Zum zweiten Mal: Eike Holsten feiert Direktmandat

Von: Guido Menker

Geschafft: Der Jubel im „1919“ am Ahe-Sportplatz ist groß. Eike Holstens Frau ist natürlich die erste Gratulantin. © Menker

Zum zweiten Mal nach 2017 schafft der Rotenburger Christdemokrat Eike Holsten knapp den direkten Einzug in den Niedersächsischen Landtag. Damit endet am Sonntagabend für ihn ein von Anspannung und Aufregung geprägter Wahltag. Wie aber verbringt ein Landtagskandidat eben diesen Tag bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses, nachdem er seine Stimmen im Wahllokal abgegeben hat? Wir haben Eike Holsten begleitet.

Rotenburg – Klar, die Freude ist groß. Eike Holsten verbringt den Wahlabend mit seiner Familie und einer ganzen Reihe von Parteifreunden im „1919“ am Ahe-Sportplatz. Das Bier fließt schon reichlich, noch bevor das für den Christdemokraten entscheidende Ergebnis feststeht. Doch je weiter die Auszählung voranschreitet, desto mehr wächst die Zuversicht, um die Anspannung zu verdrängen. „Sechs Wahllokale noch und knapp 800 Stimmen vorne – das soll wohl was werden“, sagt Holsten mit einem Blick auf das Handy. Reinhard Grindel, Ex-Bundestagsabgeordneter und als solcher früherer Chef Holstens, stimmt zu. „Da passiert nichts mehr.“ Eine halbe Stunde später löst sich die Anspannung auf: Geschafft!

Holsten entscheidet das Rennen gegen seinen Mitfavoriten Tobias Koch am Ende ähnlich knapp für sich, wie es schon vor fünf Jahren der Fall war. In Visselhövede, Sottrum, Scheeßel, Bothel und Ottersberg hat er die Nase vorn. Koch indes gewinnt die Samtgemeinde Fintel und Oyten – sowie Holstens Heimatstadt Rotenburg. Wie schon 2017. Was Holsten aber offenbar viel mehr ärgert, ist „das katastrophale Ergebnis auf Landesebene“.

Zuversichtlich geben Eike Holsten und seine Frau Katrin ihre Stimmzettel ab. © -

Zwölf Stunden zuvor: Eike Holsten verteilt mit Marie-Kristin Schröder-Koch vor der Bäckerei Brunnen-Müller an der Harburger Straße in Rotenburg Frühstückstüten: „Da sind Marmelade, ein Stückchen Butter und ein Apfel drin“, sagt Holsten bei einem Kaffee. Die Kunden der Bäckerei greifen gerne zu, bevor sie nach Hause zum Frühstück fahren. