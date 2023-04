Rotenburger Ronolulu startet am 1. Mai in die Freibadsaison

Von: Michael Krüger

Ein paar Handgriffe von Schwimmmeister Benjamin Lau noch, dann ist das große Schwimmerbecken hergerichtet. Nur etwas wärmer muss es noch werden. © Michael Krüger

Auch wenn nebenan die große Baustelle die Blicke auf sich zieht: Ab Montag kann im Rotenburger Ronolulu wieder geschwommen und geplanscht werden. Das Freibad öffnet.

Rotenburg – Während nebenan auf der Großbaustelle die Handwerker mit großem Gerät im Einsatz sind, reicht Benjamin Lau der Zeigefinger. Ja, gibt der Fachangestellte für Bädertechnik zu: Etwas wärmer dürfte das Schwimmerbecken noch werden. Gut 13 Grad sind es an diesem Mittwochmorgen erst, aber ein paar Tage sind es ja noch, bis im Erlebnisbad Ronolulu in Rotenburg die Freibadsaison eröffnet wird. Wie auch in Sottrum und Scheeßel geht es traditionell am 1. Mai los. Daran ändert in diesem Jahr auch der ambitionierte Zeitplan für die Sanierung des Hallenbads nichts.

„Es läuft alles super“, sagt Badleiterin Irena Carstens. Natürlich muss hier und da improvisiert werden, das Babybecken im Außenbereich darf aus Sicherheitsgründen auch nicht geöffnet werden, aber: „Das Tagesgeschäft muss weiterlaufen.“ Am Montag will sie ab 8 Uhr mit ihrem Team die ersten Freibadgäste begrüßen. „Wir werden sie gut empfangen“, betont sie und verspricht „kleine Überraschungen“. Erlebnis- und Schwimmerbecken im Außenbereich wurden in den vergangenen Wochen hergerichtet, sind im Grunde einsatzbereit, die Außenanlagen wurden nach der Winterpause wieder aufpoliert. Die Pumpen laufen, zum Saisonstart verspricht Carstens gefühlte Wohlfühltemperaturen in den Becken von rund 26 und 28 Grad.

Spektakulär: Im Inneren des Ronolulu ist eine gigantische Stahlkonstruktion für die Sanierung des Hallendachs aufgestellt. © Michael Krüger

Nebenan geht es indes dem mittlerweile rund 50 Jahre alten Hallendach so richtig ans Gebälk. Im Oktober sollen die Millionenarbeiten beendet werden, bis dahin bleibt auch das Freibad geöffnet. Das Lehrschwimmbecken in dem Bereich des Hallenbads, wo das Dach nicht erneuert werden muss, ist mit einer Holzwand abgetrennt.

Dort finden weiterhin Schwimm- und Sportkurse statt. Besonders für diejenigen, die erst noch in der Lernphase sind, sei das wichtig, so Carstens. Bis zu den Sommerferien soll das Becken trotz der Bauarbeiten nebenan geöffnet bleiben können.

Am Montag öffnet das Ronolulu. © Michael Krüger

Auch Saunabereich und Restaurant Aloha sind weiter zugänglich, Massagen sind möglich. Das Ronolulu-Team hat sich für die Saison schon einige besondere Aktionen ausgedacht. Zum Mutter- und Vatertag soll es besondere Events im Saunabereich geben, Grillabende sind in Planung, dazu vor allem für Kinder Aktionen im Freibad. Carstens: „Wir haben viele Ideen.“

Die Preise für das Freibad bleiben zum Vorjahr unverändert. Dauerkarteninhaber, die in der Bauphase nicht schwimmen gehen konnten, sollen sich an der Kasse melden. Dort gebe es „individuelle Lösungen“, heißt es.

Wenn möglich, heißt es, sollten Besucher übrigens zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. Ein großer Teil des Parkplatzes ist für die Baumaschinen und -materialien der Hallenbadsanierung reserviert. Im rückwärtigen Teil des Ronolulus gibt es zwar auch Parkplätze, aber wer es vermeiden kann, sollte eben anders kommen. Der Bahnhof ist ja auch nicht weit entfernt.