Rotenburger Suite erklingt erstmals

Noch einmal gibt es Gitarre satt für alle, die nicht genug kriegen können. Mit dem Abschluss-Konzert geht die diesjährige Rotenburger Gitarrenwoche klangvoll zu Ende. Diesmal darf wirklich jeder ins Rampenlicht der Theodor-Heuss-Schule, der sich in diesem Jahr als Teilnehmer angemeldet hat. Und so bevölkert ein Gitarren-Orchester mit 28 Instrumentalisten die Bühne.

Rotenburg - Von Hendrik Pröhl. Hans Wilhelm Kaufmann skizziert noch einmal den Ablauf so einer Arbeitswoche: „Vormittags gab‘s Einzelunterricht, danach probte das Gitarrenorchester, abends waren Konzerte. Wir sind nicht zum Vergnügen hier“, witzelt er. Und damit das Publikum prüfen kann, ob das wahr ist, was Kaufmann da behauptet, spult sich vor den Zuhörern ein eindrucksvolles Programm ab, das Solisten, Ensembles und das komplette Orchester zu Wort kommen lässt. Und es zeigt, dass verdammt viel Potenzial in den Teilnehmenden steckt, die Zukunft der Gitarre ist gesichert. Man muss sich hüten, einzelne Akteure hervorzuheben, das würde den kompletten Lokalteil dieser Zeitung sprengen.

Wie ein roter Faden aber zieht sich das Hören aufeinander durchs Programm. Die Gitarre wird nun einmal gezupft, da muss jeder Ton auf dem anderen sitzen. Kaufmann dirigiert mit großer Geste das Orchester, damit alles zusammen bleibt. So erklingen gleich zwei Uraufführungen. Josef Eötvös ist Professor für Gitarre in Budapest und hat die „Rotenburger Suite“ komponiert, die hier erstmals erklingt. Der Mann sitzt im Publikum, erste Reihe, und lauscht mit großen Ohren und ähnlicher Erwartung. „Intrada – Air – Tarantel“ so sind die Sätze betitelt. Mal mystisch mit sattem Klang – Bass-Gitarre und Kontrabass bereichern das Orchester –, mal schwelgerisch mit Sehnsucht, mal rhythmisch anspruchsvoll, diese Suite hat es in sich und ist für Rotenburg. Das Orchester schlägt sich wacker. Begeisterter Applaus und auch der Komponist ist nicht „aus Scham durch den Notausgang geflüchtet“, wie Hans Wilhelm Kaufmann anfangs zur Disposition gestellt hat. Umarmungen, Gesten der Anerkennung. Uraufführung gelungen.

Heike Krause ist ein „Eigengewächs der Gitarrenwoche“, wie Kaufmann es formuliert. Sie ist seit vielen Jahren dabei und hat die „Herbstsuite“ komponiert, ein mehrsätziges Werk, das hier im Oktett und später in Orchester-Besetzung uraufgeführt wird. Die Stimmung im Saal ist euphorisch, und so vergehen fast zwei Stunden wie im Flug mit Werken aus aller Welt und beinahe jeder Epoche. Übrigens, auch das Publikum bekommt sein Lob. Hans Wilhelm Kaufmann verrät: „Gestern hat Lorenzo Micheli noch einmal ausdrücklich die Disziplin der Zuhörer gelobt. Er habe das auf seinen Konzerten noch nicht erlebt.“ Der Konzert-Gitarrist gastierte in Ahausen.

Kaufmann dankt unermüdlich allen Unterstützern, Sponsoren und Helfern der Veranstaltung. Bei so viel Harmonie auf allen Seiten ist die Zukunft der Veranstaltungsreihe wohl gesichert, erste Vorbereitungen für 2020 laufen bereits. Da erstaunt es nicht, wenn die Zugabe des Orchesters aus Heike Krauses Feder den Titel „Auftakt“ trägt. „Das ist die Überleitung zur nächsten Rotenburger Gitarrenwoche“, verspricht Hans Wilhelm Kaufmann. Und wieder werden Gitarrenverrückte in Ahausen zusammenkommen, die einfach nicht genug kriegen können.