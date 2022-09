Im musikalischen Bällebad: Rotenburger Konzerte starten mit „Forelle“

Von: Ulla Heyne

Teilen

Das bejubelte Konzert eines Ensembles der Deutschen Kammerphilharmonie – der Auftakt zu einer langfristigen Kooperation? © Heyne

Die Reihe „Rotenburger Konzerte“ geht wieder los: Dabei ist Macher Niels Kruse für den Auftakt mit der Verpflichtung von Musikern der Kammerphilharmonie Bremen ein Coup gelungen.

Rotenburg – Niels Kruse, seit nahezu einer Dekade künstlerischer Leiter der Reihe „Rotenburger Konzerte“, hat sich für Grenzgänge und mitunter ungewöhnlichen Besetzungen einen Namen gemacht. Umso klassischer las sich die Besetzung des Eröffnungskonzerts der Saison 2022/23 am Donnerstagabend im Lucia-Schäfer-Saal der IGS in der Ahe: Vier Streicher, ein Flügel, dazu Brahms und Schubert – das dürfte auch Vorgänger Bodo Lemme gefreut haben, nach langer Abstinenz ein gern gesehener Gast. Neu allerdings die Gesichter an Tasten und Saiten: Mit der Verpflichtung eines Ensembles der renommierten deutschen Kammerphilharmonie Bremen ist Kruse ein Coup gelungen.

Unterschiedliche Konstellationen

Mehrere Jahre habe man sich um eine Kooperation bemüht, „aber wir haben ja nur sechs Termine, und die internationalen Verpflichtungen sind groß“, so Kruse bei seiner Begrüßung – umso größer die Freude, dass es endlich geklappt hatte. Jedenfalls fast, war eine krankheitsbedingte Umbesetzung doch wiederum erkrankt, was eine „Entleihung“ von der Hamburger Staatsoper erforderlich machte – kein Nachteil, machte Felix von Werder am Kontrabass seine Sache doch mehr als gut. Wenn es nach Kruse geht, könnte dies der Startschuss zu einer dauerhaften Kooperation mit den Bremern werden: „In jeder Saison ein Ensemble aus ihren Reihen“, das schwebt dem musikalischen Drahtzieher vor. Treu geblieben ist er seinem Grundsatz, an jedem Abend – so machbar – die Musiker in unterschiedliche Konstellationen auf die Bühne zu holen: etwa das Ehepaar Hozumi und Momoko Murata an Violine und Klavier, das bestens eingespielt die Brahms-Sonate Nr. 3 in d-Moll expressiv, mit differenziertem Spiel und mit wohl dosiertem Pathos gaben. Den 1926 geborenen ungarischen Komponisten György Kurtág, eher in Musikerkreisen bekannt, hatte Kruse mit „keine Angst“ angekündigt – nicht ganz zu Unrecht, herrscht bei zeitgenössischen Komponisten angesichts ungewohnter Klangbilder oft Skepsis beim Publikum. Auf seine minimalistischen musikalischen Tagebuch-Einträge, ganz unterschiedlichen Einflüssen von Bach über Kafka bis John Cage gewidmet, musste man sich in der Tat erstmal einlassen. Wem dies gelang, der entdeckte in den Fragmenten, in ihrer Reduktion an Vorbild Carl Maria von Weber anknüpfend, neue musikalische Welten, oder – wie der Vorsitzende der Kontaktstelle Musik Hartmut Leefers es ausdrückte: „Wenn man sich reinfindet, sieht man ganze Szenen vor seinem geistigen Auge.“

Ausgedünnte Zuschauerreihen

Der zweite Teil stand im Zeichen einer Auftragskomposition: Das „Forellenquintett“ verdankt die Welt einem Schubert-Mäzen und Cello-Spieler. Mit der Vorgabe der Besetzung und seines Lieblingsliedes, der „Forelle“, sorgte der für viele schöne Cello-Melodien – ein Part, der von Nuala McKenna mit viel Ausdrucksstärke und sichtlichem Spaß umgesetzt wurde. Dabei mussten die Musiker zunächst zusammenfinden; Pianistin Momoko Murata sorgte für Zusammenhalt. Das bekannte Werk in fünf Sätzen: Wunderbar, wie sich die Musiker die melodischen Bälle zuspielten – in einer Fülle wie im musikalischen Bällebad. Bis zum bekannten Satz mit Variationen über das „bestellte“ eingebaute Lied und Variationen mussten die Zuhörer sich allerdings bis fast zum Schluss gedulden, getoppt vom furiosen Finale, bei dem die Forelle mit viel Trillern und Sprüngen ins Meer schwimmt – und nicht, wie von Hobbykoch Kruse scherzhaft gehofft, direkt auf den Grill hüpfte.

Die kommende Saison, sie folgt mit zwei weiteren klassischen Besetzungen Violine/Cello und dem Streicher-Trio D’Iroise dem Motto „Zurück zu den Wurzeln“. Aber auch Kruses Faible für ungewöhnliche Besetzungen wird bedient: die Konstellation Flöte/Schlagwerk, Klarinette/Akkordeon und Blockflöte/Laute versprechen spannend zu werden. Also: alles zurück auf „normal“? Nicht ganz, wie die etwas ausgedünnten Reihen der Abonnentenplätze zeigten.