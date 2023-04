Rotenburger Reitclub stellt sich wieder neu auf

Von: Michael Krüger

Es gibt viel zu tun für die Mitglieder des Rotenburger Reitclubs. Es gibt wieder einen Neustart. © Menker, Guido

Das Vereinsvermögen ist weiterhin verschwunden, der neue Vorstand, der den Rotenburger Reitclub aus der Krise führen wollte, hat hingeschmissen: Auf der Anlage an der Visselhövede Straße stellt man sich mal wieder neu auf. Am Montag könnte es deutlich mehr Klarheit geben. Man trifft sich auch vor Gericht.

Rotenburg – Arbeiten kann Emile Stuijt fast überall. Handy und Notebook reichen, er ist viel unterwegs, auch am kommenden Montag. Auf den Projektleiter im Bereich Elektrotechnik warten viele Termine, aktuell vor allem rund um sein Ehrenamt, das er jetzt ausbauen will: Der 53-Jährige aus Bothel will sich am Montagabend von den rund 200 Mitgliedern des Rotenburger Reitclubs zum Vorsitzenden wählen lassen. Am Morgen hat er als Vereinsvertreter am Landgericht Verden einen Termin. Er trifft den ehemaligen Kassenwart Frank Peters zur Güteverhandlung. Die Frage kommt auf den Tisch: Was ist mit den mehr als 70 000 Euro Vereinsvermögen, die in dessen Zeit als Kassenwart verschwunden sind, passiert?

Verein in „tiefer Krise“

Stuijt hat eine einnehmend ruhige Art. So leicht gerät er nicht ins Wanken. Beste Voraussetzungen vielleicht, um einen Verein zu führen, der kräftig Schlagseite bekommen hat. Der Höhepunkt war natürlich im Spätsommer des vergangenen Jahres das Bekanntwerden der Untreue-Ermittlungen gegen den bekannten FDP-Kreistags- und Stadtratspolitiker Peters. Zudem ging es um gegenseitige Vorwürfe zwischen Vorstand und Pächterin Angélique Sieg, die seit Sommer 2020 mit ihrem „Pferdezentrum Rotenburg“ für den Betrieb auf der weitläufigen Anlage am Rotenburger Ortsrand zuständig ist. Diese gipfelten auch in rechtlichen Auseinandersetzungen und Kündigungen des Pachtverhältnisses. Im Oktober stellte sich der Reitclub dann unabhängig von den Untreue-Ermittlungen neu auf. Auch wenn das Vereinsvermögen weitgehend futsch war, sollte es einen Neuanfang geben. Stefan Pahl ließ sich zum Vorsitzenden wählen, Stuijt wurde Stellvertreter. Viel Papierkram wurde durchleuchtet, das Vereinsregister „gerade gezogen“, wie Stuijt sagt. Aber: Einen wirklichen Konsens gab es nicht. „Der Verein steckt in einer tiefen Krise, die gemeinsame und zielgerichtete Anstrengungen erfordern“, so Pahl im März gegenüber dieser Zeitung – genau in dem Moment, als er von seinem Posten zurücktrat. Er kritisierte, der Vorstand handle teilweise im Interesse der Pächterin gegen die Vereinsinteressen. Die „Begünstigung der Betreiberin“ ohne zahlungsbegründende Unterlagen habe schließlich zu einer Anzeige wegen Veruntreuung und einer wegen Betruges geführt. Ausgang: offen.

Emile Stuijt soll Vorsitzender werden, Angelique Sieg Pächterin bleiben: Der Reitclub Rotenburg möchte wieder etwas Ruhe und damit Vereinsleben einkehren lassen. © Michael Krüger

Stuijt und Sieg betonen indes nun, dass man „die gleichen Ziele“ für Reitclub und Pferdezentrum habe. 65 Pferde gebe es auf der Anlage, rund 20 davon Schulpferde. Die Boxen für Einsteller seien ausgebucht, nur in der Reitschule gebe es noch ein paar freie Plätze. Der Betrieb laufe also, trotz aller Unkenrufe.

Und das soll mit neuem Vorstand und alter Pächterin auch so bleiben, heißt es. Mindestens bis Sommer 2024 laufe das Vertragsverhältnis, das man mittlerweile erneuert habe. Der alte Pachtvertrag sei einfach neu aufgesetzt worden, die zwischenzeitlichen Klagen und Kündigungen seien aufgehoben. Stuijt: „Wir sind an einem Punkt, wo es ruhiger wird. Gemeinsam wollen wir den Laden in die Richtung ziehen, dass auch wieder ein richtiges Vereinsleben entsteht.“ Für Montagabend sind die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in die Reithalle geladen. Ob es seitens derer, die weiter Kritik am Vertragsverhältnis mit Sieg üben, Gegenvorschläge gibt, ist offen.

Güteverhandlung vor dem Landgericht

Einigkeit dürfte indes bei allen Mitgliedern des Vereins darüber herrschen, interessiert daran zu sein, was bereits am Montagvormittag im Verdener Landgericht auf den Tisch kommt. Stuijt wird dort bei einer Güteverhandlung auf Peters treffen. „Natürlich gibt es Hoffnung. Aber die ist nicht groß“, sagt er zu der Frage, ob er glaube, dass der ehemalige Kassenwart zum einen offenlegen wird, wo das Geld geblieben ist, und ob es zum anderen vielleicht sogar Möglichkeiten gibt, dieses Geld zurückzubekommen. Der Verein, sagt Stuijt, habe mittlerweile wieder ein kleines Haben auf dem Konto, aber viele Investitionen in die Anlage seien in den vergangenen Jahren natürlich nicht möglich gewesen. Für Sieg gibt es Handlungsbedarf in ganz vielen Bereichen: Zäune, Böden, Hallendächer – überall sei etwas marode oder zu erneuern. „Weil das Geld verschwunden ist, ist nicht viel gemacht worden.“ Das müsse auch im Sinne des Tierwohls unbedingt zeitnah nachgeholt werden.

Versammlung am Montagabend

Ob das, was Peters am Montag sagen wird, dem Verein hilft, wieder in die Spur zu kommen, bleibt offen. Auf Nachfrage will er sich momentan nicht äußern. „Mein Anwalt hat mir davon abgeraten, zumal es bisher immer noch keine offiziellen Verhandlungen gab“, teilt er schriftlich mit. Stuijt geht mit eher geringen Erwartungen in das Gespräch: „Auch wenn wir am Montag Erkenntnisse haben, ist das Geld noch nicht da.“ Am Abend werde er aber die Mitglieder über die Inhalte der Verhandlung informieren.

Die Frage, warum er sich das alles antue in diesem Verein, beantwortet Stuijt zum Abschluss mit einem breiten Lächeln: „Das ist eine Anlage mit Potenzial“, sagt er. Jemand müsse den Handschuh aufnehmen und die Arbeit machen. „Verein ohne Ehrenamt funktioniert nicht.“