Nach Rücktrittsdrohung: Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber macht weiter

Andreas Weber will nun doch als Bürgermeister der Stadt Rotenburg weitermachen.

Rotenburg – Der Rotenburger Bürgermeister Andreas Weber (SPD) bleibt im Amt. Das hat er am Freitagmittag in einem Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung bekannt gegeben, nachdem er zuvor die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung darüber informiert hatte.

Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) macht weiter

Rücktritt vom Rücktritt fällt Bürgermeister nicht leicht

Rotenburger Politik stärkt Bürgermeister den Rücken

Er werde den Antrag auf vorzeitigen Ruhestand – basierend auf Paragraf 84 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes – im Januar nicht stellen.

Weber hatte einen Tag nach einer Sitzung des Rotenburger Schulausschusses Ende November angekündigt, im Januar diesen Antrag einzureichen, sollte sich am Tag darauf der Stadtrat zum zweiten Mal nach 2018 gegen einen Antrag auf Einrichtung einer Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule (IGS) aussprechen.

Der Antrag scheiterte schließlich mit 15 zu 18 Stimmen. In dieser Woche nun hat Weber auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt, dass er eine endgültige Entscheidung über den angekündigten Rücktritt am Montag bekannt geben wolle. „Mir war es aber wichtig, vorher schon die Mitarbeiter zu informieren“, so Weber.

Rotenburgs Bürgermeister erhält positive Rückmeldungen

Nach seiner Rücktrittsankündigung habe er „zahlreiche positive Rückmeldungen bekommen“, erklärt der Bürgermeister. „Viele wissen, dass ich mit viel Herzblut an der Entwicklung Rotenburgs gearbeitet und mich dabei nicht geschont habe. Aber es geht auch um Gesundheit und Fairness – da muss eine Grenze gezogen werden“, so Weber. Die habe er gezogen, und „das war nötig“. Das habe offenbar eine Wirkung erzielt, die er sich erhofft hatte.

Das Thema IGS-Oberstufe hatte vor allem in den vergangenen Wochen die Stimmung in der Rotenburger Politik angeheizt; es gab verbale Attacken und Vorwürfe. Befürworter und Gegner der Oberstufe hielten sich gegenseitig vor, auf die Argumente des anderen nicht einzugehen. Mit Blick auf die gestrige Entscheidung hoffe er nun auf „ein anderes Miteinander“, so der Sozialdemokrat.

Politik will Andreas Weber zum Bleiben überreden

Eine Stunde zuvor hatte die Arbeitsgruppe von SPD, Grünen und Grafe im Rotenburger Stadtrat ganz bewusst den Weg über die Öffentlichkeit gesucht und an Andreas Weber appelliert, von seinem Rücktrittswunsch abzusehen. „Wir stehen zu ihm“, sagten stellvertretend Gilberto Gori (SPD) und Elisabeth Dembowski (Die Grünen) in einem Gespräch mit der Kreiszeitung. Dass dieser noch überlegt hat, sei Gori und Dembowski in mehreren Gesprächen unter vier und sechs Augen sowie zusammen mit der gesamten Arbeitsgruppe deutlich geworden, sagen sie. Man habe versucht, „massiv“ auf Weber einzuwirken, damit er seine Entscheidung revidiert.

+ Gilberto Gori (SPD) und Elisabeth Dembowski haben früher als erwartet Grund zur Freude. © Menker

„Ich bin überzeugt, dass es sich um eine Bauchentscheidung gehandelt hat, sie also nicht überlegt war“, so Gori. Er und auch Dembowski sähen nun keinen Gesichtsverlust darin, wenn Andreas Weber sich für einen Rücktritt vom Rücktritt entscheidet. Das Gegenteil sei der Fall. Die Sprecherin der Grünen im Stadtrat: „Seine Entscheidung war nicht souverän. Er war emotional sehr beteiligt. Es braucht Stärke, eine solche Entscheidung zurückzunehmen.“

Rotenburgs Bürgermeister bekommt Vertrauensbeweis

Bürgermeister Weber selbst sagt, diese Entscheidung, im Amt zu bleiben, sei ihm leichter gefallen als die von Ende November, den Antrag auf vorzeitigen Ruhestand für Januar anzukündigen. Die Hoffnungen Goris und Dembowskis genau darauf sollte sich dann schneller erfüllen, als sie gedacht hatten. „Ich freue mich sehr“, so Gori. Er wisse, dass Andreas Weber „keine zwei leichten Jahre vor sich“ habe. Schließlich fehle ihm eine Mehrheit im Rat. Nun müsse es darum gehen, sich im Rat in Ruhe vernünftig zu positionieren.

