jahren noch der Aspekt der Kinderbetreuung relevant.