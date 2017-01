Sportvereine sollen 10.000 Euro mehr an Fördermitteln bekommen

Rotenburg - Von Inken Quebe. Die Rotenburger Sportvereine bekommen mehr Fördermittel. Der Ansatz soll, so hat es die Arbeitsgemeinschaft Rotenburger Sportvereine (ARS) beantragt, von 48.000 Euro auf 58.000 Euro angehoben werden. Das hat der städtische Sportausschuss einstimmig so empfohlen. Der bisherige Ansatz reiche nicht aus, um die hohen Beiträge an die Verbände zu leisten.

Mit den vorherigen Mitteln „sind wir klargekommen“, so ARS-Vorsitzender Rolf Ludwig. Aber: „Die Verbandsbeiträge laufen aus dem Ruder, die werden ohne Ende erhöht“, bemängelte er während der gestrigen Sitzung. Man habe auch die Vereine befragt, wie hoch die Beiträge sind, die sie zu leisten haben. Es gebe gerade kleine Vereine, für die die Beiträge Ludwigs Meinung nach unverhältnismäßig hoch seien.

„Einige Vereine können sich diese Gebührenerhöhungen finanziell noch leisten“, so die ARS in dem Antrag. Deshalb sollen die zusätzlichen Mittel in Höhe von 10.000 Euro Vereinen zukommen, die große Probleme hätten. Das meiste Geld (1.750 Euro) soll demnach die Basketball-Abteilung des TuS Rotenburg bekommen.

Zuspruch gab es aus den Reihen der Kommunalpolitiker für den Antrag – immerhin wurde einstimmig zugestimmt. Aber zum Beispiel Gilberto Gori (SPD) äußerte Bedauern darüber, dass die Verbände die kleinen Vereine wie „eine Zitrone auspressen“, die Beiträge bezeichnete er als „Wahnsinn“. Es sei kein Wunder, dass den Vereinen die Mitglieder fehlten. Gori habe selbst den Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil (SPD) darum gebeten, sich der Sache anzunehmen und bat auch Ausschussmitglied Klaus Rinck (CDU) darum, seine Kontakte in den Bundestag in diese Richtung zu nutzen.

Heinz-Günter Bargfrede (CDU) brach derweil eine Lanze für die Ehrenamtlichen in den Vereinen: „Ganz unabhängig von dem herangezogenen Grund der hohen Beiträge sollten wir mehr Geld geben. Es ist beachtlich, was die Vereine für das Geld leisten.“