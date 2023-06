Rotenburger und Sottrum sind Olympische Gastgeber

Von: Michael Krüger

Eine olympische Fackel in Rotenburg! Da müssen auch die Bürgermeister Holger Bahrenburg (l.) und Torsten Oestmann (r.) sowie Tobias Harms aus dem Rotenburger Hauptamt mal in den Hintergrund treten. © Michael Krüger

7 000 Athleten aus fast 190 Ländern werden bei den Special Olympics in Berlin erwartet. Die portugiesische Delegation kommt zunächst in die Region.

Rotenburg – Wo auch sonst? Wenn es um Inklusion, das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen geht, ist Rotenburg ein ganz großer Punkt auf der Landkarte. Die „Hauptstadt der Diakonie“, wie es gerne mal heißt, sollte also dabei sein, wenn es um das größte Sportereignis der Welt für Menschen mit geistiger Behinderung geht. Und so soll es kommende Woche sein – auch wenn der Anstoß dazu aus Sottrum kam.

211 sogenannte Host Towns gibt es für die Special Olympics World Games vom 17. bis zum 25. Juni in Berlin. Als es im Sommer 2021 um die Bewerbungen für die Kommunen ging, die vor den offiziellen Spielen die Delegationen aus den Teilnehmernationen empfangen, ist Volker Heinze hellhörig geworden. Dessen Mutter Dorothee war in den 1990er-Jahren die Gründerin der ersten Behinderten-Sportgruppe im Wiesteort, Heinze selbst ist seit Jahrzehnten aktiver Sportler und Trainer in verschiedenen Abteilungen des TV Sottrum. Er verbindet mit dem Event die Hoffnung, „dass nicht nur das Bewusstsein und die öffentliche Wahrnehmung für die inklusive Arbeit noch einmal deutlich verstärkt wird“, sondern auch die regionalen Angebote ausgebaut werden.

62-köpfige Delegation zu Besuch

Mit seiner Initiative ist er naheliegenderweise recht schnell in Rotenburg vorstellig geworden – bei der Arbeitsgemeinschaft Rotenburger Sportvereine (ARS), der Lebenshilfe Rotenburg-Verden und natürlich den Rotenburger Werken als der regional größten Einrichtung für Menschen mit Behinderungen. Und alle waren begeistert. „Rotenburg bietet sich einfach an“, betont Bürgermeister Torsten Oestmann. Und sein Sottrumer Amtskollege Holger Bahrenburg ergänzt: „Es ist ein Zeichen, dass Inklusion und Integration immer wichtiger werden.“

Gemeinsam sind Rotenburg und Sottrum kommende Woche Gastgeber für eine 62-köpfige Delegation aus Portugal. 38 Sportler mit Behinderungen sind darunter, zwei „unified Partner“ als aktive Unterstützer sowie Funktionäre, Trainer und Begleitpersonen. „Viele von ihnen reisen zum ersten Mal in ihrem Leben“, sagt Oestmann. Daher diene der Aufenthalt in den Host Towns einem langsamen Ankommen, bevor es dann weiter geht zu den Wettkämpfen in Berlin. Die Portugiesen werden dort beim Schwimmen, Golfen, Reiten, Futsal, Basketball, Bowling und Leichtathletik antreten. Die Delegation wohnt im Gasthof Prüser in Hellwege, mehr als 160 Ehrenamtliche und Mitarbeiter aus den Kommunen übernehmen die Programmgestaltung und -betreuung.

Rund 7 000 Athleten aus 190 Ländern messen sich in 26 Sportarten Vom 17. bis 25. Juni ist Berlin Gastgeber der Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, rund 7 000 Athletinnen und Athleten aus fast 190 Ländern werden erwartet. Sie treten bei Wettbewerben in 26 Sportarten von Schwimmen über Badminton bis Basketball an. Es ist das erste Mal, dass die Special Olympics, die es wie die Olympischen Spiele im Vierjahresrhythmus gibt, in Deutschland ausgetragen werden. Bei der Organisation der Special-Olympics-Sommerspiele engagieren sich rund 21 500 Volunteers genannte Helfer. Wettbewerbe sind überall in der Stadt in 26 Sportarten von Basketball, Fußball und Schwimmen über Badminton bis Judo und Kanu geplant. Veranstaltungsorte sind etwa der Olympia-Park, die Messe Berlin, die Straße des 17. Juni und das Wannseebad. Die Eröffnungsveranstaltung ist im Olympiastadion geplant. Basketball wird am Neptunbrunnen am Alexanderplatz gespielt. Dort ist auch ein Schwerpunkt für das Special Olympics Festival, das mit einem umfangreichen Kulturprogramm aufwarte. Unter dem Motto „Zusammen inklusiv“ geht mit dem Host-Town-Program zu den Weltspielen „die größte Inklusionsbewegung Deutschlands an den Start“, heißt es von Berlins Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD). Jede Delegation werde vom 12. bis 15. Juni von einer Kommune in Deutschland empfangen – in Rotenburg und Sottrum die Portugiesen. Die Special-Olympics-Bewegung wurde 1968 von Eunice Kennedy-Shriver, einer Schwester von US-Präsident John F. Kennedy, ins Leben gerufen. Anlass war eine Behinderung ihrer Schwester. Das Internationale Olympische Komitee hat die Special Olympics offiziell anerkannt – daher auch der Name.

Am Montag nimmt eine kleine Abordnung die Gäste am Hamburger Flughafen in Empfang. Für Dienstag, 13. Juni, ist ab 10 Uhr ein Empfang im Rotenburger Rathaus vorgesehen. Gegen 11 Uhr soll auf dem Pferdemarkt die Flamme der Special Olympics entzündet werden. Die Vertreter Rotenburgs begleiten die Portugiesen dann bei ihrem Spaziergang durch die Innenstadt bis zum Innovationsquartier der Rotenburger Werke. Dort ist von ungefähr 13 bis 16 Uhr ein öffentlicher Kultur- und Infotag auf der Quartierswiese hinter dem grünen Tor geplant. Gerade beim „Fackellauf“ durch die Innenstadt erhofft sich Oestmann auch viele Zuschauer am Streckenrand.

Für Mittwoch ist dann ein Sportfest in Sottrum vorgesehen. An 13 Stationen werden rund 100 Teilnehmer aus der portugiesischen Delegation und Sottrumer Vereinen ab 14 Uhr auf dem Wilhelm-Schröder-Sportzentrum gemeinsam aktiv sein, für den Abend ist eine „Farewell-Party“ vorgesehen. Besucher auch hier: unbedingt erwünscht!

Am Donnerstag ist die Abreise nach Berlin geplant. Die Wettkämpfe selbst wird wiederum eine kleine Delegation aus Rotenburg und Sottrum mit verfolgen. Natürlich dabei: Volker Heinze.