Rotenburger Stadtbibliothek zwischen Applaus und Etatkürzung

Von: Guido Menker

Christine Braun leitet seit 30 Jahren die Rotenburger Stadtbibliothek. © Menker

Eines hat Christine Braun inzwischen gelernt: Sie kann sich nie sicher sein. Die Stadtbibliothek in Rotenburg hat sich zwar in den vergangenen 30 Jahren gut gehalten, aber immer dann, wenn es um den städtischen Haushalt geht, muss sie zittern. Schließlich handelt es sich bei dieser Einrichtung um eine freiwillige Leistung. Die aber ist für die meisten Rotenburg aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken.

Rotenburg – Wenn Christine Braun als Leiterin der Rotenburger Stadtbibliothek an den Haushaltsberatungen im Kulturausschuss teilnimmt, muss sie mit allem rechnen. Entweder spenden die Kommunalpolitiker Beifall, weil die Zahlen des zurückliegenden Jahres, die Christine Braun ihnen vorlegt, sie tief beeindrucken. Oder aber die Politik spricht über erforderliche Einsparungen, an denen sich eben auch die Stadtbibliothek beteiligen muss. Braun: „Die Bandbreite liegt also irgendwo zwischen Applaus und Etatkürzungen.“ Und manchmal komme in nur einer Sitzung sogar gleich beides ins Spiel.

Zurzeit muss die 55-Jährige noch nicht ernsthaft zittern. Der neue Haushaltsentwurf für die Kreisstadt ist noch in Arbeit – ungelegte Eier also, mit denen sie sich jetzt noch nicht wirklich zu beschäftigen hat. Immerhin aber kann sie mit guten Zahlen für 2022 in die Sitzung gehen. Sie ist vorbereitet.

Ausleihen ziehen wieder an

„Zu Beginn des vergangenen Jahres haben wir noch gedacht, es würde alles nie wieder so, wie es einmal war.“ Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien damals noch deutlich zu spüren gewesen. Das Online-Geschäft funktionierte, aber sowohl die Besuche in der Stadtbibliothek als auch die zahlreichen Veranstaltungen wollten noch nicht wirklich anrollen. „Da haben wir uns schon mit der Frage beschäftigt, was wir künftig komplett anders machen müssen.“ Doch spätestens im Sommer kehrte wieder das Leben ins Kantor-Helmke-Haus zurück. „Der Julius-Club war komplett ausgebucht. Es war wieder was los bei uns.“ Und: Am Ende des Jahres haben Christine Braun und ihr Team 101 713 Ausleihen registriert – ein wenig mehr als im Jahr zuvor. Läuft also.

Das klassische Buch hat noch lange nicht ausgedient. © Guido Menker

Zugleich wird die Bibliothekarin der Politik im Kulturausschuss auch mitteilen können, dass es ihr 2022 gelungen ist, aus drei „Töpfen“ mehr als 40 000 Euro Fördergeld einzuwerben. Dieses Geld hilft, die Einrichtung weiter in jene Richtung zu entwickeln, die bei jungen und älteren Kunden schwer angesagt ist. „Die Digitalisierung ist auch bei uns von großer Bedeutung.“ Entsprechend fallen in diesem Bereich die Nutzerzahlen aus. Auch, weil das Angebot in diesem Segment weiter steigt. „Wir fragen uns ständig, wo die Trends liegen, um mit der Zeit zu gehen.“ Parallel dazu sinkt zwar punktuell der Bestand an echten Büchern – doch auch in den Regalen will man den Kunden bieten, was gefragt ist.

Jubiläumsparty am 18. September

Was Christine Braun besonders freut: Schulen und Kindergärten greifen nach der langen coronabedingten Zurückhaltung wieder verstärkt auf die speziellen Angebote für Kinder und Jugendliche zurück. Zugleich nutzen Familien die Aufenthaltsqualität mehr und mehr, um sich in der Stadtbibliothek gemeinsam eine gute, spannende und interessante Zeit zu machen.

Die Planungen für das neue Jahr laufen. Und neben den Veranstaltungen und Aktionen, die hier seit Jahren schon dazu gehören, steht zusätzlich der 18. September besonders im Fokus: Dann nämlich feiert die Stadtbibliothek einen runden Geburtstag. Vor genau 30 Jahren ist die frühere Stadtbücherei nicht nur umbenannt, sondern eben auch als Stadtbibliothek vom Rathaus ins Kantor-Helmke-Haus gezogen – zusammen mit der Rotenburger Volkshochschule (VHS). Braun: „Das wollen wir natürlich feiern.“ Geplant sei eine Festwoche, die Details stehen aber noch nicht fest.

30 Jahre – genauso lange ist Christine Braun schon im Kantor-Helmke-Haus am Ball. „Es ist unglaublich viel passiert in diesen Jahren“, sagt sie. Sie lässt ihren Blick ein wenig schweifen und fügt hinzu: „Es ist einfach eine geile Bibliothek.“ Nicht zuletzt genau das sei der Grund gewesen, hierzubleiben.

Mit einem Buchkarten-System hatte man vor 30 Jahren angefangen, den Bestand sowie Ausleih- und Rückgabeverfahren im Griff zu behalten. „Wenn ich unserer Studentin, die gerade ein Praxissemester bei uns absolviert, davon erzähle, macht sie nur noch große Augen“, berichtet Christine Braun, die in Eystrup zu Hause und Mutter von zwei Kindern ist.

1993 Bestand noch deutlich größer

Es hat sich viel getan in diesen Jahren. Scanner, Strichcodes, Computerprogramme und mittlerweile auch ein Rückgabeautomat erleichtern dem Team die Arbeit. In einem Punkt allerdings sei die Stadtbibliothek von Anfang an aktiv gewesen: Bildung. Damals jedoch stand „Das gute Buch“ im Mittelpunkt. Heute helfen eben auch digitale Angebote, um vor allem jungen Menschen den Weg zum Lesen zu erleichtern und ihnen Freude daran zu vermitteln. Waren vor 30 Jahren allerdings Schülergruppen in der Stadtbibliothek unterwegs, ging es in erster Linie darum, ein bestimmtes Buch in den Regalen überhaupt zu finden. Heute ist es viel wichtiger, in einem Buch das zu finden, was man sucht oder braucht.

1993 übrigens war der Bestand an Büchern, Spielen und Hörspiel-Kassetten noch deutlich größer als er es heute ist. „Wir haben seitdem etwa 10 000 Medien weniger“, so Braun. Nicht die Menge aber mache den Wert aus, sondern die möglichst zeitgemäße Qualität. „Das schaffen wir auch, soweit wie das für eine Stadtbibliothek unserer Größe überhaupt möglich ist.“ Vor diesem Hintergrund wird die Leiterin der Stadtbibliothek also wahrscheinlich wieder etwas zittern auf dem Weg in die nächste Sitzung des Kulturausschusses – in der Hoffnung, dass es erneut Applaus geben wird und dabei dann auch bleibt.