Rotenburgs erstes Yoga-Festival

Von: Tom Gath

Teilen

Romina Wöhrle vor dem Heimathaus. © tsg

Einsteiger und Fortgeschrittene können sich auf einen Nachmittag mit vielen Yoga Workshops freuen. Esoterisch wird es dabei nicht. Massagefans kommen auch auf ihre Kosten.

Rotenburg – Romina Wöhrle veranstaltet am kommenden Sonntag das erste Yoga-Festival in Rotenburg. Von 14 bis 18 Uhr können die Besucher an drei Orten im und um das Heimathaus vielfältige geistige und körperliche Yogapraktiken kennenlernen.

Wöhrle, die seit Anfang dieses Jahres das erste Rotenburger Yogastudio betreibt, möchte so die aus Indien stammende Lehre bekannter machen. Denn anders als in den meisten Großstädten sei Yoga in Rotenburg noch alles andere als alltäglich, wie Wöhrle immer wieder feststellt: „Für viele Leute ist Yoga immer noch etwas Mystisches. Deshalb haben wir für dieses Jahr erst mal ein Miniformat geplant, um Vorurteile aus dem Weg zu räumen und um zu testen, wie das Ganze in Rotenburg ankommt.“ Mit Esoterik könnten Wöhrle und die 15 eingeladenen Yogalehrer aus der Region nichts anfangen. Dennoch sei Yoga nicht einfach nur ein Sport, sondern auch eine philosophische Lehre, bei der Achtsamkeit und Wahrnehmung eine wichtige Rolle spielen. Der Körper werde mit dem Geist verbunden. „Ich denke spirituell und lebe Yoga auch außerhalb der einzelnen Übungen. Letztlich kann man sich den ganzen Tag yogisch verhalten.“, erklärt Wöhrle.

Das angebotene Kundalini-Yoga, der Einsatz von Klangschalen oder bestimmte Meditationsübungen würden auf Einsteiger oft befremdlich wirken. Abschrecken lassen sollte sich davon aber niemand. Denn Yoga sei auch für jeden Sportler eine sinnvolle Ergänzung, um die Beweglichkeit und Muskelkraft zu fördern oder mit speziellen Atemübungen die Ausdauer zu stärken. Bei den 15 geplanten Workshops sei für alle etwas dabei. Auch Kinder sind eingeladen mitzumachen. Unter 16-Jährige haben freien Eintritt, und für die Kleinen ab drei gibt es eine Kinderbetreuung. Der Biergarten des Heimathauses und die Betreiberinnen des Unverpackt-Ladens „Stück vom Glück“ versorgen die Besucher mit Essen und Trinken. Neben den zahlreichen Yogaworkshops werden auch Massagen von Physiotherapeuten angeboten.

Wöhrle freut sich auf ein Familienfest, für das sie den perfekten Ort gefunden habe: „Ich wollte unbedingt ins Heimathaus, das hat einfach eine schöne Energie. Das ist unser zentraler Punkt, hier sind unsere Kultur und Geschichte. Und auch der wunderschöne Garten eignet sich hervorragend, um gemeinschaftlich die Kraft von Yoga zu erleben.“ Insgeheim plant Wöhrle schon für das nächste Jahr. Sie könnte sich vorstellen, dann auch yogische Musiker einzuladen, um noch mehr Aspekte von Yoga nach Rotenburg zu holen. Tickets für Sonntag gibt es auf der Website www.yogalounge-rotenburg.de oder an der Tageskasse.