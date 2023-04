Rotenburger Handwerksmedaille für Tischlermeister Bernhard Wagner

Von: Michael Schwekendiek

Tischlermeister Bernhard Wagner dankt sichtlich bewegt für die Medaille. © Schwekendiek

In den Rotenburger BBS hat sich die Handwerkerschaft des Landkreises getroffen. Höhepunkt war die Verleihung der Rotenburger Handwerksmedaille an den Tischlermeister Bernhard Wagner. Auch die Festrednerin wusste zu begeistern.

Rotenburg – Geschlagene zwei Stunden dauert es, dann steuern die Zuhörer zielstrebig auf das Büfett zu. Überraschung: Keine ermattete Mienen ob der vielen Reden, kein „Jetzt reicht’s auch“. Überall fröhliche Gesichter und große Zufriedenheit bei den Veranstaltern: Der 42. Rotenburger Handwerkstag war ein Highlight. Und Kreishandwerksmeister Norbert Schmudlach konnte abschließend anmerken: „Das wird wohl schwer zu toppen sein.“

Gut 100 Gäste hatten sich in der Aula der Rotenburger BBS eingefunden, um diese traditionelle Veranstaltung mit der Verleihung der Rotenburger Handwerksmedaille mitzuerleben. Nach der musikalischen Einstimmung per Boogie Woogie durch den Hamburger Pianisten Thorben Korn begrüßte Schmudlach zahlreiche Ehrengäste, viele aktive Politiker und ehemalige sowie aktive Handwerker. Schmudlach blickte auf die zurückliegenden 42 Rotenburger Handwerkstage, eine zwar „bemerkenswerte Zeitspanne“, aber mehr denn je gelte es nun, die Zukunft der Branche zu sichern. Das Handwerk sei „in allen Bereichen wichtig“ und, so der Kreishandwerksmeister „die größte aktive Klimaschutzbewegung in unserem Land“, da Nachhaltigkeit und Klimaneutralität nur zusammen mit dem Handwerk erfolgen könnten. Dass eine handwerkliche Berufsausbildung „eine attraktive Alternative zum Studium“ sei, wurde von allen Akteuren dieser Veranstaltung betont. Der Nachwuchs fehlt. Und einig ist man sich, dass hier reichlich zu tun sei.

Die Hausherrin der BBS, Schulleiterin Martina Nie-buhr, betonte in ihrem Grußwort die enge Verbindung ihrer Schule zum Handwerk. „Super wichtig“ sei eine berufliche Ausbildung für junge Leute. Für den Landkreis ergriff der stellvertretende Landrat Hans-Jürgen Krahn (CDU) das Wort. Er stellte fest, dass, anders als in früheren Vorhersagen, die Bevölkerung auf dem Lande nicht weniger würde, sondern deutlich zunähme. Auch das schließe leider ein, dass in allen Bereichen Mitarbeiter fehlten. Skeptisch sah Krahn das „neue Deutschlandtempo“, das zum schnellen Bau neuer Windräder und alternativer Energiegewinnung führen solle und befürchtete, dass die diesbezüglichen Planungen, was ihre schnelle Umsetzung anginge, „nicht ganz realistisch“ seien. Auch er empfahl jungen Leuten den Weg zum Handwerk: „Besser Photovoltaikanlagen installieren, als sich auf der Straße festkleben.“

Der eigentliche Höhepunkt der Veranstaltung war dann die Verleihung der Rotenburger Handwerksmedaille. Sie ging an Tischlermeister Bernhard Wagner aus Rotenburg. Handwerkschef Schmudlach betonte in seiner Laudatio, dass Wagner in seinem Betrieb viele Lehrlinge ausgebildet habe. Außerdem sei er 32 Jahre stellvertretender Obermeister, lange Mitglied im Meisterprüfungsausschuss, aber auch im Stadtrat gewesen und äußerst aktiv in der Rotenburger katholischen Kirchengemeinde. Gerade habe Wagner (66) nun seine Tischlerei als Hauptgewerbe aufgegeben. Ein so großartiges Engagement für Handwerk und Gesellschaft und die damit verbundenen guten alten Werte verdiene wirklich Anerkennung. Großer Beifall, Urkunde, Ehrennadel. Der so Geehrte ergriff ziemlich bewegt das Wort. Davon habe er „als kleiner Handwerksmeister nicht zu träumen gewagt“.

