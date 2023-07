Rotenburger Tischlerinnung sucht Intarsienfreunde

Von: Andreas Schultz

Auszubildende des Tischlerhandwerks hatten mit der Deinstallation der Holzplatten eine verantwortungsvolle Aufgabe zu erledigen – immerhin sind die Werke Müllers von unschätzbarem Wert. © privat

Wohin mit den historisch wertvollen Holzarbeiten? Vor dieser Frage stand die Sparkasse Rotenburg Osterholz beim Umzug vom Pferdemarkt an die Große Straße in Rotenburg. Die Tischlerinnung hat sich den rund 40 Jahre alten Holzmosaiken angenommen und sucht nun Abnehmer.

Rotenburg – Heiko Siegmann ist baff. Der Obermeister der Tischlerinnung Rotenburg verwaltet derzeit kommissarisch zwölf Intarsienarbeiten, wie die Holzmosaike in der Fachsprache heißen. Die Werke stammen von dem Worpsweder Tischler und Künstler Hans-Georg Müller. „Er war eine Koryphäe auf seinem Gebiet“, sagt Siegmann. Von daher habe die Spende der Sparkasse Rotenburg Osterholz an die Tischlerinnung „schon eine besondere Tragweite“.

Von der Schiene an der Wand in der alten Sparkasse bis in den Lieferwagen ist es ein weiter Weg. Die jungen Tischler und die Werke legten den mit Vorsicht zurück. © privat

Zwölf Werkplatten hat Stefan Kalt, inzwischen ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, im Namen des Geldinstituts an die Innung gegeben. Tischler-Auszubildende nahmen sich der verantwortungsvollen Aufgabe an, das Opus von den Schienen an den Wänden im alten Sparkassengebäude zu demontieren. 18 Lehrlinge packten mit an – unter den wachsamen Augen von Berufsschullehrer Cord Hoops und einer Gesellin. Letztere mussten sich zusammenreißen, nicht doch selbst aktiv zu werden, sagt Siegmann mit einem Schmunzeln.

Die meisten der Werke haben Motive mit regionalem Bezug: Die Alte Apotheke, der Ehlermannsche Speicher, das alte Kreishaus und das Rotenburger Heimathaus sind in Holz verewigt. Heimat- und Kreishaus hängen inzwischen als Vorzeigewerke in den Fluren der BBS Rotenburg, ebenso die Geistereiche – eine der wohl am meisten reproduzierten Werke des inzwischen verstorbenen Worpsweders.

Den Wert der Arbeiten will Siegmann nicht schätzen, gibt aber als Vergleichsgröße an, dass er vor Kurzem selbst eine solche Arbeit erworben hat: für 400 Euro. Allerdings hat diese die vergleichsweise kleine Größe von 40 mal 30 Zentimetern. Die Werke von Müller haben Maße, die zwischen 213 mal 151 Zentimetern und 93 mal 93 Zentimetern rangieren – und sie sind sehr aufwendig gestaltet. Kein Wunder: „Intarsien waren seine Hauptarbeit, seine große Leidenschaft“, weiß Siegmann, der sich nach Ankündigung der Spende intensiv mit dem Thema befasst hat.

Was sich über die künstlerische Wertigkeit der Werke sagen lässt, fassen Peter Groth und Ursula Ziebarth in ihrem gemeinsamen Buch „Hans-Georg Müller: Intarsien, Möbel, Architektur“ zusammen. Dort spricht das Autoren-Duo von der „Malerei mit Holz“. Die Rede von der „Malerei mit Messer“ wäre aller Wahrscheinlichkeit wohl auch erlaubt, immerhin hat der Enkel des bekannten Architekten und Malers Heinrich Vogeler Fleißarbeit mit Präzision geleistet: Müller musste die Einzelteile zur Fertigung eines Bildes aus dünnen Schichten unterschiedlicher Hölzer schneiden. Als Werkzeug diente die Laubsäge, in feineren Fällen das Skalpell, erklärt Siegmann und fügt hinzu: „Müller hat das Verfahren nahezu perfektioniert!“

Das Motiv Geistereiche gehört zu den am meisten reproduzierten. © privat

Arbeiten wie diese mit einem Durchschnittsaufwand von etwa einer Arbeitswoche werden heute nicht mehr allzu häufig hergestellt, weiß der Obermeister der Rotenburger Tischlerinnung – und wenn doch, dann oft mithilfe moderner Lasertechnik.

In den Neubau der Sparkasse an der Großen Straße hätten die Holzwerke von Müller wohl optisch nicht gepasst – nach entsprechenden freien Plätzen an Wänden sucht Siegmann nun. Zwar hätte es schon einige Interessenten gegeben, aber die wollen die Hölzer in private oder schlecht zugängliche Räume verfrachten. Das kann der Tischlerobermeister nicht mit seinem Gewissen vereinbaren: „Die Werke müssen in die Öffentlichkeit“, sagt der hörbar von Müllers Schaffen begeisterte Handwerker. Das Holz müsse eben gesehen werden.

Wer einen schönen und am besten gut frequentierten Platz für die Werke von Hans-Georg Müller hat, kann diesen bei Siegmann anbieten. Per E-Mail ist er erreichbar unter info@siegmann-tischlerei.de, ansonsten ist auch ein Anruf unter Telefon 04268 / 930900 eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.