Der Bürgermeister sieht nicht zuletzt auch in der einstimmigen Verabschiedung des Haushaltes am Donnerstagabend einen Vertrauensbeweis dafür, dass mit dem Etat Prioritäten gut gesetzt wurden. Beispielhaft nennt Weber die Bereiche Soziales, Kultur, Bildung und Betreuung.

Ob Andreas Weber 2021 kandidiert, bleibt offen

In der Diskussion über die Rücktrittsabsichten gehe der Blick auf die Erfolge der Ratsarbeit nämlich leicht verloren, finden Gori und Dembowski. In ihrer gemeinsamen Erklärung der Gruppe erinnern die Grünen und die Sozialdemokraten daher ganz bewusst an die aus ihrer Sicht wichtigen Eckpunkte. Es seien eine Reihe von Planungen und Entwicklungen angeschoben worden. „Alle Prozesse wären mit dem Rücktritt gestört“, sagen sie. Aus Sicht der Grünen-Sprecherin sei das wie ein Wechseln der Pferde mitten im Galopp. Dazu kommt es nun nicht.

Ob Andreas Weber auch an seiner Ankündigung von vor zwei Monaten festhält, 2021 erneut für das Bürgermeisteramt kandidieren zu wollen, bleibt zunächst offen. „Das kann ich jetzt noch nicht entscheiden. Ich muss die Entwicklung abwarten.“ Es sei schließlich einiges passiert, und das sei nicht spurlos an ihm vorbeigegangen.

Gori erklärt dazu, dass es nicht Sache der SPD-Fraktion sei, dies zu entscheiden. Das sei Sache der Parteimitglieder. Nur so viel lässt er sich zu dieser Frage entlocken: „Also, ich würde ihn unterstützen.“

Kommentar: Weber bleibt - Hin und her ohne Not

Von Michael Krüger.

Andreas Weber ist ein netter Mensch. Er brennt für seine Stadt Rotenburg, er setzt sich ein, er tut was. Das hat er schon immer, noch mehr natürlich, seitdem er Bürgermeister ist. Es geht jetzt aber nicht um seine Leistungen. Es geht um sein Verhalten. Und das ist schlichtweg peinlich. Vor allem auch: absolut überflüssig. Weber macht sich in seiner Funktion angreifbar.

Nach der emotional geführten Debatte um die IGS-Oberstufe, mit der der Verwaltungschef der Kreisstadt sein berufliches Schicksal verbunden hatte, tritt er nun den Rückzug vom Rückzug an. Das ist ein Fehler. Im Grunde war schon der öffentlich angekündigte Rückzug einer, auch die Art und Weise. Weber hatte am Vortag der Ratsentscheidung den Rücktritt bei Ablehnung der Oberstufe angekündigt. „Angedroht“, hieß es, und sehr oft auch: Erpressungsversuch. Dieser scheiterte bekanntlich.

Weber wollte sich auf Paragraf 84 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes berufen und einen „Misstrauensantrag“ im Rat stellen, der ihn wegen des fehlenden Vertrauens der Politik vorzeitig in den Ruhestand versetzt hätte. Wohlgemerkt: Gut eineinhalb Jahre vor dem Ende der regulären Dienstzeit bei sofortigem Ruhestandsgehalt.

Von der politischen Gegenseite wurde das umgehend kritisiert, und auch aus dem Kreishaus um Landrat Herrmann Luttmann (CDU) war ein Rumoren zu vernehmen: rechtliche Bedenken der Kommunalaufsicht am Vorhaben Webers. Der muss nun damit leben, dass ihm seine Erklärungen so recht keiner glauben mag, warum er doch bleibt. Den faden Beigeschmack, dass er das nur wegen der Frage der 71,75 Prozent Pension vom Bürgermeistergehalt macht, wird er nicht mehr los. Der Bürgermeister verliert durch das Hin und Her, das er ganz allein wollte, massiv an Glaubwürdigkeit.