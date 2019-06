Kreisbrandmeister Jürgen Lemmermann gibt den Staffelstab ab

Rotenburg - 6470 aktive Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises, mehr als 700 Mitglieder in 48 Jugendfeuerwehren und 13 Kinderfeuerwehren mit fast 200 Mitgliedern: Darüber hat Kreisbrandmeister Jürgen Lemmermann den Überblick. 18 Jahre war er Kreisbrandmeister, wenn er den Posten ab 1. Juli an seinen Nachfolger Peter Dettmer weitergibt. Mit uns hat er über die Herausforderungen gesprochen, die diese Arbeit mit sich bringt.

Vieles hat sich in den 18 Jahren verändert. Welche Erwartungen hatten Sie damals an Ihren Posten?

Vorher war ich drei Jahre Abschnittsleiter Bremervörde. Da war ich bereits auf Kreisebene tätig. Mine Erwartung war dementsprechend, die Aufgaben, die man als Kreisbrandmeister hat, umzusetzen – Nachwuchsförderung in Jugend- und Kinderfeuerwehren und bei den Aktiven, Unfallverhütung, Alarm- und Ausrückeordnung.

Vor allem im Bereich Technik hat sich einiges getan. Die Digitalisierung schreitet auch in der Feuerwehr voran. Was hat sich besonders verändert?

Wir haben vorher analog gefunkt und auf digital umgestellt. Die Umsetzung war eine Herausforderung. Nicht nur die Alarmierung wurde umgestellt, sondern auch das digitale Funknetz für unsere Fahrzeuge und die Leitstelle musste ertüchtigt werden. Der Landkreis muss mitspielen, dafür müssen Haushaltsmittel eingestellt werden. 2005 folgte die Auflösung der selbstständigen Leitstellen. Jeder Landkreis ist verpflichtet, eine Leitstelle vorzuhalten. Das wollte man aufweichen und Regionalleitstellen ins Leben rufen – wir hätten damit für acht Landkreise eine Leitstelle gehabt, innerhalb der Polizeidirektion Lüneburg. Dem sind wir entgegengetreten. Da geht es darum, Selbstständigkeit zu bewahren, und das Personal hätte reisen müssen. Also haben wir einen sogenannten Leitstellenverbund mit den Landkreisen Harburg und Heidekreis gegründet. Wir waren die Ersten in Niedersachsen – und haben das in relativ kurzer Zeit umgesetzt. Das bedeutet, in allen drei Landkreisen muss die Alarmierung gleich sein, die Alarm- und Ausrückeordnung. Der erste Vertrag ging ab 2007 über zehn Jahre, er ist 2017 verlängert worden. Wir haben die Leitstellentechnik entsprechend erneuert, im Verbund ist es günstiger.

Und wie ist es im Bereich der Einsätze?

Da war eine Herausforderung das Jahrhunderthochwasser 2002, als ich angefangen habe. Für meinen Vorgänger war die letzte Herausforderung der Waldbrand in den 70er-Jahren in der Heide in Gifhorn. Wir sind mittlerweile vier Mal im Hochwassereinsatz gewesen mit den Kreisbereitschaften. Durch die globale Erwärmung, den Klimawandel, werden die Abstände immer kürzer. Zurzeit ist es oft trocken, da haben wir es wieder mit Wald- und Moorbränden zu tun.

In welchen Bereichen sehen Sie heute die größten Herausforderungen?

Im Einsatzbereich. Die größte Herausforderung ist, immer genügend Nachwuchs zu haben. Vor ein paar Jahren gingen die Mitgliederzahlen nach unten, seit dem vergangenen Jahr ist es durch Kampagnen und Mitgliederwerbung mehr geworden. Für die 13 Kommunen haben wir 100 Mitglieder mehr. Das Brandschutzgesetz hat sich geändert, die Altersgrenze ist von 63 auf 67 Jahre erhöht worden, damit hatte das aber nichts zu tun. Auch der Frauenanteil ist relativ hoch. Wir haben 6470 aktive Mitglieder, davon 506 Frauen. Da wir teilweise Mitgliederschwund hatten, mussten Feuerwehren aufgelöst werden, da sie die Mindeststärke nicht mehr hatten. Aber zurzeit ist es ruhig geworden.

