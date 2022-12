Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann erwartet ein „herausforderndes“ Jahr 2023

Von: Guido Menker

Torsten Oestmann erwartet ein schwieriges Jahr für die Kreisstadt. © Menker

Für die Kreisstadt wird es ein schwieriges Jahr. Das sagt Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann. Der Haushalt spielt dabei ein zentrale Rolle. Zugleich ist weiter an den Jahresabschlüssen zu arbeiten.

Rotenburg – Das Problem ist noch immer nicht vom Tisch: Regnet es über längere Zeit, steht die Steinbeißergasse in der Rotenburger Innenstadt unter Wasser. Der Anschluss an die Kanalisation war für dieses Jahr nicht nur vorgesehen, sondern auch im Haushalt verankert. Passiert ist dennoch nichts. Die Steinbeißergasse und das dortige Entwässerungsproblem – es steht symbolisch für die Situation, die auch Bürgermeister Torsten Oestmann überhaupt nicht gefällt: „Wir sind nicht mehr voll handlungsfähig – jetzt wird es greifbar.“

Um die erforderlichen Bauarbeiten in der Steinbeißergasse planen, ausschreiben und schließlich umsetzen zu können, ist ein genehmigter Haushalt erforderlich. Das grüne Licht vom Landkreis für den Etat kam erst im September. So spät, dass einfach die Zeit nicht mehr gereicht hat. Die betroffenen Anwohner, bei denen das Wasser also weiterhin in die Tiefgarage läuft, sobald es über längere Zeit regnet, müssen sich vertrösten lassen.

Der Haushalt, sagt Oestmann im Jahresabschlussgespräch mit der Kreiszeitung, sei zentrales Thema auch im neuen Jahr. Der wesentliche Punkt, der der Stadt die Handlungsfähigkeit nimmt, seien die noch fehlenden Jahresabschlüsse. „Wir müssen deshalb einen ausgeglichenen Haushalt verabschieden.“ Und das in Zeiten, in denen nicht nur alles teurer wird, sondern auch die Personalkosten weiter steigen.

Darüber hinaus berichtet der Bürgermeister von einem „hohen Aufwand“, der in der Finanzabteilung des Rathauses zu bewältigen sei. Zum Start in das neue Jahr muss die neue Finanzsoftware laufen, außerdem waren viele Vorarbeiten zu leisten, um als Stadt der eigentlich für 2023 vorgesehenen Umsatzsteuerpflicht gerecht werden zu können. Immerhin: „Mit dem vom Bundesrat verabschiedeten Jahressteuergesetz haben wir die Option, die Umsetzung um zwei Jahre zu verschieben – diese Option ziehen wir.“ Doch die Bearbeitung der Jahresabschlüsse und die Vorbereitungen für einen neuen Haushaltsentwurf sind ebenfalls noch zu erledigen. Und so ganz nebenbei sind in der Kämmerei zudem zwei Stellen neu zu besetzen.

Torsten Oestmann hofft, den nächsten Haushalt früher als in diesem Jahr verabschieden zu können, eine zeitliche Vorgabe verkneift er sich aber noch. Wohl auch, weil es viel abzuklären gibt, um am Ende einen ausgeglichenen Etat zur Abstimmung bringen zu können. „Auch das ist massiv herausfordernd“, sagt er. „Der Landkreis hat uns die Grenzen deutlich gemacht.“

Ob Steinbeißergasse oder auch der immer noch ausstehende Endausbau im Wohngebiet am Stockforthsweg: „Ich kann es den Bürgern nicht mehr erklären.“ Gerade der Straßenausbau wurmt ihn. Oestmann: „Es geht um eine vertragliche Leistung, die wir den Leuten schulden.“ Die hätten ihren Beitrag schließlich schon bezahlt. „Ja, das ist dann auch immer wieder mal Thema in der Bürgersprechstunde.“

Es sind eine ganze Reihe von Baustellen, die die Verwaltung im Rathaus beschäftigen. Neben mehreren maroden Brücken ist da etwa die zum Teil völlig veraltete Kanalisation. „Auch da müssen wir weitermachen“, weiß Oestmann. Gerade erst habe sich an der Amtsbrücke gezeigt, welche Probleme ein Rohrbruch auslösen kann. „Spülen, freischneiden und eine TV-Inspektion vornehmen“ – das seien die ersten Schritte, die im kommenden Jahr in die Wege geleitet werden sollen. Das allein werde mindestens zwei Jahre dauern und etwas mehr als eine Million Euro verschlingen.

Es ist die Zeit zwischen den Jahren, die Oestmann nutzt, um über diese Vorhaben zu sprechen und ein Bild davon zu zeichnen, was die Stadt 2023 so alles beschäftigen wird. Dann kommt auch das Thema Friedwald noch einmal auf den Tisch – mit dem Ziel, im Sommer spätestens dem Rat zwei Alternativen bieten zu können. Erste Gespräche laufen jetzt an, um in Erfahrung zu bringen, ob die Stadt mit Partnern vor Ort selbst einen Bestattungswald umsetzen kann.

„Ich möchte für Rotenburg und die Menschen hier etwas schaffen“, betont der parteilose Bürgermeister, „aber momentan geht es darum, die Pflichtaufgaben zu erfüllen. Die Kür schaffen wir gar nicht.“ Eine Pflicht aus Sicht von Oestmann sei es beispielsweise auch, die Bürger umfassend auf dem Laufenden zu halten. Die Kreiszeitung-Redakteurin Ann-Christin Beims wechselt im Februar ins Rathaus und bekleidet dort die neu geschaffene Stelle der Pressesprecherin. „Wir wollen die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren und damit Informationen liefern, die als Grundlage für Gespräche und Diskussionen dienen.“

Das dürfte im Entstehungsprozess des nächsten Haushaltes ebenfalls zum Tragen kommen. „Heute kann ich dazu noch gar nicht viel sagen“, erklärt der Bürgermeister. Viele Zahlen und Daten seien noch zu sammeln und zu bewerten, ehe es dann an das Schnüren des Zahlenpakets gehen kann. Vereine, Kultur und Sport indes bezeichnet Oestmann als „ein Band, das uns zusammenhält“. Bei diesem „Korsett“ wolle man nichts zurückfahren. Höhere Gebühren, steigende Steuern – auch das alles sind noch ungelegte Eier. Oestmann spricht von einem „Haushalt mit vielen Fragezeichen“. Um aber nicht bei allen anstehenden Projekten auf die erneut späte Freigabe des Haushaltes warten zu müssen, will der Bürgermeister rechtzeitig darüber mit dem Landkreis sprechen.

Eines allerdings zeichnet sich schon ab: Die Stadt wird zukünftig noch mehr als bisher auf planerische Dienstleister bauen. Denn nicht nur die laufenden Themen, sondern auch die ersten Schritte zum Städtebauförderprogramm sollen im kommenden Jahr anlaufen – und sind recht personalintensiv. Oestmann: „Ich wünsche mir, dass wir im Sommer nach oben kommen, um Luft schnappen zu können.“ Und wenn das gelingt, dürfen sich die Anwohner der Steinbeißergasse vielleicht über den Anschluss an die Regenwasserkanalisation und eine trockene Tiefgarage freuen.