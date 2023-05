Rotenburger Schüler starten Wetterballon

Von: Judith Tausendfreund

Philipp Rathjen (v.l.), Ole Sakowski und Seham Al-Haj-Ali sind begeistert bei der Sache. Gemeinsam mit ihren Lehrern und Mitschülern bereiten sie alles vor, damit der Wetterballon abheben kann. © Tausendfreund

Zwei Lehrer und sechs Schüler der Fachoberschule Technik an den BBS Rotenburg machen sich per Ballon auf die Suche nach Wetterdaten.

Rotenburg – Es ist ein „Sahnebonbon“, so nennen die beiden Lehrer Stefan Krieger und Kai Lüning das Abschlussprojekt, welches sie mit ihren sechs Schüler zum Ende des Schuljahres auf dem Flugplatz Rotenburg umsetzen. Die Idee: Sie wollen einen Wetterballon starten. „Ich hatte von solch einem Projekt gehört und dachte, das machen wir auch mal“, erklärt Lüning den Hintergrund. Es ist das erste Mal, dass er das Projekt umsetzt. Eine Wiederholung ist schon geplant.

„Der Ballon soll 36 Kilometer hoch in die Atmosphäre fliegen, sich ausdehnen und dann platzen“, erklärt Ole Sakowski an. Er ist sichtbar begeistert, ebenso wie Philipp Rathjen, Chris Beiwinkler, Bashir Katerji, Omar Alhammady und Seham Al-Haj-Ali Seit Ende April sind sie mit Feuereifer dabei, das Projekt umzusetzen. Wochenlang haben sie geforscht, recherchiert, gelesen, Erlaubnisse eingeholt und alles vorbereitet. Bis zuletzt wurden die Details optimiert, zum Beispiel wurden am Abend vor dem Start die Akkus getauscht. Jetzt ist es endlich soweit: Der Ballon steigt in die Luft.

Die Lehrer Stefan Krieger (v.l.) und Kai Lüning packen auch mit an – sie sind ebenso angetan von dem Projekt. © -

Mit dabei ist eine Kiste aus Styropor. Sie ist mit zwei Kameras abgestattet. „Die Meßdatentechnik haben wir selber gebaut“, so Sakowski. Alle Sensoren hat er erfasst und programmiert. Gute 15 Stunden hat er investiert. „Wir haben vieles neben der Prüfung und dem regulären Unterricht organisiert“, sagt er. Die kleine Maschine, die so entstanden ist, soll Aufschluss über die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck geben. Sein Mitschüler Beiwinkler wird die Daten später auswerten. „Wir wollen auch überprüfen, ob die Temperatur so ist, wie sie es laut Lehrbuch sein sollte“, erklärt Sakowski.

Alle notwendigen Materialien haben sie gemeinsam organisiert. „Um uns einzulesen, haben wir gut 100 Seiten Texte studiert“, so Rathjen. Etliche Details galt es zu klären. So gehörte auch die Suche nach einem möglichen Abflugplatz zu den Vorbereitungen. Die Schüler mussten eine Genehmigung, eine Aufstiegserlaubnis, von der Luftfahrtbehörde einholen. Der Abflugort musste festgelegt werden. Es hätte nicht zwingend ein Flugplatz werden müssen. „Wir haben uns aber über die Anfrage gefreut“, berichtet Flughafen Geschäftsführer Achim Figgen. „Ich finde es ganz toll, wenn die jungen Leute so schon mal Kontakt mit der Luftfahrt haben“, betont er, als er die Gruppe vor Ort kurz aufsucht.

Er fliegt tatsächlich, der Wetterballon. © Privat

Auf dem Flugplatz basteln alle Beteiligten die zahlreichen Bestandteile ihres Ballons zusammen. Dabei zeichnen sie ihr Projekt direkt professionell auf, später wird noch ein Film über ihren „Versuchsballon“ zusammengeschnitten. Jeder übernimmt eine Aufgabe, die ganze Gruppe arbeitet sichtbar angeregt. Hier wird nicht nur technisches Verständnis vermittelt, sondern auch Teamwork, Organisation und vieles mehr. Projektmanagement nennt sich das Fach, welches die Schüler lernen. Sie haben teilweise schon eine Ausbildung und wollen mit dem Schulbesuch ihre Fachhochschulreife erreichen. Beispielsweise Seham Al-Haj-Ali will Architektur studieren. „Durch den Schulbesuch hier erhalte ich gute Grundlagen im technischen Bereich“, erzählt sie.

Die Ruetgers-Stiftung hat das Projekt mit 800 Euro unterstützt, die Schüler haben auch eigene Mittel in die Hand genommen, zum Beispiel die Styropor-Kiste mit einer zweiten Kamera ausgestattet, um mehr Daten auswerten zu können. Nachdem der Kontroll-Check bestanden ist, geht es los. Der Wetterballon ist mit einem GPS-System ausgerüstet, so können die Schüler den Datenschatz wiederfinden und sich an die Auswertung machen. Der Tag wird spannend.