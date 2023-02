Rotenburger Politik streitet weiter über Winterrasen

Von: Michael Krüger

Das erkennt auch der Laie: Der neue Rasenplatz in der Ahe, der von einigen nicht mehr „Winterrasen“ genannt wird, hat den Winter bislang schlecht überstanden. © Krüger

Im Rotenburger Stadtrat geht der Streit um den Winterrasen in der Ahe weiter. Die Gräben zwischen den Beteiligten sind mitunter tief. Der Hauptnutzer, der Rotenburger SV, fühlt sich in die Ecke gedrängt.

Rotenburg – Die Wortwahl hat sich geändert. Auch Bürgermeister Torsten Oestmann spricht an diesem Donnerstagabend im Stadtrat von einem „Naturrasenplatz“. Dabei war er noch gar nicht im Amt, als das als „Winterrasenplatz“ angepriesene neue Spielfeld für die Fußballer in der Ahe beschlossen wurde. Nun ist der Platz aber da, der erste Winter noch im vollen Gange, und der Streit ist lautstark da. Genau wie der unverkennbare Schaden: Den bisherigen Trainingsbelastungen hat das Geläuf nicht Stand gehalten.

Was also läuft falsch? Das wollte die CDU-Fraktion eigentlich im Sommer auf einer „technisch und sachlich orientierten Ebene“ klären lassen, wenn die erste Saison des neuen Geläufs vorüber ist. Ratsherr Joachim Hickisch, einst Initiator des „Winterrasens“, und die Fraktion Grüne/Linke, stellten allerdings ihrerseits Fragen an den Bürgermeister – mit für die Fußballer des Rotenburger SV als auch die CDU sehr fragwürdigen Zwischentönen: Wurde die Überbeanspruchung des Platzes und damit Schäden vorsätzlich vorgenommen, wurde der Platz bewusst „kaputtgespielt“? Sind gar Regressansprüche gegenüber den Fußballern möglich?

Es geht auch am Donnerstagabend viel um Grundsätzliches. Da geraten dann auch Ex-Bürgermeister Andreas Weber (SPD) und sein langjähriger Handball-Freund Friedrich Behrens (CDU) inhaltlich aneinander. Es werden Fragen zur Entscheidungsfindung für den im vergangenen Jahr eingeweihten Platz aufgerollt, auch die moralischen Aspekte eines Projekts, das rund 650.000 Euro gekostet und durch eine 250. 000-Euro-Spende von Mäzen Rolf Ludwig forciert wurde, ploppen auf.

Für einen Kunstrasen ist kein Geld da

Nur: „Der Rasen ist jetzt da. Und wir werden die unterschiedlichen Auffassungen nicht ändern.“ Das sagt Bürgermeister Oestmann. Und er nimmt sich Zeit, die Fragenkataloge in aller Sachlichkeit zu beantworten. Kernaussage: Der Platz ist kein „Winterrasen“ in dem Sinne, dass er wie ein Kunstrasenfeld im Winter intensiv genutzt werden kann. Es brauche Lösungen, die Belastungen zu mindern, es müssten Absprachen zwischen Stadt und Eigentümerin und Fußballverein als Hauptnutzer eingehalten werden. Die Debatte um einen Kunstrasenplatz brauche man momentan auch nicht führen: Dafür ist kein Geld da.

Das weiß auch Henning Schwardt. Der Jugendleiter des RSV ist an diesem Abend zwar nicht anwesend, tauscht sich im Anschluss aber mit Peter Grewe aus, der die Sitzung des Rats ebenso interessiert wie mit einer gewissen Portion Frust verfolgt – als Präsident des RSV und Schwiegervater Schwardts. Viel Gesagtes sei völlig am Thema vorbei gegangen, sind sich beide als Vertreter der städtischen Fußballabteilung einig.

Der neue Platz erfüllt nicht das, wofür Bedarf bestanden hat.

Sie fühlen sich auch gewissermaßen in die Enge gedrängt, weil sie nun als Sündenböcke herhalten sollen für etwas, was sie gar nicht wollten. Schwardt versichert, keine Absprachen mit der Stadt zur Nutzung des Platzes gebrochen zu haben, und dass Mannschaften mutwillig ihre eigenen Plätze zerstören: absurd.

„Der neue Platz erfüllt nicht das, wofür Bedarf bestanden hat“, sagt Schwardt. Ein „Winterrasen“, der im Winter nur wenig oder bei schlechter Witterung gar nicht genutzt werden kann, ist überflüssig. Und überteuert, betont Schwardt, der vom Fach ist: Als Mitgeschäftsführer der Grewe Gruppe war der Garten- und Landschaftsbauer dabei, als zum Beispiel in Scheeßel der alte Grandplatz in ein Naturrasenfeld umgewandelt wurde.

Platz ist über Monate nicht bespielbar

Allein 21 Jugendmannschaften habe der RSV, das seien in Hochzeiten – derzeit seien die meisten noch in der Halle – mindestens 40 Trainingseinheiten und zusätzlich Spiele. Der Herrenbereich und die Footballer mal ausgenommen.

Wo solle das stattfinden? Sei der neue ursprünglich als „Winterrasen“ gepriesene Platz über Monate nicht oder nur sehr begrenzt bespielbar, falle der Stadt auch ein großer Bereich der Jugendsozialarbeit weg. „Je nach Witterungslage sind maximal zehn Wochenstunden Nutzungszeit pro Woche für ein Naturrasenspielfeld“ wie dem neu geschaffenen in Rotenburg anzusetzen, heißt es von Planer und Bauleiter Dieter Grundmann aus Sarstedt, dessen Statement Bürgermeister Oestmann im Rat verliest. Schwardt: „Wo ist der Vorteil gegenüber anderen Plätzen?“

Die Gräben sind zwischen manchen Beteiligten mittlerweile so tief wie die Furchen auf dem arg ramponierten neuen Spielfeld. Der Bürgermeister ist dennoch um Sachlichkeit bemüht. Und er sucht Lösungen: Die Einstellung eines weiteren Platzwarts soll geprüft und das Nutzungskonzept mit allen Beteiligten nochmal intensiv diskutiert werden. Und zwar nicht auf öffentlichen Bühnen mit Sonntagsreden, sondern sachlich und zielgerichtet. „Der Zeitpunkt für eine grundsätzliche Auseinandersetzung ist noch verfrüht.“