Rotenburger Wirtschaftspreis: „Erweiterung des Horizonts“

Von: Tom Gath

Eine kleine Version der Trophäe dürfen Lars Larsen und sein Team von Juwel Aquarien behalten. © Gath

Juwel Aquarium heißt der vergangene Gewinner des Rotenburger Wirtschaftspreises. Bevor am 12. Mai die Bewerbungsfrist für die diesjährige Preisvergabe endet, haben wir noch einmal bei der Fabrik vorbeigeschaut und über die aktuelle Situation auf dem Aquaristik-Markt gesprochen.

Rotenburg – Noch bis zum 12. Mai können im Rathaus am Pferdemarkt Nominierungen für den achten Rotenburger Wirtschaftspreis eingereicht werden. Die Wandertrophäe in Form des „Tors zur Stadt“ an der Ärztehauskreuzung wartet bereits bei der Stadtverwaltung auf den nächsten Gewinner. Dem vergangenen Preisträger Juwel Aquarium bleibt nur eine kleinere Nachbildung erhalten, was die Freude über die damalige Wertschätzung aber in keiner Weise schmälert.

„Das war schon eine kleine Überraschung, die wir als Auszeichnung unserer Arbeit empfunden haben“, sagt Vorstandsmitglied Lars Larsen. Den traditionsreichen Aquarien-Hersteller aus dem Gewerbegebiet Hohenesch erreichte die Würdigung in einer besonders arbeitsintensiven Zeit. Während andere Betriebe mitten in der Coronapandemie ihre Arbeiter nach Hause schicken mussten, liefen bei Juwel die Roboter in der Fertigungshalle auf Hochtouren.

Bewerbungen Vorschläge für den Wirtschaftspreis sind bis 12. Mai möglich. Ein Onlineformular dafür kann auf der Website der Stadt ausgefüllt werden: www.rotenburg-wuemme.de.

„Unsere Mitarbeiter haben sechs Tage die Woche gearbeitet, um die hohe Nachfrage zu bedienen“, erinnert sich Larsen. Aufgrund des Lockdowns machten sich viele Menschen auf die Suche nach einem heimischen Hobby, die Aquaristik erlebte einen regelrechten Boom.

Ende des Booms nach Corona

Doch dieser Boom habe sich mittlerweile ins Gegenteil verkehrt. Die Leute beschäftigen sich wieder anderweitig und bieten ihre gebrauchten Glaskästen auf Internetplattformen an. Zusätzlich zwingt die hohe Inflation viele Menschen zum Sparen. Für Juwel werde der Absatz so deutlich schwieriger. Larsen möchte zwar keine konkreten Zahlen nennen, aber gibt einen Rückgang von rund zehn Prozent an.

Das sei für ein mittelständisches und nachhaltig planendes Unternehmen wie Juwel aber kein großes Problem. Und auch auf den demografischen Wandel blickt Larsen derzeit noch entspannt: „Wir haben eine personelle Überkapazität aufgebaut und verzeichnen wenig Fluktuation. Wenn hier erst mal jemand arbeitet, scheint er sich wohl zu fühlen.“

Solche Salzwasser-Aquarien erfordern viel Aufwand und einiges an Fachwissen. Auch wenn Apps mittlerweile viel Arbeit abnehmen können, eignen sich klassische Süßwasser-Aquarien für Einsteiger besser. © Gath

Die Mitarbeiterzufriedenheit ist gerade in Zeiten des Fachkräftemangels zu einem wichtigen ökonomischen Faktor geworden, wie Larsen bestätigt: „Ein Betrieb wie unserer funktioniert trotz der Digitalisierung nur mit entsprechenden Mitarbeitern, die gerne Verantwortung übernehmen. Unser höchstes Gut ist das Team.“

Starkes Netzwerk in der Region

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor sei der gute Austausch mit anderen Betrieben aus der Region. Larsen betont die Bedeutung des Rotenburger Wirtschaftsforums, das gemeinsam mit der Stadt Rotenburg und der Sparkasse Rotenburg Osterholz den Wirtschaftspreis vergibt. Mit den direkten Nachbarn wie dem Spediteur Oetjen Logistik oder dem Porenbeton-Hersteller Ytong tausche man sich auf den Veranstaltungen des Forums nicht nur über produktionstechnische Fragen aus. Auch über die Infrastruktur der Region werde regelmäßig diskutiert und sich eng mit den kommunalen Behörden abgestimmt.

Dieses gute Netzwerk stärkt laut Larsen den Wirtschaftsstandort Rotenburg und so habe Juwel in der fast 55-jährigen Firmengeschichte noch nie darüber nachgedacht, die Region zu verlassen. Der Wirtschaftspreis helfe dabei, „den Horizont zu erweitern“ und auch neuere Akteure der Rotenburger Wirtschaft bekannt zu machen. Denn die alteingesessenen Traditionsbetriebe teilen ihre Erfahrungen gerne mit dem unternehmerischen Nachwuchs.