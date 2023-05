Rotenburger Werke suchen nach einer guten Nachbarschaft

Von: Michael Krüger

Teilen

Sabine Ulrich begrüßt die Gäste als Werke-Geschäftsführerin zum „ersten Jahresempfang nach Corona“. © Michael Krüger

Die Rotenburger Werke laden zum Jahresempfang im „Innovationsquartier“, das ein neues Zentrum für Rotenburg werden soll. Nachbarschaft soll hier neu gelebt werden, so der Plan. Dass das bis heute nicht immer klappt, ist in kritischen Beiträgen nicht zu überhören.

Rotenburg – Dass die Rotenburger Werke für die Entwicklung der Stadt von immenser Bedeutung sind, ist seit einiger Zeit immer wieder Thema der stets gut besuchten Neujahrs- oder Jahresempfänge. An diesem Montagvormittag lauschen rund 230 geladene Gäste im Festzelt auf dem Altgelände dem, was passieren soll. Man befindet sich dabei mitten im Innovationsquartier, das ein neues Rotenburger Zentrum werden soll. 190 Menschen mit Behinderungen leben hier noch, sie dürfen auch bleiben, aber die Nutzung des rund fünf Hektar großen Areals zwischen Lindenstraße und Soltauer Straße soll geöffnet werden – für Wohnungen, Kultur, Gastronomie, Büros und andere Ideen, die im Raum schweben. „Nachbarschaft“ ist das Thema des Empfangs, die soll im Innovationsquartier mit entsprechenden Fördergeldern und Investitionen neu gedacht werden. Nur ist das nicht immer so einfach.

Werke-Sprecher Rüdiger Wollschlaeger zeigt die schraffierten Flächen auf der Karte des Altgeländes, die entwickelt werden sollen. © Krüger, Michael

Gut zwei Wochen noch, dann wird die neue Fachpflegeeinrichtung der Rotenburger Werke an der Brockeler Straße mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür offiziell eröffnet. 80 Wohnplätze sind dort entstanden, knapp 20 Millionen Euro haben die Werke investiert. Rund 50 Bewohner seien bereits eingezogen, berichtet Abteilungsleiter André Veenstra an diesem Montag. Es stockt noch – weil schlichtweg Pflegekräfte fehlen. Die Werke werben offensiv, zahlen Prämien, aber der Bedarf wird nicht gedeckt. Werke-Sprecher Henrik Pröhl lässt Werke-Chef Thorsten Tillner leicht zusammenzucken, als er in seiner Moderation von einem „topmodernen Leerstand“ spricht.

Salz und Brot gehören zu einer guten Nachbarschaft dazu - und wurden beim Empfang immer mal wieder symbolisch überreicht. © Michael Krüger

Tillner selbst macht am Beispiel der Fachpflegeeinrichtung deutlich, was weiterhin das Problem eines neuen Miteinanders, einer guten Nachbarschaft ist. Kein anderes Bauvorhaben der Werke habe in jüngerer Zeit für so viele Kontroversen gesorgt. Keins habe er in politischen Sitzungen des Rotenburger Rats öfter vorstellen müssen. Anwohner hätten sich sehr früh über Firsthöhen und Lärmbelästigungen erkundigt oder direkt beschwert. Er habe diskutieren müssen, welche Gerüche von der Küche der Einrichtung ausgehen würden, wie stark Zufahrten frequentiert seien. Im Grunde aber sei das wahre Problem einiger nicht beim Namen benannt worden, „weil man darüber nicht mehr spricht“: Leben „normale“ Menschen gerne neben und mit „behinderten“ Menschen und welche Berührungsängste gibt es weiter? „Wir haben im vergangenen Jahr nicht ein Bauprojekt gehabt, wo nicht ein Nachbar etwas dagegen hatte“, ergänzt Co-Geschäftsführerin Sabine Ulrich.

