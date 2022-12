Rotenburger Ukraine-Hilfe läuft weiter auf Hochtouren

Von: Ulla Heyne

Das lose Netzwerk aus ehrenamtlichen Helfern hat sich zum eingespielten Team entwickelt. Am Freitag fahren neun Transporter mit Hilfsgütern wieder Richtung Ukraine. © Ulla Heyne

Ein bisschen wie Weihnachtsmarkt, allerdings alles für die gute Sache: Die Rotenburger Ukraine-Hilfe ist mit Unterstützung der Lions weiter sehr aktiv. Am Freitag macht sich der nächste Hilfskonvoi auf den Weg.

Rotenburg – Fast könnte man die Stände am Samstagnachmittag, die Feuerkörbe und die Menschen, die an Stehtischen bei Glühwein und Würstchen zwischen Lichterketten auf dem Gelände der Rotenburger Werke an der Soltauer Straße zusammenstehen, für einen kleinen Weihnachtsmarkt halten. Wären da nicht die Helfer, die die Neuankömmlinge schon beim Aussteigen aus dem Auto begrüßen: „Können wir helfen?“

Oleg Fedarchuk (l.) achtet kurz vor der Rückfahrt darauf, dass die DRK-Säcke gut sichtbar im Fenster des Sprinters platziert werden. © Ulla Heyne

Sie können, haben die meisten Besucher der Veranstaltung der Humanitären Hilfe für die Ukraine und der Rotenburger Lions doch die Kofferräume voll. Beschriftete Säcke mit Winterkleidung, Spielzeug, aber auch palettenweise Heiße Tasse, Linsensuppe oder andere Lebensmittel wandern in den Bauch des Lagers. Am Hintereingang haben einige Sprinter geparkt, die bereits für die Abfahrt in wenigen Minuten beladen werden. Die gut zwei Dutzend Helfer scheinen in dem geordneten Chaos genau zu wissen, was zu tun ist. Ein eingespieltes Team – nicht nur jeden Freitagnachmittag bei der Spendenannahme, sondern auch zwischendrin beim Sortieren, Organisieren und Beladen des nächsten Transports.

Torsten Lühring (v.l.), Lutz Früchtenicht und Carsten Wedekind sichten die gespendeten medizinischen Hilfsmittel. © Ulla Heyne

Der Dirigent des wohltätigen Orchesters: Carsten Wedekind. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Und das in Doppelfunktion, die beiden Sticker in Blau-Gelb, die der Ukraine-Hilfe und der Lions, verraten den Netzwerker. „Nathalie, Du wirst gleich zum Dolmetschen gebraucht“, ruft er, um gleich darauf einen Lions-Kollegen aus Vechta zu begrüßen, der auf seinem Whatsapp-Status von der Aktion erfahren hat und spontan mit einem Kleinlaster voller Wohltätigkeit vorbei gekommen ist. Zwischendurch begrüßt er Patrick Siegmund, der eine Spende von 1 000 Euro von den Scheeßeler Lions dabei hat – Spritgeld für eine Fahrt der neun Transporter, die sich am kommenden Freitag wieder auf den Weg in die Ukraine machen. Derweil dolmetscht Nathalie Schäfer-Grimm für Oleg Fedarchuk von der ukrainischen Kirchengemeinde in Luzk, wo die Güter konkret gebraucht werden. Pawel Matura, einer der Initiatoren der Ukrainehilfe, hatte den Kontakt aufgebaut: „Da kann man sich darauf verlassen: Die betrügen nicht!“

Zwischen Netzwerken und Reissack: Carsten Wedekind trägt Sticker von Ukraine-Hilfe und Lions auf der Brust. © Ulla Heyne

Mit dem Handy festgehalten werden die Aktivitäten heute von Laura Kitowski, die mit ihrem Partner, einem der Fahrer, auch hier ein Team ist. Über die sozialen Netzwerke kommen die Menschen zusammen, es wird für Öffentlichkeit und Transparenz gesorgt. „Die Leute wollen wissen, ob überhaupt noch was gebraucht wird, was mit ihren Sachen passiert.“ Fragen, die auch durch ausdrucksstarke Fotos und kurze Videos beantwortet werden, oder natürlich vor Ort. Rund fünf Wochen Vorlauf hat die Veranstaltung in Anspruch genommen – Zeit, die es wert war, findet Wedekind: „Da stehen Leute beim Glühwein zusammen, die sich vorher gar nicht kannten“, freut er sich. Vernetzung ist alles: Davon zeugt auch die Tonne getrockneter Datteln, die gerade aus Hannover angeliefert wurde, wo die dortige Organisatorin, eine ehemalige Arbeitskollegin von Schäfer-Grimm, die 27 gespendeten Tonnen allein nicht bewältigen kann. Die Palette wird in den engen Gang gegenüber der Berge an Säcken mit Winterkleidung bugsiert. Im hinteren Lagerraum türmen sich Rollatoren, medizinische Betten, Rollstühle, Medikamente – Letztere sind neben Winterstiefeln eines der begehrtesten Güter.

Wenn sich am Freitag der nächste Konvoi in Bewegung setzt, fährt er unter Schirmherrschaft des DRK Scheeßel – das DRK-Emblem öffnet nicht nur Türen und erleichtert die Fahrt für die früher privat organisierten Transporte, sondern spart auch eine hohe dreistellige Summe Mautgebühren.

Die Spendenbereitschaft in der Region hat zur Weihnachtszeit noch einmal zugenommen, stellen die Initiatoren der Ukraine-Hilfe fest. © Ulla Heyne