Rotenburger Städtebau: Was hätten Sie denn gerne?

Von: Andreas Schultz

Teilen

Was wird mit der Großen Straße geschehen, wie regelt die Stadt den Verkehrsfluss? Zwei von vielen Fragen, mit denen sich die Stadt Rotenburg auseinandersetzen wird. © Schultz

Über 45 Millionen Euro verfügt Rotenburg im Rahmen der Städtebauförderung. Die Verwaltung will bis 3. Mai von ihren Bürgern wissen, welche Projekte sie gern finanziert hätten.

Rotenburg – 30 Millionen Euro stehen der Stadt Rotenburg im Rahmen der Städtebauförderung zur Verfügung, 15 Millionen steckt sie selbst rein: Das macht insgesamt 45 Millionen Euro für Projekte der Innenstadt und die Bereiche Auf dem Loh bis Berliner Ring. Doch was für Projekte sollen damit realisiert werden? Diese Frage richtet die Stadtverwaltung nun an die Bürger.

Konkret heißt das: Wer eine Idee hat, kann sie per E-Mail an beteiligung@rotenburg-wuemme.de abgeben. Dabei gehe es keineswegs um Kleinkram, macht Bürgermeister Torsten Oestmann deutlich: „Da geht es schon um große Brocken, nicht um Papierkörbe“. Sein Tipp: „Denkt einfach mal frei.“

Das sogenannte Sanierungsgebiet „Auf dem Loh“ (grün). Der Untersuchungsbereich ist mit rot gestrichelter Linie markiert, allerdings haben es nur die farblich unterlegten Flächen in die Städtebauförderung geschafft. © Stadt Rotenburg

Bis 3. Mai haben Ideengeber Zeit, ihre Vorschläge schriftlich zu formulieren – wer sich mithilfe von Skizzen verständlich machen möchte, könne auch diese beilegen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Dabei gehe man möglichst ergebnisoffen vor: Was die Stadtverwaltung selbst für Ideen hat, will sie daher noch nicht verraten, sagt Bauamtsleiter Roman Lauchart.

Der weitere Fahrplan ist auch schon abgesteckt. So steht demnächst die Ausschreibung eines sogenannten Treuhänders an – also einer fachlichen Begleitung für die Maßnahmen der Städtebauförderung. Was sich daraus ergibt, sei ein „wandelbarer Prozess“, sagt Stadtpressesprecherin Ann-Christin Beims. Pläne könnten sich im Verlaufe von 15 Jahren der Umsetzung ändern.

Auch im Bereich der Innenstadt gilt: Der farblich unterlegte Teil ist der Bereich, der derzeit für Maßnahmen der Städtebauförderung zur Debatte steht. © Stadt Rotenburg

Das gelte auch für die Gebietsgrenzen der Städtebauförderung, die man bislang untersucht und für sinnvoll befunden hat: Detailliertere Karten der betroffenen Bereiche finden Interessierte demnächst auf der Seite der Stadt im Bereich „Städtebauförderung“. Wer nicht auf eine E-Mail zurückgreifen möchte, soll dort auch ein Eingabefeld finden, um Vorschläge einzureichen.

Bis es tatsächlich losgeht, werde es eh noch ein wenig dauern, fügt Lauchart hinzu: „Wir werden jedenfalls nicht 2024 dafür mit dem Bagger in der Fußgängerzone stehen und Steine umdrehen“. Die Umgestaltung kleiner Plätze für den Anfang könne er sich hingegen schon vorstellen.