Nach einer knappen Stunde Zuhörens und Sitzens sollte dann der Festvortrag folgen: Schmudlach kündigte die Rednerin des Tages, Professorin Antje-Britta Mörstedt, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Privaten Hochschule Göttingen, an. Als Professorin für „Blended Learning“ und ehemalige „Leiterin einer Contentfactory“ würde sie über die „Generation Z“, zu der sie intensiv geforscht habe, vortragen. Die Anwesenden waren zunächst einmal etwas ratlos bei den diversen englischen Fachausdrücken und wirkten von daher etwas skeptisch.

Das hatte sich nach zwei Minuten gelegt. Völlig frei, unterstützt durch etliche Folien und mit geradezu mitreißendem Temperament gelang es Mörstedt, das Auditorium zu fesseln. Die Generation Z (GenZ), also die zwischen 1995 und 2010 Geborenen („die Zett-ies“), stand im Blickpunkt ihres Interesses. Erst einmal stelle sie fest, dass es „die Generation Z“ eigentlich so gar nicht gäbe. „Die GenZ ist genauso divers wie wir, keine Generation ist komplett gleich.“ Auch nicht die der vorangegangenen Generationen X, Y oder die der „Baby-Boomer“ aus den 1960-iger Jahren. „Es gibt Zett-ies, die haben gar kein Smartphone, die gehen noch in den Wald“, so die Referentin. Eindeutige Tendenzen seien aber doch auszumachen. Dazu habe sie insgesamt 8 000 junge Leute befragt.

Menschen, die vom Smartphone und sogenannten sozialen Medien wie TikTok beeinflusst seien. Menschen, die erfahren, dass sie durch diese Medien ein „unentwegtes Feedback“ bekämen. Ständig bekäme man als junger Mensch Rückmeldungen über Trends, Aussehen, Eindruck. Diese Generation sei schon von ihren Eltern permanent gefragt worden, was sie denn haben wollten, hätten „tausend Optionen“ – nicht nur in beruflicher Hinsicht – und seien weit weg von der Generation der Baby-Boomer („Malocher“) und alten Hierarchien.

„Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch nur chillen kann?“ Abartige Verdienstmöglichkeiten von You-Tube-Stars und TikTok-Helden beeindruckten weit mehr als erstaunliche Berufskarrieren. Diese „Celebration-Kids“, bei denen stets alles gefeiert worden sei, „vom Seepferdchen über Einschulung bis zum Schulabschluss“, seien einem dauernden „Vergleich mit den Schönen und Fitten“ aus der Smartphone-Welt konfrontiert. Und selbst deren Eltern hätten „mit 3 000 Fotos“ zu allen Gelegenheiten noch untermauert, wie „einzigartig, hochbegabt und spaßorientiert“ ihre Kids seien. Die erreiche man nun nicht mehr mit traditionellen Stellenanzeigen in der Zeitung und umständlichen Bewerbungsgesprächen.

Wer täglich sofort ein Feedback bekommt, möchte das auch, wenn er, schwer genug, sich für eine Arbeitsstelle erwärmen soll. „Brauchen Sie eigentlich wirklich noch einen umfangreichen Lebenslauf bei einer Bewerbung“, fragte die Professorin etwas provokativ in die Runde? Gefragt seien die Firmen, die schnell reagierten, und vor allem auch die, die eine deutliche Wertschätzung äußerten. „Familiäre, kollektive Arbeitsplätze seien gefragt“. Mit „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ käme heute niemand mehr weiter. Natürlich wollten die „Zett-ies“ auch Spaß haben – „aber das ist doch nicht schlimm!“, so Mörstedt. Die Referentin gab so nicht nur wichtige Informationen ihrer Befragungen weiter, sondern konnte als Mutter von drei Kindern, die allesamt zur Generation Z gehörten, auch immer wieder herrliche Beispiele aus ihrem eigenen Erleben einstreuen. Eine gute Stunde lang vermochte die Vortragende ihr Auditorium zu fesseln. Dann gab’s Essen.