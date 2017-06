Rotenburger Tierschutzverein stellt sich jetzt neu auf

Rotenburg - Von Guido Menker. Regina Buchhop ist die Erschöpfung anzusehen. Ihre alles in allem mehr als 30-jährige ehrenamtliche Arbeit als Vorsitzende des Rotenburger Tierschutzvereins sowie der Ärger der vergangenen Monate haben deutliche Spuren hinterlassen. Rund fünf Wochen nach dem verkündeten Aufnahmestopp für Fundtiere im Tierheim Mulmshorn hat sie jetzt Gewissheit: Mit den Fundtieren aus Rotenburg und Visselhövede sowie aus Sottrum, Scheeßel, Fintel und Bothel hat der Verein nichts mehr zu tun.

Die Gemeinden haben sich auf eine Zusammenarbeit mit dem Bund gegen Missbrauch der Tiere (BMT) geeinigt, der die Tiere in Brinkum (Landkreis Diepholz) unterbringt. Eine Niederlage für Buchhop? „Nein, ich empfinde vielmehr eine deutliche Erleichterung.“

Das bedeute aber nicht, dass die 69-Jährige mit der Lösung, die die Kommunen im Altkreis Rotenburg gefunden haben, zufrieden ist. Sie sei weder tier- noch bürgerfreundlich, erklärt Buchhop. Ein Fundtier sei eh schon gestresst und verstört, lande nun in einem Zwinger mit Hütte, werde nach Posthausen transportiert, dort ein bis drei Tage untergebracht, um schließlich im Tierheim in Brinkum zu landen. Und: Für den Besitzer des Tieres sei es künftig weitaus schwieriger, seinen Vierbeiner wiederzufinden.

Keine Alternative in Sicht

Dennoch habe es aus Sicht von Buchhop sowie der Vorstandsmannschaft des Tierschutzvereins keinen anderen Weg gegeben, als die Aufnahme von Fundtieren zu stoppen. „Ich kann doch den Verein nicht in den Ruin treiben“, sagt sie bei ihrem Besuch in der Redaktion der Kreiszeitung. Doch eben dieser Ruin sei näher gerückt.

Seit mehreren Jahren schon bemängelt Buchhop die finanzielle Entschädigung des Vereins für die Unterbringung von Fundtieren. Bis Ende vergangenen Jahres hätten die Gemeinden einen aus Sicht der Tierschützer eigentlich ohnehin schon zu niedrigen Tagessatz bezahlt – aber nur für die Dauer von 30 Tagen. Die Rechnung für jeden Tag, den das Tier länger unterzubringen ist, zahlt der Verein aus eigener Tasche. Die Forderung nach einer Förderfrist von einem halben Jahr hat sich nicht umsetzen lassen – nur die Stadt Rotenburg hat sich mit Beginn dieses Jahres darauf eingelassen, ohne allerdings die anderen fünf Gemeinden davon überzeugen zu können, entsprechend nachzuziehen. Den Vorwurf, für zu wenig Transparenz hinsichtlich der Zahlen gesorgt zu haben, weist Buchhop zurück.

„Im April habe ich der Stadt Rotenburg geschrieben, dass wir allmählich in die Knie gehen – eine Reaktion habe ich nicht bekommen.“ Wenige Tage später erreichte Buchhop die Nachricht, dass auf die Schnelle nicht so viel Geld von der Bank zu holen war, wie es erforderlich gewesen wäre, um sich über die nächsten Monate zu retten. Daraufhin erfolgte der Aufnahmestopp.

Die Würfel sind gefallen, und das sorgt für Erleichterung bei der Vorsitzenden. Der finanzielle Druck sei nicht mehr so hoch, der Verein könne sich jetzt voll und ganz auf den Tierschutz konzentrieren. Im Auge hat dieser alle in Not geratenen Tiere, arbeitet dabei mit dem Veterinäramt zusammen und bietet eine Unterbringung, wenn für ein Tier kein anderer Platz mehr zu finden ist – beispielsweise, wenn das Herrchen gestorben oder einfach so krank ist, dass es sich nicht mehr um den Hund oder die Katze kümmern kann. 300 Mitglieder hat der Tierschutzverein zurzeit.

Plan: Neubau – aber in reduziertem Umfang

Deren Mitgliedsbeiträge sowie Spenden müssen diese Arbeit finanziell tragen. Zurzeit beschäftigt der Verein eine Vollzeit- sowie vier Teilzeitkräfte. „Der Personalstamm wird reduziert“, so Buchhop. Die Vollzeitkraft steigt Ende Juli aus – und angesichts der neuen Situation soll die Stelle nicht wiederbesetzt werden. Und was ist mit dem Plan für den Neubau eines Tierheims? Immerhin sieht Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) keine Notwendigkeit mehr, diesen an der Soltauer Straße in die Tat umzusetzen. Buchhop hat ganz andere Vorstellungen. Der Tierschutzverein will weiterhin einen Neubau – wenn auch in reduziertem Umfang. „Dafür brauchen wir allerdings ein Grundstück. Ob die Zusage der Stadt für einen Bauplatz an der Soltauerstraße hinfällig ist, weiß ich nicht.“

Zunächst aber werde sich der Verein auf seinen angestammten Platz in Mulmshorn konzentrieren. Vielleicht gibt es künftig auch Spielraum für die Schaffung von Pensionsplätzen. Jetzt will man aber erst einmal dort Hand anlegen und das Gebäude auffrischen. „Das haben wir nicht mehr gemacht, weil wir eigentlich von einem Neubau in Rotenburg ausgegangen sind.“ Ein Tierfriedhof sollte in diesem Zuge entstehen, eine Freilauffläche für Hunde, geplant waren wieder Veranstaltungen für Jugendliche und Senioren. Das alles steht jetzt in den Sternen. Auch, wenn immerhin schon 60.000 Euro an Spenden dafür zur Verfügung stehen und aus einer Erbschaft – im Jahr 2011 rund 800.000 Euro – noch 130.000 Euro übrig sind. Warum nicht mehr? Buchhop rechnet vor: 2016 habe der Verein für die Fundtiere nach alter Regelung 23.166 Euro erhalten – 116.734 Euro hätten es sein können, wäre ein halbes Jahr lang für jedes Tier gezahlt worden. So erkläre sich dann der reduzierte Bestand. Immerhin: Seit dem Aufnahmestopp hätten sich die üblichen Tierarztkosten halbiert, berichtet Buchhop.