Überall hört man, dass die Gewalt gegenüber Einsatzkräften zunimmt. Wie bewerten Sie die Lage im Landkreis Rotenburg?

Der ausschlaggebende Fall hier ist der Eisdielen-Unfall in Bremervörde. Vorher wurde man auch mal geschubst oder bespuckt, aber die Handgreiflichkeiten werden mehr, auch im Rettungsdienst. Vor zwei Jahren an Silvester hatten wir Übergriffe auf Einsatzkräfte, da ist die Zahl steigend. Der Respekt, den wir vor Jahren an Einsatzstellen hatten, scheint abgelegt zu werden. Ein Feuerwehrkamerad aus dem Landkreis, der bei der Berufsfeuerwehr in Bremerhaven ist, ist zusammengeschlagen worden – er wollte jemandem im Rettungswagen helfen. Nun ist er derzeit dienstuntauglich. Bei dem Eisdielen-Unfall 2015 läuft der Prozess noch. Seit 2018 gibt es aber einen Fonds vom Deutschen Feuerwehrverband und der Bundesregierung, mit etwa 500.000 Euro. Wenn wir jetzt vor Gericht als Zeugen aussagen müssen, bekommen wir einen Rechtsbeistand. Sonst standen wir da immer alleine.

In dem Zusammenhang haben Sie einmal gesagt: „Feuerwehrleute erscheinen vor Gericht und fühlen sich beim Verlassen als Angeklagte.“

Es kann nicht sein, dass sie mit diesem Gefühl nach Hause gehen. Die Gegenpartei versucht natürlich, für ihren Mandanten das Beste herauszuholen, durch den Rechtsbeistand kann man dagegen halten. Wir kennen das ja gar nicht, egal ob Feuerwehr- oder Rettungsdienst.

Gibt es weitere Sachen, die der Landkreis oder andere Stellen machen können, um die Einsatzkräfte besser zu schützen oder vorzubereiten?

Man kann nur vorbeugend Aufklärungsarbeit leisten, in den großen Städten wird das gemacht. In Berlin gibt es beispielsweise jemanden aus der Berufsfeuerwehr, der in Schulen und andere Einrichtungen geht und zeigt, wie ein Einsatz abläuft.

In welchen Bereichen im Feuerwehrwesen herrscht Verbesserungsbedarf? Was wird sich in den kommenden Jahren verändern (müssen)?

Ein Thema ist die Beschaffung von Fahrzeugen und Material, da sind wir dabei. Die Kommunen sind Träger des Brandschutzes. Teilweise sind die Fahrzeuge jedoch älter als ihre Fahrer. Wir sind auf dem Weg, aber es ist ein hoher Kostenaufwand. Wir können nur appellieren, dass alles auf dem neuesten Stand der Technik ist. Ein neues Fahrzeug kostet 280.000 Euro und mehr – also muss eine Kommune mit 21 Ortsfeuerwehren jedes Jahr mindestens zwei Autos kaufen. Das ist ein Knackpunkt zwischen Verwaltung und Feuerwehr. Bei Überprüfungen der Polizeidirektion Lüneburg wird den Verwaltungen mitunter nahegelegt, die nächsten Jahre ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um den Brandschutz in die richtigen Bahnen zu lenken.

Nienburger waren 2018 in Schweden zum Waldbrandeinsatz. Weitere Umstrukturierungen stehen an, Einsatzkräfte sollen EU-weit eingesetzt werden?

