Rotenburger Verein Kinderhilfe Kenia engagiert sich weiterhin in Afrika

Von: Guido Menker

Ingo Reimann (l.) und Anthony Mulongo haben in diesen Tagen viel zu besprechen. © Menker

Aus dem Mudzini Kwetu Centre, ein Waisenhaus im afrikanischen Kilifi, wird ein Internat. Der Rotenburger Verein Kinderhilfe Kenia unterstützt die Einrichtung.

Rotenburg – Anthony Mulongo ist ein wenig müde an diesem sommerlichen Nachmittag. Die vergangenen Tage hatten es in sich. Viele Termine hatte sein Gastgeber Ingo Reimann zusammen mit seiner Frau Sonja organisiert. Schließlich ist der Kenianer nicht in Rotenburg, um Urlaub zu machen. Mulongo ist der Chef des Mudzini Kwetu Centre im Bezirk Kilifi, etwa 40 Kilometer nördlich von Mombasa.

Einst ein Waisenhaus für Mädchen, befindet sich die Einrichtung jetzt in einer Phase der Veränderung. Aus dem Waisenhaus entwächst eine Privatschule mit Internat. Ganz wesentliche Hilfe dafür leistet der Verein Keniahilfe – mit Sitz in Rotenburg und Ingo Reimann als Vorsitzenden.

„Diese Veränderung und der Aufbau der Schule sind ein langer Weg“, sagt Mulongo. Den zu gehen, sei das einzig Richtige, betont er. Denn: „In Afrika ist Bildung der einzige Weg.“ Um diesen aber auch für Waisenkinder oder Altersgenossen aus ärmlichsten Verhältnissen zu ebnen, ist nicht nur viel Arbeit, sondern auch eine Menge Geld erforderlich. „Wir unterstützen daher das Förderprogramm“, sagt Reimann.

Damit ist zunächst einmal klar: Trotz der Veränderungen vor Ort hält der Verein – 1994 im baden-württembergischen Backnang gegründet, 2011 dann nach Rotenburg verlagert – an seinen Bemühungen fest, vor allem mit Spenden die Arbeit vor Ort und damit die Kinder zu fördern. „Das rührt uns immer wieder zu Tränen“, versichert Anthony Mulongo. Vom Staat nämlich gibt es keinen Cent dazu.

Das ursprüngliche Waisenhaus ist 2004 an den Start gegangen und im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen. Anthony Mulongo war Ideengeber und Antreiber. Bis heute ist er Leiter des Mudzini Kwetu Centre, aus dem nun die Mudzini School geworden ist. Mulongo ist ausgebildeter Journalist und Jurist; er stammt aus einer Diplomaten-Familie. Aus gutem Hause also, wie es so schön heißt, in dem berufliche Wege oft klar vorgezeichnet sind. Doch weder als Journalist noch als Jurist war er lange tätig – ihm haben es die Kinder vor allem angetan, die auf der Schattenseite des Lebens und damit im Abseits stehen.

Schule ist der entscheidende Schlüssel.

Die jetzige Entwicklung der Einrichtung sei in neuen gesetzlichen Regelungen begründet. Waisenhäuser soll es nicht mehr geben, es werde gewünscht, dass die elternlosen oder auf der Straße lebenden Kinder in Familien unterkommen. Doch Mulongo gibt sich damit nicht zufrieden: „Wir möchten ihnen Bildung ermöglichen, damit sie eine Chance haben.“ Eine Privatschule erst sei in der Lage, dem Nachwuchs gute berufliche Chancen zu verschaffen. Problem: Während der Ferien dürfen die Schüler nicht einfach im Internat bleiben – „das geht nur mit Zustimmung der Eltern“, sagt Mulongo. Eine Voraussetzung, die oft schwer zu erfüllen sei. Mal leben die Eltern nicht mehr, mal sind sie nicht aufzufinden. „Der Aufwand ist groß“, sagt der Chef der Mudzini School.

