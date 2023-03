Rotenburger Handwerks-Gesellen: Der gefragte Nachwuchs

Von: Tom Gath, Andreas Schultz

Feierlicher Moment: Für das Zeremoniell der Freisprechung erheben sich die erfolgreichen Gesellen von ihren Plätzen. © Schultz

Die Kreishandwerkerschaft hat 46 Auszubildende freigesprochen. Die Nachwuchssorgen sind dennoch groß. Handwerks-Betriebe versuchen, junge Menschen durch eine familiäre Atmosphäre zu binden. Löhne auf dem Niveau der Industrie können sie nicht zahlen.

Rotenburg – Zukünftig packen im Landkreis Rotenburg 46 Nachwuchshandwerker mit an, die nach ihrer Freisprechung am Donnerstagabend „nun auf die Menschen losgelassen werden“, wie der Rotenburger Kreishandwerksmeister Norbert Schmudlach sagt. Diese jungen Menschen sind so gefragt wie noch nie: Handwerker werden überall händeringend gesucht.

Diese Art feierlicher Abschluss der handwerklichen Ausbildung wird schon seit dem Spätmittelalter zelebriert: Traditionell handelt es sich um die Freisprechung von Anfängerfehlern während der Ausbildung, „und vielleicht auch der einen oder anderen Dummheit, die Sie vielleicht begangen haben“, so Schmudlach während der Feier zu den Gesellen.

46 Absolventen und sechs Innungsbeste 55 Auszubildende haben sich den Gesellenprüfungen im Winter 2023 gestellt, 46 davon haben bestanden, unter ihnen eine Frau. Sechs der Absolventen haben mit der Gesamtnote „gut“ abgeschlossen und werden damit zu Innungsbesten (siehe Titelseite). Bei der Freisprechungsfeier holten sich elf Elektroniker mit Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik ihre Prüfungszeugnisse nebst Gesellenbrief, außerdem elf Kraftfahrzeugmechatroniker mit Fachrichtung Pkw-Technik, zwei mit Fachrichtung NFZ-Technik, neun Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik mit Fachrichtung Heizungstechnik, einer mit Fachrichtung Sanitärtechnik, vier Zimmerer, drei Metallbauer mit Fachrichtung Konstruktionstechnik, ein Maler, eine Bau- und Metallmalerin, ein Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, ein Fachpraktiker Metallbau und ein Tischler.

Ursprünglich schieden die Handwerker mit dem Ende ihrer Lehrzeit aus dem Familienverband des Meisters aus und traten als freie Lohnarbeiter in die Werkstatt ein. Heute leben die Lehrlinge zwar nicht mehr bei ihrem Meister, dennoch betont Schmudlach die familiäre Atmosphäre in vielen Handwerksbetrieben: „Bei uns ist man Mensch und keine Nummer. Die allermeisten Betriebe haben verstanden, dass sie sich ums Personal kümmern müssen. Gerade in familiengeführten Betrieben steht meist ein Chef, der sich für seine Mitarbeiter einsetzt.“

Eine Einschätzung, die Nils Bassen vom Rotenburger Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds teilt: „Die Zusammenarbeit in kleinen und mittleren Betrieben hat nichts mit Großkonzernerei zu tun. Man hilft sich gegenseitig und arbeitet in einem guten Netzwerk. Trotzdem halte ich einen Betriebsrat ab fünf Mitarbeitern für ein Muss.“

Wohlfühlatmosphäre am Arbeitsplatz – damit versucht die Handwerkerschaft junge Leute an sich zu binden. Denn die große Industrie locke mit viel Geld, das kleinere Firmen laut Schmudlach schlicht nicht zahlen könnten. Auch für Bassen sind die vergleichsweise niedrigen Löhne der Hauptgrund für die branchenspezifischen Nachwuchsprobleme im Handwerk.

Wenn die Bedingungen innerhalb der Branche überall gleich sind, gibt es für die Angestellten auch weniger Gründe den Betrieb zu wechseln.

In Verbindung mit dem allgemeinen Fachkräftemangel führe das zu einer teils dramatischen Situation, erklärt Schmudlach: „Bäcker, Fleischer oder Maurer sind Berufe, die wirklich richtig Probleme haben, Nachwuchs zu finden. Aber auch bei den technischen Berufen verzeichnen wir überall einen Mangel.“

Die für Rotenburg zuständige Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser verzeichnet für das vergangene Jahr 263 erfolgreich abgeschlossene Ausbildungen. Über ein Onlineportal fragt die Kreishandwerkerschaft nicht besetzte Ausbildungsplätze ab. Für 2023 haben rund ein Viertel der Rotenburger Innungsbetriebe an der Umfrage teilgenommen und 223 freie Stellen gemeldet – fast zwei freie Stellen bei jedem Betrieb.

