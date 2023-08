Rotenburger Wirtschaftsforum ruft ersten Pop-up-Store ins Leben

Teilen

„Es soll ein Kreativraum werden“: Heiko Kehrstephan, Katja Mingau (Mitte) und Corinna Müller-Suszek vom RWF freuen sich im Gebäude der alten Bausparkasse auf den Einzug der neuen Mieter. foto: heitmann © -

Das Rotenburger Wirtschaftsforum (RWF) hat das Projekt „gROW-up-Stores“ gegründet. Es geht darum, Existenzgründern eine Heimat in der Innenstadt zu bieten.

Rotenburg – In der einstigen Bausparkasse in Rotenburg Am Wasser stehen nun Schreibtische, Bürostühle, Getränkeflaschen und Gläser. An einer der weißen Wände hängen motivierende Sprüche wie „Make your dreams happen“. Also: Lass deine Träume wahr werden. Die Räume sind hell, noch etwas karg, doch das soll sich schnell ändern. Denn das Rotenburger Wirtschaftsforum (RWF) hat das Projekt „gROW-up-Stores“ gegründet. Es geht darum, Existenzgründern eine Heimat in der Innenstadt zu bieten und ungenutzte Ladenflächen mit Leben zu füllen.

„gROW-up-Store“ ist ein Wortspiel aus dem Rotenburger Kfz-Kennnzeichen und dem neudeutschen Pop-up-Store, einem Einzelhandelsgeschäft auf Zeit. Das Konzept des RWF geht allerdings über das des Pop-up-Stores hinaus. Es sollen nicht nur Unternehmer angesprochen werden, die dort Produkte verkaufen wollen, sondern alle, die in der Stadt sichtbar sein wollen, erklären Heiko Kehrstephan, Katja Mingau und Corinna Müller-Suszek vom RWF. Also etwa auch Dienstleister und Internet-Händler. „Wir wollen Existenzgründer aus der heimischen Wohnung holen“, sagt Kehrstephan, „um zu zeigen, dass es sie gibt.“ Erst in zweiter Linie gehe es darum, etwas gegen Leerstand in der City zu tun, ergänzt Mingau. Aber klar, es sei nicht schön, beim Bummeln in leere Schaufenster zu blicken.

Das Schaufenster der ehemaligen Wüstenrot Bausparkasse soll bald gefüllt sein. Ein Gebäudereiniger, der Betreiber eines Mode-Online-Shops und die Künstlerin Jeanette Clasen mit ihren Werken gehören zu den ersten Mietern. Und das Wirtschaftsforum selbst will dort auch vertreten sein. Das Trio vom RWF betont, dass das Projekt gerade erst beginnt. Es sollen sowohl mehr Flächen als auch weitere Mieterinnen und Mieter hinzukommen.

Kampf gegen Leerstand ist erst das zweite Ziel

Vielleicht etwas überraschend: Die größere Herausforderung ist laut Mingau, die Immobilienbesitzer zu überzeugen, ihre leer stehenden Ladengeschäfte gegen eine Aufwandsentschädigung zur Verfügung zu stellen. Doch einige lassen die Flächen lieber weiter ungenutzt, aus Desinteresse oder Bequemlichkeit, vermutet Kehrstephan. „Manche waren sehr kooperativ, bei anderen sind wir aber vor die Wand gelaufen“, berichtet er. Dabei würde der „gROW-up-Store“ freilich weichen, wenn ein regulärer Mieter anklopft. Der Mietvertrag mit dem RWF laufe über einen vergleichsweise kurzen Zeitraum, wenige Monate.

Im Rotenburger Haushalt 2021 waren auch mal 20 000 Euro zur Unterstützung des Projekts durch die Stadt vorläufig eingestellt. Die Idee gibt es also schon seit einigen Jahren, dann kam aber Corona und derzeit gehe es erst mal ohne vom Rat bewilligtes Geld. Die Gründer zahlen eine kleine Miete. „Es geht aber nicht nur darum, ihnen billige Flächen zu bieten, das Ziel ist, dass der Store ein Sprungbrett ist“, sagt Müller-Suszek.

Die Eröffnung Der „gROW-up-Store“ wird am Donnerstag, 24. August, um 18.30 Uhr Am Wasser 4, in Rotenburg im Rahmen des Kommunikations-Treffs des RWF eröffnet. Anmeldungen unter 04261/72334 oder per E-Mail an rwf@ rotenburg-wuemme.de.

Sich untereinander kennenlernen, vernetzen, sodass Unternehmer irgendwann idealerweise eine dauerhafte Heimat in der Stadt finden, das sei der Plan. Es gebe „gutes Feedback“ von potenziellen Mietern, es könnten sich aber noch mehr melden. Die müssten nicht aus Rotenburg kommen. Und auch Co-Worker, die tageweise einen Arbeitsplatz abseits vom Home-Office haben wollen, seien willkommen. Das RWF will kaum etwas von vornherein ausschließen. „Es soll ein Kreativraum werden nach dem Motto: mal machen.“ Regionale Erzeuger, die ihre Marmeladen und Saucen wie in einem Hofladen anbieten, all so etwas sei denkbar.

In den beiden Räumen Am Wasser 4 gibt es außer einem Schreibtisch eine Kaffeemaschine, einen Besprechungsraum, Internet und Telefon sowieso. Außerdem eine idyllische Aussicht aus dem Fenster heraus auf den Stadtstreek. Und umgekehrt sollen sich die Rotenburger angesprochen fühlen, auch mal hereinzuschauen.