„Der Verein Kinderhilfe Kenia verfolgt im Sinne der Völkerverständigung in erster Linie die Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge sowie die Unterstützung notleidender Kinder in Kenia“, heißt es auf der Internetseite. Sein Ziel sei die nachhaltige Verbesserung der Lebensperspektive von bedürftigen Kindern und Jugendlichen in Kenia mit der Hilfe zur Selbsthilfe. „Dadurch können die Kinder in ihrer kulturellen Umgebung ein eigenständiges und sozial gesichertes Leben führen.“ In Kenia – wie überhaupt in Afrika – treffe die Armut hauptsächlich das schwächste Glied im System: die Kinder. „Unsere besondere Aufmerksamkeit richten wir bei unserem Engagement auf bedürftige Kinder in Kenia, die ohne unsere Hilfe und Unterstützung dem Gesetz der Straße ausgesetzt sind und dies oftmals nicht überleben.“ Ingo und Sonja Reimann gehören dem Verein seit 2005 an. Im Jahr darauf gerät der Verein in Schwierigkeiten, eine Auflösung steht im Raum. „Wir haben ihn dann nach Rotenburg geholt und damit übernommen“, berichtet Reimann. Seitdem grüßt er als Vorsitzender; seine Frau gehört dem Vorstand ebenfalls an. 254 Mitglieder sind es bundesweit, die alles daran setzen, Spenden hereinzuholen. 2019 sind dabei 65 000 Euro, im Jahr darauf sogar 90 000 Euro zusammengekommen, im vergangenen Jahr gab es eine Überweisung in Höhe von 60 000 Euro.

„Unsere Mitglieder werben für die gute Sache, außerdem haben wir inzwischen Kontakt zu einer Reihe von Unternehmen, die ebenfalls großzügige Spenden leisten“, freut sich Reimann.

Spätestens jetzt also ist es an der Zeit, nicht nur die Mitglieder des Rotenburger Vereins, sondern auch eben die Sponsoren und weitere Interessierte über das aktuelle Geschehen zu informieren – und zwar aus erster Hand. Daher weilt Anthony Mulongo insgesamt drei Wochen in Rotenburg, außerdem besucht er einen vergleichbaren Verein in England. Ein Besuch, der vor Ort beim Helfen hilft. Viele Termine also – kein Wunder, wenn er mal ein wenig müde ist.

Die Schule, die da in der Nähe von Mombasa entsteht, soll einmal Platz für 900 Kinder bieten. Schon jetzt sind es 396 Schüler bis zum Abschluss in der zehnten Klasse. „Ja, unsere Einrichtung hat sich etabliert“, sagt Mulongo stolz. Bereits jetzt kämen mehr als 50 Kinder in den Genuss, diese Schule zu besuchen, weil es ein Förderprogramm für sie gibt, das eben auch aus Rotenburg mitfinanziert wird. „Schule“, sagt der 49-Jährige, „ist der entscheidende Schlüssel für die Kinder.“

42 Lehrer sorgten für Unterricht auf hohem Niveau – immer von 7.30 bis 16 Uhr. Die Kinder bekommen drei Mahlzeiten am Tag. Die ersten Abschlüsse zeigten, wie erfolgreich diese Arbeit sei. Doch für Mulongo steckt noch viel mehr hinter der Idee, mit dieser Schule eben auch Kinder zu fördern, die es sich eigentlich gar nicht leisten können. „Die Kinder aus armen Verhältnissen freunden sich mit denen aus wohlhabenden Familien an. Das sorgt am Ende für ein großes gegenseitiges Verständnis.“ Es gehe um Barrieren, die überwunden würden. Das zeige sich schon jetzt in der Anfangsphase.

Ingo Reimann weiß ebenfalls: „Es ist ein langer Weg, aber genau den möchten wir gehen.“ Er und seine Frau versuchen, einmal im Jahr nach Kenia zu reisen. „Auf eigene Kosten, selbstverständlich.“ Mulongo freut dieser enger Austausch: „Sie sind wie Bruder und Schwester für mich.“ Reimann fügt hinzu und ist dabei den Tränen nahe: „Ja, wirklich. Es ist so. Diese Arbeit bereichert auch unser Leben.“