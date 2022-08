Jugendarbeit in der Region: Rotenburger Jugendsozialarbeiter wollen fördern und helfen

Sie helfen, den Jugendlichen eine Stimme zu geben: Fiona Bannenberg (v.l.), Viktoria Düver und Eduard Hermann von der Aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Rotenburg, die zum Team von Sandra König (2.v.r.), Leiterin des Rotenburger Amtes für Jugend und Soziales, gehört. © Menker

Sozialarbeiter in Rotenburg suchen Treffpunkte von Jugendlichen auf. Sie wünschen sich mehr Verständnis für die Belange von jungen Leuten und fordern mehr Anerkennung für ihre eigene Arbeit.

Rotenburg – Wer kennt nicht die Gruppen junger Menschen, die sich zu jeder Zeit in Parks, an Haltestellen oder an anderen öffentlichen Plätzen aufhalten. Manchmal sitzen sie lärmend und mit Bierflaschen in den Händen auf einer Bank, manchmal ist alles still, weil sich vier oder fünf junge Menschen über ihr Smartphone beugen. Manch ein älterer Zeitgenosse wechselt die Straßenseite. In Schlabberkleidung und mit selbstbewusstem Auftreten sind junge Menschen nicht jedem geheuer.

Beim Besuch von Eduard Hermann und Viktoria Düver, Jugendsozialarbeiter in Rotenburg, kommt dieses Thema gleich auf den Tisch. Leider gebe es laut Hermann Jugendlichen gegenüber immer wieder Vorurteile und Desinteresse. Die Jugend habe, bedauert er, ein schlechtes Image. Vollkommen zu Unrecht würden junge Menschen von den Älteren oft mit Argwohn betrachtet. „Die älteren Bevölkerungsgruppen haben oft kein Verständnis dafür, dass junge Menschen sich im öffentlichen Raum aufhalten“, geben Hermann und Düver an. „Dabei ist der öffentliche Raum der wichtigste Raum für Menschen, die ihren Platz in der Gesellschaft finden wollen.“

Hermann fehlt das Verständnis für manche Reaktion der älteren Bevölkerung: „Wir waren alle mal im jugendlichen Flegelalter. Jugend ist eine wichtige Phase im Leben, ebenso wie Kindheit, Elternphase oder Alter. Es ist wichtig, den Blickwinkel zu verändern und durch die Augen der anderen auf das Geschehen zu blicken. Kein Alter ist besser oder schlechter, es kommt darauf an, sich mit Respekt und Achtung zu begegnen. Der Entwicklungsraum der jungen Menschen ist der öffentliche Raum.“ Dieser Überzeugung trägt die Aufsuchende Jugendsozialarbeit Rechnung.

Parteiergreifen für die Jugend

Aufsuchende Jugendsozialarbeit bedeutet, dass die Mitarbeiter sich mit jungen Menschen ab 14 Jahren dort treffen, wo diese ihre Freizeit verbringen. Das kann auch eine Parkanlage oder eine Bushaltestelle sein. Sportstätten wie in der BBS an der Freudenthalstraße oder der Calisthenics-Park am Weichelsee sind wichtige Anlaufstellen.

In Rotenburg ist ein Team aus drei Fachkräften aktiv. Eduard Hermann (47), Viktoria Düver (36) und Fiona Bannenberg (22) sehen den Sinn ihrer Arbeit darin, Partei für Jugendliche zu ergreifen. Sie helfen, Jugendlichen eine Stimme zu geben. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, stehen sie als Gesprächspartner zur Verfügung. Sorgen, Probleme, Ideen und Vorschläge werden gehört. Zusätzlich gibt es ein individuelles Beratungsangebot, wenn junge Menschen Stress in Schule oder Elternhaus erleben. Hier engagiert sich speziell die Beauftragte für Mädchenarbeit, Viktoria Düver. Seit zwölf Jahren ist sie Ansprechpartnerin für alle, die nicht mehr weiterwissen. Begleitung der jungen Menschen zu Behörden und Terminen machen einen wichtigen Teil ihrer Arbeit aus.

