Rotenburgs erste Krippe unter neuem Namen wiedereröffnet

Von: Ann-Christin Beims

Dass durch das Gebäude weiterhin Kinder unter drei Jahren toben, ist eine Erleichterung für Erzieherin Janina Peters (v.l.), die zweite Vorsitzende Denise Feldhus, die erste Vorsitzende Kim Kristin Weber und Leiterin Jennifer Schletz. © Beims

Rotenburgs erste Kinderkrippe „Max und Moritz“ musste Insolvenz anmelden. Doch einige Eltern, denen die Einrichtung am Herzen liegt, haben einen neuen Verein gegründet.

Rotenburg – „Max und Moritz“ ist Geschichte. Rotenburgs allererste Kinderkrippe gibt es nicht mehr – sie musste Insolvenz anmelden. Nach fast 20 Jahren war Schluss. Doch die gute Nachricht: Es gibt weiterhin eine Krippe – dank der Initiative einiger Eltern. Nur ab sofort heißt sie „Gänseblümchen“, erzählt Leiterin Jennifer Schletz. Und das steht auch in großen Buchstaben auf einem Fenster des Gebäudes in der Straße Am Galgenberg. Diese sollten die Zeit überbrücken, bis das Schild am Eingang da ist. Das ist mittlerweile angekommen, doch die Buchstaben dürfen noch bleiben.

Ebenso wie die Erzieherinnen und Kinder – und das sorgt für Erleichterung. Einerseits bei Schletz und ihren Kolleginnen Veronika Chudikova und Janina Peters, andererseits bei den Eltern. „Wir sind noch da!“, postet Schletz denn auch vor Kurzem bei Facebook. Und dass es weitergeht, ist wichtig, finden Kim Kristin Weber und Denise Feldhus, die erste und zweite Vorsitzende des neu gegründeten Vereins „Elterninitiative zur Kleinkindbetreuung Gänseblümchen“: „Es ist schwer, spontan einen Betreuungsplatz zu bekommen und wir möchten auch, dass die Erzieherinnen hier weiter arbeiten können“, sagen die beiden Mütter. Feldhus hat zwei kleine Kinder, beide im Gänseblümchen. Weber hat zwar kein Kind mehr in der Krippe, setzt sich aber weiterhin dafür ein, dass diese erhalten bleibt.

Durch den Zusammenschluss der Eltern sehen alle wieder entspannter in die Zukunft. Die war ab Februar dieses Jahres zunächst unsicher. „Wir mussten das alte Kapitel komplett schließen“, sagt Schletz. Es gab zwei Möglichkeiten: Entweder gibt es gar keinen Verein mehr oder es muss ein neuer gegründet werden. Und die steigende Nachfrage zeigt: Der Bedarf an Betreuungsplätzen für unter Dreijährige ist da. „Zuletzt hatten wir 18 Anmeldungen für vier Plätze“, sagt Schletz.

Aus diesem Grund war die Krippe 2003 auch eröffnet worden: Eltern wollten wieder arbeiten gehen, es gab aber bis dato keine Angebote für die U3-Kinder. „Also haben sie alles in die Wege geleitet für die Eröffnung.“ Mit viel Eigeninitiative und Räumen dank der Großeltern eines künftigen Krippenkindes konnte es im Februar 2003 mit zehn Kindern losgehen.

Die Eltern mussten sich mitunter negative Kommentare anhören, dass sie „Rabeneltern“ seien. Eine Betreuung in der Altersstufe bis drei Jahre war noch nicht gang und gäbe. Eine Haltung, die sich bis heute gewandelt habe, sagt Schletz. Viele Eltern müssen wieder arbeiten, „es geht gar nicht anders“, weiß Feldhus. „Und viele sehen das als Chance“, ergänzt Peters. Ihre Kinder werden in der Krippe sozialisiert, spielen mit Gleichaltrigen, entwickeln sich ganz anders. Gerade für Einzelkinder sei das eine wertvolle Erfahrung. Zudem falle es den Kindern leichter, Zuhause weg zu sein und sich an den Kindergarten zu gewöhnen, da sie sich in kleineren Gruppen schon rangetastet haben. „Und die Eltern schätzen die familiäre Atmosphäre“, so Schletz.

Die Kinderkrippe „Max & Moritz“ heißt ab sofort Gänseblümchen. © Beims

Dennoch sei die Eröffnung damals eine finanzielle Herausforderung für die Eltern gewesen. Vieles sei zunächst nur über Spenden gelaufen. Auch das ist heute anders: Sowohl die Stadt Rotenburg als auch das regionale Landesamt für Schule und Bildung Hannover unterstützen den Verein. Eltern treten in diesen ein und zahlen einen jährlichen Beitrag. Der ist bewusst gering gehalten, um beispielsweise auch Alleinerziehenden die Betreuung zu ermöglichen. Dafür leisten die Eltern zwölf Arbeitsstunden – das ist Pflicht. Sie reparieren, bringen den Garten auf Vordermann oder engagieren sich anderweitig. Für die Betreuung zahlen die Eltern genauso viel wie in den städtischen Kindertagesstätten.

Das einzige, was es im neuen Gänseblümchen nun nicht mehr gibt, ist eine Nachmittagsbetreuung. Diese sei auch nicht nachgefragt worden, berichten die Erzieherinnen. Außerdem müsste es eine Sondergenehmigung wie bei „Max & Moritz“ geben. Und nicht zuletzt Erzieher: Daran wäre es möglicherweise ohnehin gescheitert. Es sei schwer geworden, Kräfte für den Nachmittag zu finden. Viele sehen darin Nachteile, unter anderem, weil es deutlicher weniger Stunden sind. „Aber ich denke, wir haben die für uns beste Lösung gefunden“, zeigt sich Schletz zufrieden. Weber ergänzt: „Über alles andere kann man in Zukunft immer noch reden.“

Wie sich die Zukunft in der Kinderbetreuung gestalten wird, sei sowieso schwer zu beurteilen. Aktuell dürfen anhand der Quadratmeterzahl elf Kinder am Galgenberg betreut werden. Wenn der Fachkräftemangel schlimmer wird, es aber zugleich eine große Betreuungsnachfrage gibt: „Wer weiß, ob wir nicht irgendwann einfach mehr Kinder bekommen“, meint Peters und gibt zu bedenken: „Aber dann braucht man auch nicht mehr über Qualität zu sprechen.“