„Wir geben keine Erfolgsgarantie“: Rotenburger Schiedsfrauen vermitteln zwischen zankenden Nachbarn

+ © Warnecke Sie schlichten, wenn Zwei sich streiten: Martina Seifert-Mengel (l.) und Meike Hülsemann sind ehrenamtliche Schiedsfrauen in der Stadt Rotenburg. In ihrem Ehrenamt ist oft diplomatisches Geschick gefragt. © Warnecke

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lars Warnecke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Manchmal kann es ganz schön verzwickt sein mit den lieben Nachbarn, gar ausweglos. Wenn etwa hohe Zäune, wuchernde Bäume oder laut krähende Hähne für Zwietracht sorgen – dann kommen Meike Hülsemann (65) und Martina Seifert-Mengel (62) ins Spiel.

Rotenburg – Seit zweieinhalb Jahren sind die beiden Schiedsfrauen der Stadt Rotenburg. Ihre Aufgabe: Frieden schaffen unter Streitenden, verhärtete Fronten wieder entschärfen. Das sollen sie tun, damit sich die überlasteten Gerichte nicht auch noch mit den Zäunen und den Hähnen herumschlagen müssen. So ist es sogar festgeschrieben im deutschen Nachbarschaftsrecht: Bevor wegen eines Nachbarschaftsstreits ein Gericht angerufen wird, muss in aller Regel ein Schiedsverfahren vorangestellt werden. Dann führt also kaum ein Weg vorbei an den zwei Rotenburgerinnen. Wir haben mit Hülsemann und ihrer Stellvertreterin, die auch privat sehr gut befreundet sind, über ihre Aufgabe zwischen Bürokratie und Psychologie gesprochen.

Frau Hülsemann, Frau Seifert-Mengel, wie bitteschön bekommt man Nachbarn an einen Tisch, die jahrelang nicht miteinander geredet haben?

Meike Hülsemann: Ein Nachbar spricht uns an – der ist schonmal bereit, etwas zu verändern. Und beim anderen klingeln wir, stellen uns vor und hören uns seine Version der Geschichte an. Durch diese Gespräche an der Haustür entspannt sich schon einiges. Und dann ist es einfach die Rechtslage, dass, wenn wir Schiedsfrauen zu einem Gespräch laden, beide Parteien erscheinen müssen oder sonst gegebenenfalls eine Ordnungsstrafe zu zahlen haben.

Martina Seifert-Mengel: Das Gespräch findet dann in einem Beratungsraum im Rathaus statt und wird anders als vor Gericht auf Augenhöhe geführt. Beide Parteien stellen ihre Sicht der Dinge dar. Anschließend arbeiten wir gemeinsam an einer Lösung, die für beide Seiten zufriedenstellend ist. Das Ergebnis wird von uns fixiert und von den Beteiligten unterschrieben und ist dann so bindend wie ein Gerichtsurteil – es behält 30 Jahre Rechtsgültigkeit. Die Aussicht auf ein verbindliches Ergebnis motiviert die Parteien oft.

Sie sind 2020 für fünf Jahre zu ehrenamtlichen Streitschlichterinnen gewählt worden. Was war Ihre Motivation, sich um das Amt zu bewerben?

Hülsemann: Das ist eine lustige Geschichte: Wir haben beide in der Rotenburger Kreiszeitung davon gelesen und gedacht: Interessant, könnte ich machen – vielleicht später mal. Am nächsten Tag fragt die eine die andere so nebenbei „Hast du das auch gelesen?“ Wir haben uns angesehen und gelacht: „Jaa, zusammen hätten wir große Lust dazu!“

Seifert-Mengel: Stimmt, so war das. Wir waren beide neugierig und wollten uns gerne für unsere Stadt einsetzen.

Welche Eigenschaften sollte eine Schiedsperson denn für das Amt mitbringen?

Seifert-Mengel: Unbedingt Empathie. Man muss sich in beide Positionen hineinversetzen können. Also aktiv zuhören, dann aber auch auf einer sachlichen Ebene Lösungsmöglichkeiten für die Zukunft suchen und anbieten.

Hülsemann: Und eine gewisse Lebenserfahrung und Gelassenheit, wie wir sie mitbringen, hilft dabei immer.

Eine juristische Vorbildung ist für den Job also nicht erforderlich?

Hülsemann: Nein, gar nicht. Einige Fachkenntnisse eignet man sich bald an, es gibt auch Fortbildungen. Wir geben aber ausdrücklich keine Rechtsberatung und fällen keine Entscheidung wie ein Gericht. Unser Ziel ist es, gemeinsam eine Lösung zu finden, mit der beide Parteien zufrieden sind.

In welchen Fällen werden Sie als Schiedsfrauen aktiv?

Seifert-Mengel: Meistens geht es um die Grenze zwischen zwei Grundstücken: Der Zaun steht falsch, die Wildkräuter oder Büsche und Bäume vom Nachbarn wachsen über den Zaun oder nehmen das Licht. Aber auch Beleidigungen, Lärmbelästigung, unerlaubtes Betreten des anderen Grundstücks kommen häufiger vor. Bei zivilrechtlichen Angelegenheiten darf man obligatorisch erst nach einem gescheiterten Schlichtungsversuch Klage bei Gericht einreichen, ebenso bei leichten strafrechtlichen Fällen.

Hülsemann: Wir sind aber auch schon als „neutrale Person“ bei Trennungen hinzugezogen worden, um die Besitzverhältnisse gütlich zu regeln.