Ausstellung zum Thema Nachbarschaft am Freitag

Während des knapp zweistündigen Empfangs sind auf der großen LED-Leinwand im Hintergrund Porträts von Menschen zu sehen, die „Nachbarn“ sein könnten – derer, die neben Einrichtungen leben, oder von denen, die dort selbst zuhause sind. Einer von ihnen ist Christian Oddoy, Gemeinwesenarbeiter der Stadt Visselhövede. Sein Porträt ist auf einem großen Aufsteller zu sehen: Teil einer Ausstellung zum „Tag der Nachbarschaft“ am Freitag von 14 bis 18 im Festzelt hinter dem grünen Tor an der Lindenstraße. Superintendent Michael Blömer ist es, der dafür das Motto ausgibt: „Wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, die uns trennen.“

Ein Nachbar in echt und als Bild: Vissels Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy. © Krüger, Michael

Die Werke verfolgen die Strategie der Dezentralisierung seit Jahren. Die DNA habe sich geändert, sagt Tillner. Und damit eben auch der Anspruch und die Notwendigkeit, Nachbarschaft neu zu definieren. Mittlerweile gebe es zehn Wohn-Standorte der Werke zwischen Harsefeld im Kreis Stade, Falkenburg im Kreis Oldenburg und natürlich dem Kern in Rotenburg. Gerade hier zeichneten sich neben dem Innovationsquartier mit dem Entwicklungsgebiet Kalandshof die größten Veränderungen ab. Architekten und Projektieren lauschen angesichts der Möglichkeiten bei den Jahresempfängen der Werke stets sehr aufmerksam. Mit Blick auf den Kalandshof und noch zu lösende Fragen entlässt Tillner Politik und Wirtschaft mit einer Forderung zum Büfett: „Es sind große Dinge, die passieren müssen.“

Corona-Gottesdienst in der Stadtkirche Rotenburg und andere diakonische Kooperationen Wenn es wie beim Jahresempfang der Rotenburger Werke um eine gute Nachbarschaft in Rotenburg und damit zusammenhängende Kooperationen geht, ist die Diakonie natürlich eine perfekte Referenz. 4 500 Mitarbeiter beschäftige die in der Kreisstadt, verdeutlichten Werke-Geschäftsführerin Sabine Ulrich, Diakonissen-Mutterhaus-Geschäftsführer Matthias Richter und Lars Wißmann als Theologischer Direktor des Agaplesion Diakonieklinikums. Unlängst ins Leben gerufen wurde der mit 10 000 Euro dotierte und künftig alle zwei Jahre zu verleihende Rotenburger Preis für Erinnerung und Zukunft. Dazu wollen die drei Einrichtungen zusammen mit einer Ausbildungsmesse am 8. Februar den großen Personalbedarf gerade im Pflegebereich angehen. Auch arbeite man intensiv daran, dass die Kirche Zum Guten Hirten eine eigene „Anstaltsgemeinde“ bleiben kann, was laut Ulrich durch eine Gesetzesänderung ab dem kommenden Jahr infrage gestellt ist. Nächstes konkretes Projekt ist schließlich ein „Corona-Gottesdienst“ am Donnerstag, 22. Juni, ab 18 Uhr in der Stadtkirche. „Wir wollen die Pandemie damit abschließen“, so die Werke-Geschäftsführerin. Gerade in den schweren Wochen, als eine Viruswelle Wohngruppen der Werke getroffen und mehrere Todesopfer gefordert hatte, habe sich die nachbarschaftliche Kooperation bewährt. „Das Krankenhaus kam quasi zu uns“, so Ulrich rückblickend auf die schwierige Lage vor zwei Jahren. Die Initiative für den Gottesdienst sei von zwei Pflegekräften der Intensivstation des Krankenhauses ausgegangen. „Wir wollen der Verstorbenen gedenken, die Anstrengungen für die Familien und die professionellen Helfenden würdigen und damit auch eine Zäsur gestalten“, sagen Nadin Ehrlich und Sara Kirstein, Krankenschwestern am Diako. Im Gottesdienst sollen Eindrücke aus verschiedenen Blickwinkeln geäußert und das Erleben der Pandemie in einen geistlichen Rahmen gestellt werden.