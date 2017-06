Rotenburger Kreiszeitung und Rewe Supermarkt in Spendierlaune

Marktleiter Chris Grotheer (l.) und sein Stellvertreter Ilyas Aksüt halten die 50-Euro-Geschenkkarten in ihren Händen. Ende Juni werden die ersten Gewinner per Post benachrichtigt.

Rotenburg - Die Rotenburger Kreiszeitung und der Rewe Supermarkt teilen sich nicht nur ein Gebäude, sondern ab diesem Monat auch ein Gewinnspiel. 150 Rewe-Gutscheine á 50 Euro verlost die Rotenburger Kreiszeitung anlässlich ihres 150. Jubiläums. Alle Abonnenten, sei es E-Paper oder Printausgabe, nehmen automatisch an der gemeinsamen Aktion teil. Im Juni verlost die Kreiszeitung 30 und in den kommenden Monaten bis einschließlich Dezember jeweils 20 Gutscheine.

Am Ende jedes Monats werden die glücklichen Gewinner per Post angeschrieben und zur Gutscheinübergabe in die Geschäftsstelle der Rotenburger Kreiszeitung eingeladen. Da darf ein Foto der Monatssieger natürlich auch nicht fehlen. Alternativ können die Gutscheine flexibel bei der Geschäftsstelle abgeholt werden.

„Die Geschenkkarten sind in jedem Rewe gültig“, sagt Chris Grotheer, Leiter des Rotenburger Supermarkts. „Zudem gibt es keine zeitliche Begrenzung für das Guthaben, und es muss bei der Abbuchung kein Mindestbetrag erreicht werden.“ Hat man erst einmal eine solche Geschenkkarte in seinem Besitz, kann man zum Beispiel in der Kreisstadt auf 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche auf Einkaufstour gehen.

Neben einem Großangebot an Lebensmitteln bietet der Rewe an der Großen Straße 37 bis 41 auch einen „Marktplatz der Frische“ mit Obst und Gemüse an, eine Bäckerei sowie einen Blumenshop, wo die Mitarbeiter frisch gebundene florale Arrangements anbieten. „Eines unserer Highlights ist auch unser Döner für zwei Euro“, wirbt der Marktleiter. Jeden Tag ab 12 Uhr bereiten die Angestellten bei der Fleischertheke die beliebte gefüllte Fladenbrottasche zu.

Überraschungsprogramm bei La Strada

Neben der Verlosungsaktion hat die Rotenburger Kreiszeitung zum Jubiläum auch ein Überraschungsprogramm beim Straßenzirkus La Strada, der vom 18. bis 20. August stattfindet, geplant. Und auch eine kostenlose Sonderbeilage anlässlich des großen Jubiläums wird bald an alle Haushalte im Landkreis verteilt. Zudem werden noch weitere Aktionen folgen.

Aber nicht nur die Rotenburger Kreiszeitung feiert ihr 150-jähriges Jubiläum, sondern auch die Visselhöveder Nachrichten: Zusammen mit der Stadt Visselhövede, einigen Gastwirten und anderen Unternehmern feiert die Mediengruppe Kreiszeitung am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August, auf dem Visselhöveder Marktplatz ihr Bestehen. Mit viel Musik, Mitmachaktionen, kulinarischen Höhepunkten, Gewinnspielen und einer Menge Aufführungen wird an den beiden Tagen viel Programm für die ganze Familie geboten. Extra für das 150. Jubiläum hat die Kreiszeitung zudem eine Internetseite entworfen, die über viele Aktionen informiert.

