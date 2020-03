Rotenburger Geschäfte schließen

Unternehmer wollen bei Onlinehandel kooperieren

+ Zu: Viele Geschäfte in Rotenburg haben zu. Foto: Menker

Rotenburg – Am Dienstagmorgen herrscht unter den Rotenburger Geschäftsleuten in der Innenstadt Unsicherheit: Geschäft öffnen – ja oder nein? „Die Radiostationen haben ganze Arbeit geleistet und gleich morgens für Desinformation gesorgt – so herrscht in der Stadt Chaos, die einen haben auf, die anderen haben zu“, erklärt Cornelia Gewiehs von der IG City-Marketing auf Nachfrage der Kreiszeitung. Seit dem Nachmittag ist bekannt: Der Einzelhandel schließt bis auf einige Ausnahmen. Ein Onlinekauf soll aber in Teilen weiterhin möglich sein – die Gewerbetreibenden erarbeiten dazu gerade einen Plan.