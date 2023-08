Rotenburger Michaelsgemeinde: Nach 60 Jahren noch modern

Ihre Michaelskirche in Rotenburg feiert am 24. September ab 10 Uhr einen Jubiläumsgottesdienst, Pastor Christian Relius (links), sein Vorgänger Henning Sievers (Mitte) und Joachim Rinker blättern vorm Wandmosaik „Die Schöpfung“ in alten Gemeindebriefen. foto: heitmann © -

Von außen eher schlicht, ist das Leben innerhalb der Rotenburger Michaelskirche und ihrer Gemeinde umso bunter. Bald feiert man das 60-jährige Bestehen.

Rotenburg – „Wir wissen, dass der so vielen Erschütterungen ausgesetzte Mensch unserer Zeit nichts so nötig hat wie ein bergendes Haus, in dem er Ruhe finden und Antwort auf die bedrängenden Fragen des Lebens bekommen kann“, sagte der damalige Landesbischof Hanns Lilje vor knapp 60 Jahren bei der Einweihung der Michaelskirche an der Rotenburger Bischofstraße.

Das Haus, also die Michaelskirche, wirkt durch seine Schlichtheit im Vergleich zu anderen Gotteshäusern noch modern oder eben zeitlos. „Von außen ist die Kirche keine Schönheit“, sagt der 2019 in Ruhestand gegangene Pastor Henning Sievers, „von innen habe ich sie immer genossen.“ Durch den Altarraum liefen immer die Kinder, erinnert er sich, viel kann dort nicht kaputtgehen. Die Akustik sei auch gut. Eine barocke Kirche mit Pomp und Prunk brauchte und braucht der Vorgänger des aktuellen Pastors Christian Relius nicht.

Relius freut sich ebenfalls, in einer jungen Gemeinde zu sein, denn die Michaelsgemeinde ist so alt oder jung wie die Kirche, nämlich 60 Jahre. „Die allermeisten Mitglieder sind fröhlich, positiv und denken an das Gemeinwesen, es ist eine gesunde Gemeinde.“ Prädikant Joachim Rinker, den Relius als gute Seele der Gemeinde bezeichnet, sagt: „Ich fühle mich in der Kirche sehr wohl.“

Und die Antworten auf die bedrängenden Fragen? „Es gibt hier nicht jeden Tag Antworten“, sagt Relius mit einem Schmunzeln, „aber die akuten Fragen sind da und werden gestellt – zum Ukraine-Krieg, zur Klimakrise, und wie es weitergeht.“ Manche Menschen würden diese Fragen aber in den Hintergrund schieben. Geistliche Fragen, etwa nach dem Wert eines Menschen, seien ohnehin zeitlos, so Sievers. Und Rinker, der viele Jahre im Kirchenvorstand war, fragt, wie sich Kirche weiterentwickelt, auch angesichts von Austritten und sinkender Einnahmen. Bei den Austritten liege man sozusagen im Trend, es gebe nicht mehr oder weniger als in anderen Gemeinden, berichtet Relius. Es waren mal fast 4 000 Mitglieder, heute sind es noch gut 3 000.

Die Gründung einer neuen Gemeinde, wie Anfang der 1960er-Jahre geschehen, nachdem Rotenburg viele Neubürger zu verzeichnen hatte, wäre heute wohl nicht mehr möglich. Aber die Michaelsgemeinde hat auch jetzt Zulauf, durch die Neubaugebiete wie am Stockforthsweg, die zum Gemeindegebiet gehören. Relius freut sich über junge Familien mit Kindern, die in die Kirche kommen. „Das spielt uns in die Hände“, sagt Relius.

Die Demografie ist so, dass es in der Michaelskirche deutlich mehr Taufen gebe als Beerdigungen. Es gibt Angebote für alle Generationen, vom Abendmahl bis zum monatlichen Seniorencafé. Die Michaelskirche war jahrzehntelang Träger der Kindertagesstätte Lönsweg, nach wie vor gibt es einmal im Monat einen Gottesdienst, mal in der Kirche, mal in der Kita. Der Wunsch nach Gottes Segen sei nach wie vor da, meint Sievers, wie zuletzt bei den Einschulungsfeiern.

„Ein Kind ist mehr als das, was man von außen sieht, da gibt es das Bedürfnis es zu behüten, auch ohne diese Gefühle auszusprechen“, sagt Sievers fast schon etwas pathetisch. Ansonsten ist Sievers ein Mann mit Witz und Ironie. Das Gemeindegebiet ist begrenzt durch die Wümme im Westen und die Rodau im Norden, „früher wurde hier Zoll genommen, wenn man die Flüsse passieren wollte“, scherzt er.

Relius’ Anspruch ist keineswegs, die Familien nach Taufe und Einschulungsfeier dann unbedingt vom regelmäßigen Gottesdienstbesuch zu überzeugen. „Es ist nicht das Ziel, dass alle hier jeden Sonntag mit dem Kinderwagen sitzen, sondern dass Menschen geistliche Impulse erhalten, wenn sie sie brauchen.“ Dafür könne es auch ausreichen, wenn jemand zweimal im Jahr in die Kirche geht und weiß, wohin er sich wenden könne.

Der Austausch mit der älteren Nachbargemeinde, der Stadtkirche, sei gut, so Relius. „Wir arbeiten zusammen, Konkurrenz gibt es nicht.“ Sievers meint, es sei durchaus positiv, dass die Michaelsgemeinde keine lange Geschichte habe, so sei vieles möglich, was anderswo womöglich gegen Traditionen verstoße. Es habe beispielsweise mal Konfirmandenunterricht schon für Viertklässler gegeben, gemeinsam mit deren Eltern, auch wenn der wegen der Ganztagsschule wieder eingestellt wurde.

Dafür liefert die Photovoltaikanlage auf dem Dach immer noch auf umweltfreundliche Weise Energie. Die Anlage war in Rotenburg eine der ersten ihrer Art auf einem öffentlichen Gebäude, das sei dem Engagement des damaligen Kirchenvorstands zu verdanken. Schon 1967 sei Geld gesammelt worden, um die Glocken anzuschaffen, die heute noch im Turm läuten. Und selbst bei einem leidigen Thema wie der Sanierung des Glockenturms, die seit Jahren wegen bürokratischer Probleme nicht vorankomme, kümmerten sich viele geduldig.

Der Turm ist ein Symbol für die Michaelskirche. Er wird trotz seiner 30 Meter Höhe von anderen Orten in Rotenburg aus erstaunlich wenig gesehen. Aber innerhalb seines Viertels ist er sichtbar. In 60 Jahren Michaelskirche ist Relius erst der dritte Pastor, nach Georg Sundermann, der bis 1987 im Amt war, und nach Sievers. „Henning hat das Feld beackert, auf dem ich nun ernte“, bedient sich Relius eines aus Landwirtschaft und Bibel bekannten Vergleichs.