Millionen-Loch im Haushalt weicht einem soliden Plus

Rotenburg - Von Michael Krüger. Das große Theater will sich Andreas Weber im kommenden Jahr ersparen. Der Haushaltsplan fürs Folgejahr wird das nächste Mal erst wieder Ende Oktober vorgestellt. Dann, wenn die Zahlen verlässlicher sind. So wie jetzt: Aus dem dicken Minus von vor wenigen Wochen ist heute ein Plus geworden. Die große Diskussion in zum Teilen scharfen Worten ist verpufft. Und der Bürgermeister mit seiner Verwaltung ist raus aus der Kritik.

Mitte September klaffte in der Planung, die öffentlich im Stadtrat diskutiert wurde, auf einmal ein Minus von 1,8 Millionen Euro. Weber versuchte zu beruhigen, verwies auf viele unklare Posten, musste dennoch auch in diesem Zusammenhang das Aus für die Planungen der IGS-Oberstufe hinnehmen: zu teuer, so eins der Hauptargumente der Kritiker. Die CDU-Stadtratsfraktion sprach im September von einer „dramatischen finanziellen Lage“.

Dass sich die Kreisstadt doch mehr leisten kann als zunächst befürchtet und in einer überparteilichen Arbeitsgemeinschaft besprochen, ist seit Montagabend klar. Dem großen Theater der Vorwochen folgte in Sitzungsraum 4 des Rathauses ohne einen einzigen Zuschauer aus der Bevölkerung der gemeinsame Lobgesang auf ein Zahlenwerk, das am Ende sogar Spielraum lässt für Projekte, die aufgeschoben oder gestrichen werden sollten – zum Beispiel bei Unterhaltungsmaßnahmen und im Straßenbau.

Zwar haben sich Politik und Verwaltung bei dem einen oder anderen Punkt dazu entschlossen, Haushaltsmittel zu sparen, der Hauptgrund für die deutlich angenehmere Lage beim Blick auf 2019 zum Ende des Jahres liegt aber in der wirtschaftlichen Gesamtsituation. Darauf hat Rotenburg nur bedingt Einfluss, spürbar wird das aber in den Schlüsselzuweisungen, die die Stadtkasse klingeln lassen. Diese haben sich „erheblich verbessert“, wie der Sozialdemokrat Weber betont. Weitere Steuereffekte tragen zum Ergebnis bei, das erstmals Mitte November leicht im Plus lag, mittlerweile beim ordentlichen Ergebnis sogar bei einem Überschuss von 246.100 Euro. Weber: „Der Haushalt ist ausgeglichen, es gibt keine Kreditaufnahmen und keine Verpflichtungsermächtigungen für 2020.“ Alles, was in den zurückliegenden zehn Fachausschüssen angeregt worden sei, könne die Stadt bezahlen. Für Weber ganz wichtig: „Auch im Sozial- oder Schulbereich gibt es entgegen früherer Prognosen keine Einsparungen.“

Investitionen frühzeitig möglich

Der Haushaltsplan 2019 verschafft der Stadt auch angesichts der seit 2012 fälligen Eröffnungsbilanz der doppischen Haushaltsführung Luft. Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises müsse das 43-Millionen-Euro-Werk angesichts der positiven Zahlen nur zur Kenntnis nehmen, nicht genehmigen, so Weber. Das habe zur Folge, dass die Stadt Investitionen schon frühzeitig vornehmen könne. Das Ziel einer soliden Haushaltsführung sei langfristig ausgelegt. Der Schuldenstand sinke auf unter 20 Millionen Euro, ab 2020 könnte wieder mehr investiert werden.

Und es könnte sogar noch besser kommen – für Rotenburg und die 13 Verwaltungseinheiten des Landkreises insgesamt. Denn die wollen noch weiter an der Stellschraube Kreisumlage drehen und sie stärker senken als geplant. Die wichtigste Einnahme des Kreises – für 2019 sind 83,5 Millionen Euro vorgesehen – sei nicht dazu da, Überschüsse zu erwirtschaften. Das sei aber angesichts der Finanzplanung im Kreishaus zu befürchten, heißt es im Rotenburger Stadtrat. Die Gespräche zwischen Kreisverwaltung und Bürgermeistern laufen noch.

„Wir haben einen langen Weg hinter uns“, sagt Weber. Der war für ihn in der laufenden Haushaltsdebatte ziemlich holprig, und so kommen am Montagabend zum Ende der Sitzung doch noch politische Spitzen. „Wir waren extrem am Schwimmen“, sagt SPD-Ratsfrau Marion Bassen, und ihr Parteifreund, der Bürgermeister, verweist noch einmal darauf, dass man der Verwaltung hätte vertrauen müssen. „Das war nicht überall da“, sagt Weber. Statt aufs Vertrauen zu setzen, wolle man deswegen 2019 wieder erst Ende Oktober über den Haushalt sprechen – wenn die Parameter klarer seien. Dagegen gibt es keinen Widerspruch, es folgt aber ein letztes Wort von CDU-Fraktionschef Klaus Rinck: „Uns beflügeln die wirtschaftlich hervorragenden Zeiten. Das ist nicht selbstverständlich.“