Das sind Fälle, die Sie bearbeiten dürfen. Welche sind für Sie tabu?

Hülsemann: Schwere Straftaten, bei Mord und Totschlag sind wir natürlich nicht zuständig. Ebenso befassen wir uns nicht mit Fällen fürs Arbeits- oder Familiengericht.

Was macht für Sie beide den Reiz Ihrer Arbeit aus?

Seifert-Mengel: Es ist eine total spannende Tätigkeit. Man lernt ständig neue Menschen kennen, kann helfen, Konflikte aus der Welt zu schaffen und lernt ständig dazu. Jeder Fall ist anders, wir müssen immer von Neuem schauen, wie die Situation eigentlich ist.

Hülsemann: Oft ist ja nicht der überhängende Ast das Problem, sondern ein schon lange schwelender Konflikt. Und wir lernen sehr verschiedene Menschen kennen, häufig auf sehr persönlicher Ebene. Manche sind einfach dankbar, dass jemand ihnen zuhört. Zwar erfüllen wir nicht den Wunsch, dem Nachbarn die Leviten zu lesen oder ihm Anordnungen zu geben, aber wir glauben, dass in den meisten Fällen die nachbarschaftliche Beziehung klarer und dadurch entspannter ist.

Seifert-Mengel: Abwechslungsreich und hilfreich sind dabei die Weiterbildungsseminare, die mehrmals jährlich an Wochenenden angeboten werden und einen regen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen ermöglichen.

Andersherum gefragt: Treibt Ihr Job Sie auch schon mal selbst zur Weißglut?

Seifert-Mengel: Selten, aber ja, wenn eine Partei völlig bockig oder ausfallend uns gegenüber ist, zu keinerlei Einigung bereit ist oder nur die Erfolglosigkeitsbescheinigung erhalten möchte, dann kann man schonmal aus der Haut fahren. Auch wenn eine Partei ohne Grund nicht zur Schlichtungsverhandlung kommt oder glaubt, sie könnte uns Arbeitsaufträge erteilen.

Hülsemann: Aber das kommt nicht häufig vor und wirft uns nicht um.

Haben Nachbarschaftsstreitigkeiten in der Pandemie eigentlich zugenommen?

Hülsemann: Wir haben ja unsere Aufgabe zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 übernommen. Im ersten Corona-Sommer hatten wir etwas gehäuft Anfragen, vermutlich weil alle viel zuhause und im Garten waren. Da fällt es dann auf, dass der Nachbar laut ist oder die Büsche wachsen. Aber im Herbst wurde es ruhiger, auch im Sommer 2021 gab es keine Häufung mehr.

Was glauben Sie: Haben Frauen ein besseres Verhandlungsgeschick als Männer?

Hülsemann: Eine gute Frage, aber nein. Es gibt unterschiedliche Kommunikationsstrukturen und Herangehensweisen, da sind Menschen glücklicherweise verschieden. Männer sind – oder waren – vielleicht oft lösungsorientierter, Frauen einfühlsamer. Da können sie einiges voneinander lernen, der beste Weg liegt wohl irgendwo dazwischen. Diese Unterschiede in der Kommunikation sind aber nicht mehr so geschlechtsspezifisch wie vor 50 Jahren.

Verraten Sie uns doch mal Ihre Erfolgsquote.

Hülsemann: Vielleicht liegt die bei 80 Prozent. Es kommt darauf an, was man als Erfolg ansieht.

Seifert-Mengel: Erinnerst du dich noch an den Fall, wo eine Partei völlig quer schoss und schon erreichte Absprachen mit neuen Forderungen verknüpfte? Da war es eine Wohltat, das Schlichtungsgespräch abzubrechen und der anderen Partei die Erfolglosigkeit zu bescheinigen. Damit konnten sie gerichtlich vorgehen.

Können Sie sich an einen besonders hartnäckigen Zwist erinnern, der erfolgreich endete?

Seifert-Mengel: Ja sicher, aber wir sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Schön ist es, wenn nach 90 Minuten zähem Gespräch wir aufgeben wollen und sich plötzlich eine Partei zurücklehnt und lächelt: „Mensch, früher war das doch ganz prima mit uns. Weißt du noch, wie wir ...“ Und die andere Partei beginnt auch zu lächeln, die Sonne geht auf und der Konflikt löst sich in Luft auf.

Zum Schluss: Weswegen lohnt sich der Gang zu einer Schiedsperson?

Hülsemann: Wir geben keine Erfolgsgarantie, aber es ist die einfachste Möglichkeit für die Betroffenen, den Konflikt zu entschärfen oder beizulegen. Wir können zwischen den Parteien vermitteln und gestörte Kommunikation aufbrechen, entweder durch Gespräche an der Haustür oder durch ein Schlichtungsgespräch im Rathaus.

Seifert-Mengel: Die Alternative ist der Gang zum Gericht, der langwierig und wesentlich teurer ist und leider auch sicherstellt, dass die Beziehung zwischen den Nachbarn noch schlechter wird. Als Mieter kann man gegebenenfalls wegziehen, als Eigentümer bleibt man an seinem Nachbarn kleben. Deshalb ist unser Ziel immer, dass beide Parteien wieder entspannt nebeneinander leben.

Hülsemann: Genau. Sie müssen ja nicht gleich allerbeste Freunde werden, aber ihre Lebensqualität steigt wieder. Und das ist doch auch schon was.