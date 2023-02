Rotenburger Kneipenleben trotz Krise: „Es läuft ganz gut“ im Schmidts

Von: Andreas Schultz

Teilen

„Der Zapfhahn hat Pause“, schrieb die Kreiszeitung, als Schmidts Kneipe November 2020 coronabedingt Betriebsferien machte. Inzwischen zapft Inhaber Jan Maier wieder. © Schultz

Nach dem Corona-Tief läuft es wieder, trotz der Inflation und der hohen Gaspreise - zumindest in Schmidts Kneipe in Rotenburg.

Im Januar vergangenen Jahres steht Jan Maier vor einer Entscheidung: Bleibt Schmidts Kneipe in Rotenburg weiter geschlossen oder öffnet man sich wieder für Gäste? Der Inhaber entscheidet sich, die Schotten noch bis April dicht zu lassen – eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, die er auch ein Jahr später als goldrichtig erachtet. Nach dem Corona-Tief läuft es wieder, trotz der Inflation und der hohen Gaspreise.

Rotenburg – „Wir rutschen von einer Krise in die nächste“, sagt Jan Maier. Der geschäftsführende Inhaber von Schmidts Kneipe am Grafeler Damm in Rotenburg sitzt mit Kaffee an einem der alten Holztische in der urigen Wirtschaft. Ja, die Leute kommen so langsam zurück, ja, sie essen und trinken wieder – aber einen Zustand wie vor Pandemiebeginn habe man noch lange nicht erreicht.

Rückblick: Corona-Maßnahmen machen der deutschen Wirtschaft in den vergangenen drei Jahren zu schaffen, gerade Unternehmer der Gastronomie fühlen sich gebeutelt – nicht zuletzt auch vom Hin und Her bei den Schutzmaßnahmen: Lockdown, 3G, 2G, mit Test, ohne Test, Test vor Ort, Maske im Gang. Maier macht des Öfteren die Schotten zwangsweise dicht: 2020 hat die Kneipe nur von August bis Oktober geöffnet, 2021 von Juli bis November – „Wenn die Öffnung wieder möglich war, habe ich mir immer etwas Zeit gelassen, weil die Wiederinbetriebnahme ja auch Vorlauf braucht.“ Theoretisch hätte die Kneipe aber auch im Januar 2022 wieder öffnen können. Maiers Bauchgefühl rät ihm davon ab. Zwar hätten Freunde und Bekannte zugesichert, mit vielen Gästen zu kommen und die Kasse so zum Klingeln zu bringen – „aber, und das ist nicht böse gemeint, die Realität sieht dann doch etwas anders aus“, sagt Maier. Statistiken vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband hätten ihm in seiner Entscheidung, erst im April wieder an den Tresen zu laden, recht gegeben. „Das war aber eher viel Glück als Wissen“, so der 28-Jährige. Hätte er geöffnet, wäre es gut gegangen, dann hätte er zu den fünf erfolgreichen Prozent gehört, sagt er.

Inzwischen hat er auf eine Viertagewoche umgestellt – von Mittwoch bis Samstag können Gäste Getränke und Speisen von der Karte genießen. „Das wird auch erst mal so bleiben“, sagt Maier. Einer der Gründe ist der durch Corona reduzierte Personalstamm. Vor der Pandemie konnte der Inhaber noch auf einen Personal-Pool von 25 Kräften, größtenteils Aushilfen, zugreifen – „aber das meiste hat sich so ausgeschlichen“. Da gibt es die Weggezogenen, die beruflich Neuorientierten und Studenten. Natürliche Fluktuation, sagt Maier, nur dass es während der Hochzeit der Pandemie keine Möglichkeiten gab, neues Personal zu gewinnen. Zu den Fortgegangenen habe er noch gute Verbindung, einige Wechsler hätten sich nach Beginn der jüngsten Öffnungsphase noch mit den Worten gemeldet: „Ein bis zwei Monate helfe ich noch aus, dann melde ich mich aber ab.“ Maier sieht darin Zusammenhalt.

Der lässt sich auch ein Stück weit auf die Kundschaft übertragen. „Als wir nach Ende der Regularien wieder geöffnet haben, zeigte sich: Die Leute haben Bock. Das hat man gemerkt, und das ist vollkommen in Ordnung“, sagt Maier. Das habe sich aber inzwischen wieder normalisiert. Die Nachfrage nach urigem Kneipenflair ist zwar grundsätzlich im Vergleich zum Pandemiegeschehen mit seinen etlichen Vorgaben gestiegen – aber das Niveau des Kassenzettels ist nicht das gleiche. „Es läuft ganz gut“, sagt Maier – um sich dann zu korrigieren: „Sagen wir, es läuft grundsätzlich so, wie es laufen sollte.“ In Zahlen oder Rechenbeispielen möchte Maier nicht operieren, aber: „Man merkt schon, dass sich die Leute das letzte Bier tendenziell eher sparen“, umschreibt er die Situation.

Es gibt einige Gesichter, die sehe ich jetzt nach drei Jahren zum ersten Mal wieder.

Die Pandemie spiele auch mit Blick auf die Einnahmen eine Rolle: Viele Gäste seien in den vergangenen Jahren vorsichtig gewesen. „Es gibt einige Gesichter, die sehe ich jetzt nach drei Jahren zum ersten Mal wieder. Andererseits zeigt das auch, dass es die Leute noch gibt. Und dass sie irgendwann wiederkommen“, klingt der Unternehmer hoffnungsvoll. Darüber hinaus liefern aus seiner Sicht auch die aktuellen Krisen Grund zur Zurückhaltung bei den Tischbestellungen. Gaspreise schlagen sich nicht nur beim Wirt, sondern auch bei den Kunden nieder. „Ich hoffe, dass sich das im Laufe des Jahres einpendelt“, sagt Maier und lässt dabei den Optimisten durchscheinen.

Aus der überschaubaren Rotenburger Kneipenszene lassen sich nicht alle für eine Einschätzung zur dortigen Lage erreichen. Ingo Lanz allerdings schon – und er macht ähnliche Beobachtungen wie Maier. „Vor Corona war es besser“, sagt der Pächter des Pub Total an der der Harburger Straße. Allerdings ist seine Bilanz deutlich düsterer als die von Maier: Ausgaben überstiegen Einnahmen, von hohen Schulden ist die Rede. Durch die Pandemie gekommen sei er trotz unveränderter Öffnungszeiten eher schlecht.

Heiterer sieht es am Grafeler Damm aus: Einnahmen und Ausgaben stünden noch in einem annehmbaren Verhältnis zueinander. Sorgen macht sich Maier allerdings um die Sommerflaute: „Das ist ein ganz normaler Rückgang. Allerdings wird der diesmal viel mehr wehtun“, vermutet der Betriebswirt. Die vergangenen Betriebspausen hätten das Polster ausgedünnt. Daher sucht Maier nach Möglichkeiten des Gegensteuerns, die Klassiker auf dieser Palette: Öffnungszeiten und Kartenumfang reduzieren. „Aber das sind alles Szenarien, mit denen ich mich noch auseinandersetzen muss, ja, vor denen ich mich bisher gedrückt habe“.

Trotzdem überwiege das Gefühl, dass es grundsätzlich wieder bergauf geht. Drei Jahre Pandemie liegen hinter Maier. Und sie bleiben dort. Gut so, denn „das war einfach eine Scheißzeit“.