Norbert Schmudlach zollt den Gesellen Anerkennung. © Schultz, Andreas

Innerhalb der Branche führen diese Zahlen zu einem immer größeren Kampf um Arbeitskräfte. Mittlerweile würden nicht nur große Industriekonzerne junge Handwerker hofieren. Schmudlach berichtet von zunehmender Konkurrenz auch innerhalb der Handwerkerschaft: „Man hört überall, dass gute Gesellen abgeworben werden. Da wundere ich mich manchmal sogar, dass wir noch so ein gutes Miteinander pflegen. Ich hoffe, das bleibt so und wünsche mir, dass Abwerbe-Geschichten auch in Zukunft fair ablaufen.“

Bassen hält die flächendeckende Einführung von Tarifverträgen für ein sinnvolles Instrument gegen diesen Trend: „Wenn die Bedingungen innerhalb der Branche überall gleich sind, gibt es für die Angestellten auch weniger Gründe den Betrieb zu wechseln.“

Uwe Lüttjohann überbringt die Glückwünsche der Stadt Rotenburg. © Schultz, Andreas

Für Privatkunden bedeute der Nachwuchsmangel laut Schmudlach, dass die Qualität der Angebote immer weiter abnehme. Die Zuverlässigkeit des Handwerks falle nach und nach weg und Produkte wie Fleisch- und Backwaren könnten zukünftig nur noch abgepackt im Supermarkt erhältlich sein. Schmudlach fragt: „Wollen wir das?“

Auch fernab von der Frage nach knusprigen Brötchen sei es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Handwerks-Berufe noch attraktiver zu machen. Denn ohne Handwerker seien Jahrhundertaufgaben wie die Energiewende schlicht nicht zu meistern: „Gebäude- und Elektrotechniker tragen maßgeblich zum Ausbau von E-Mobilität oder Solar- und Windparks bei.“

Alle sind bei uns herzlich willkommen. Die Sprache kann zwar eine Hürde sein, aber ab August arbeiten wir mit einer neuen Lernplattform, wo auch verschiedene Sprachen ausgewählt werden können.

Schmudlach fordert deshalb von der Politik unter anderem Steuererleichterungen: „Es gibt durchaus Mitarbeiter, die Lust haben, mehr zu arbeiten. Überstunden werden in unserem Steuersystem aber bestraft. Aus meiner Sicht müssten Überstunden steuerfrei werden.“

Daneben halte er es für denkbar, Fahrtkosten für Lehrgänge staatlich stärker zu subventionieren oder Menschen ohne deutschen Pass den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. „Alle sind bei uns herzlich willkommen. Die Sprache kann zwar eine Hürde sein, aber ab August arbeiten wir mit einer neuen Lernplattform, wo auch verschiedene Sprachen ausgewählt werden können“, erklärt Schmudlach die Anpassungsfähigkeit seiner Branche.

Kreislehrlingswart Detlef Ottens gratuliert den Handwerkern zum erfolgreichen Abschluss ihrer Prüfungen. © Schultz, Andreas

Von der angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt profitiert allerdings auch eine Gruppe: Für die jungen Handwerker, die am Donnerstag auf der Bühne standen, sind die Perspektiven so gut wie nie zuvor. Sie können sich nicht nur ihren Wunscharbeitsplatz aussuchen, sondern können sich mittelfristig auch immer attraktivere Arbeitsbedingungen einstellen. So sieht Bassen etwa in der Vier-Tage-Woche ein begrüßenswertes Modell der Zukunft und auch Schmudlach bestätigt, dass das eine Arbeitszeitverkürzung zumindest in den Köpfen schon bei vielen Betrieben angekommen sei.

Aber auch jetzt schon könnten die Handwerksberufe laut Schmudlach mit Regionalität, modernster Technik sowie guten Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten punkten. Was die jungen Absolventen aus diesem Potenzial machen, ist ihnen nun selbst überlassen. Oder wie Rotenburgs stellvertretender Bürgermeister Uwe Lüttjohann es während der Freisprechung als Zimmerer-Richtspruch für die jungen Gesellen ausdrückt: „Nun übergebe ich den Bau in Gottes Hand. Alles, was Unglück ist, sei von ihm abgewandt.“