Wenn die Generationen sich offen begegnen, können sich Vorurteile und Ängste auflösen

Auch Jungs nehmen das Angebot wahr. Mädchen hätten oft eine große Scheu, sich einer fremden Person anzuvertrauen. Diese Zurückhaltung könne nur durch einen konstanten Aufbau von Vertrauen gemindert werden. Junge Männer, ergänzt Hermann, könnten ihre Bedürfnisse leichter äußern. Sie seien mutiger im Umgang mit den Jugendsozialarbeitern und würden daher die größere Gruppe der Jugendlichen darstellen, die Aufsuchende Jugendsozialarbeit nutzen.

Arbeit für die gesamte Gesellschaft

Mit Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit wollen die Sozialarbeiter den Fokus auf Bedürfnisse und Vorstellungen von jungen Menschen richten. „Wenn die Generationen sich offen begegnen, können sich Vorurteile und Ängste auflösen“, so Düver. Die Mitarbeiter wünschen sich mehr Interesse an der Jugendarbeit im Kreis. „Es ist jederzeit möglich, als Zuschauer unsere Arbeit zu begleiten oder ein Informationsgespräch zu führen“, erklärt Düver. „Leider“, ergänzt Hermann, „hat bisher kaum jemand Interesse gezeigt. Es wäre ein positives Signal an die Jugend, wenn die Bevölkerung offener wäre.“

Die Aufsuchende Jugendarbeit sei aber nicht nur als Unterstützung für die junge Bevölkerung zu sehen. Es gebe einen inneren Auftrag, dem das Team folgt. So sollen die sozialen Kompetenzen gefördert werden. Schritte, die vom Egoismus zur Teilhabe an der Gemeinschaft führen, werden trainiert und vermittelt. Jugendliche lernen, erwachsen zu sein, indem sie Verantwortung lernen. Den Zusammenhalt versuchen Düver und Hermann dadurch zu fördern, dass sie betonen: „Uns verbindet der Ort, an dem wir leben.“ So gelinge auch die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Hermann setzt darauf, Gemeinsamkeiten zu finden und den Fokus nicht auf Unterschiede zu lenken.

Wenig Anerkennung für Sozialarbeit

Als größte Herausforderung für sich selbst sehen Hermann und Düver als „alte Hasen“ die Digitalisierung und ihren eigenen Weiterbildungsbedarf. Oft bleibe kaum Zeit, auf dem Laufenden zu bleiben. Hermann wünscht sich, einmal intensive Weiterbildung betreiben zu können, um seine Kompetenzen auf den neuesten Stand zu bringen. Während der praktischen Arbeit vor Ort bleibe selten Zeit, ein Fachbuch zu lesen. So seien Arbeitszeit und Freizeit häufig kaum voneinander zu trennen, denn ein Sozialarbeiter sei quasi immer im Dienst. Hermann berichtet von Gesprächen an der Supermarktkasse oder im Café in seiner Freizeit. „Ich kann ja nicht sagen, dass ich Feierabend habe, wenn jemand ein Problem hat.“ Diese Aussage zeigt, dass Aufsuchende Jugendsozialarbeit nicht nur ein Job ist. Die Mitarbeiter sind mit Leib und Seele dabei und erwarten von ihren Familien oft viel Verständnis.

Dieser Aspekt der Jugendarbeit ist vielen Bürgern nicht bekannt. „Wir reden nicht nur mit Jugendlichen, wir haben auch Fachwissen und arbeiten mit speziellen Methoden.“ Deutlich weist der Familienvater darauf hin, dass er sich manchmal mehr Anerkennung für die Arbeit wünscht, die das Team für die gesamte Bevölkerung in der Stadt leistet.

Hermanns Steckenpferd ist das Street-Workout. Sport sieht er als Möglichkeit, Verbindungen zu schaffen. Armwrestling und ein offenes Fitnessangebot stehen deshalb ebenfalls auf dem Programm. Das offene Sportangebot in Rotenburg kann sich sehen lassen. Es ist kostenlos und unverbindlich, also für alle jungen Menschen offen. Dadurch entstehen Kontakte und zwanglose Begegnungen. Das Motto der offenen Angebote lautet: „Fit und gut drauf – Kraft ohne Gewalt“.

Von Stefanie Glaschke