Wir haben in Niedersachsen Kreisfeuerwehrbereitschaften, das gibt es in fast keinem anderem Bundesland. Wir stellen Züge auf, die überörtliche Hilfe leisten können. Die EU gibt die Anforderung vor, beispielsweise für den Waldbrand in Portugal Kräfte abzustellen. Da sind wir noch nicht auf dem Weg, diese Anforderung zu erfüllen. Deswegen sollen die Bereitschaften umstrukturiert werden, das soll auf Bundesebene passieren. Damit wir in den Auslandseinsatz gehen können und rechtlich alles abgeklärt ist, dass man als Ehrenamtlicher zum Einsatz fährt. Aber das wird noch ein paar Jahre dauern. Es ist schwierig, 16 Bundesländer unter einen Hut zu bekommen. Nienburg war ein Versuchskaninchen, weil sie das derzeit schon erfüllen können. Wir haben in Deutschland 1,2 Millionen Feuerwehrleute und es konnte nicht sein, dass andere bei EU-Einsätzen auf sich gestellt waren – da kommt das Gefüge der EU zum Tragen, wir haben das bisher immer über Geld geregelt.

Sprengt das irgendwann das Ehrenamt?

Beim Ehrenamt brauchen wir gar nicht weit gucken. Die Rotenburger Ortswehr fährt 260 bis 280 Einsätze im Jahr, das ist in meinen Augen schon grenzwertig. Ab 100 000 Einwohnern muss eine Berufsfeuerwehr aufgestellt werden. Das kann aber eine freiwillige Feuerwehr mit einigen hauptamtlichen Kräften abgefedert werden. Aber bei so vielen Einsätzen ist Ehrenamt fast nicht mehr leistbar – die Arbeitgeber müssen auch mitziehen. Viele Leute denken, dass größere Städte eine Berufsfeuerwehr haben. Das ist aber nicht so. Bei unseren Freiwilligen rennt der Lehrer von der Schule weg und der Arbeiter aus der Firma. Wenn es bestimmte Einsatzzahlen erreicht, ist diese ehrenamtliche Arbeit grenzwertig.

Geht das an die körperlichen Grenzen?

Einmal das und die Familie muss das auch mitmachen.

Gibt es ein Erlebnis, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Bei einem Brandeinsatz als Kreisbrandmeister in meiner Heimatgemeinde Gnarrenburg hat das Obergeschoss gebrannt. Das war eine junge Familie, und ich habe als Kreisbrandmeister Kinderwagen geschoben. (Lacht)

Gab es einen besonders negativen Moment?

Negativ sind immer Verkehrsunfälle oder wenn Brandtote dabei sind oder Kinder im Spiel. Da ticken die Uhren am Einsatzort anders. Das geht an die Substanz. Es ist gut, dass wir die Notfallseelsorge haben, die vor mehr als 20 Jahren im Landkreis ins Leben gerufen wurde. Das hat sich auch gewandelt. Früher galt es als Schwäche, so etwas anzusprechen, heute werden die Helfer angefordert und Gespräche geführt. Es wäre fatal, so etwas mit nach Hause zu nehmen. Diese Möglichkeit der Versorgung wird von der Feuerwehrunfallkasse unterstützt.

Was geben Sie ihrem Nachfolger Peter Dettmer mit auf den Weg?

Peter hat schon ein paar Jahre Erfahrung als Abschnittsleiter Zeven, er weiß, was auf diesem Level wichtig ist. Wichtig ist, mit den Kameraden in Kontakt zu sein. Manchmal ist man die,Mutter der Nation‘, der Kummerkasten des Landkreises. Da muss man den richtigen Ton finden, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Man muss ein Händchen dafür haben. Manchmal brauchen sie Streicheleinheiten, und wenn Konflikte auftreten, immer beide Seiten sachlich anhören und ruhig bleiben. Brandschutz ist Sache der Gemeinde oder Stadt, wir werden manchmal als Fachberater hinzugezogen, da muss man manchmal dem Bürgermeister die richtige Richtung vorgeben.

Wie geht es für Sie weiter?

Ich bleibe die nächsten drei Jahre, bis zur Rente, Sachbearbeiter Brandschutz beim Landkreis. Dann kann ich meinen Hobbys wieder nachgehen, wir haben zwei Pferde. In der Zeit als Kreisbrandmeister gibt es nur eins: die Feuerwehr. Damals habe ich noch Fußball gespielt, das habe ich eingestellt. Dessen ist man sich bewusst und man muss auch nicht alles selber machen. Dafür habe ich meine Abschnittsleiter. Man muss mal abgeben können.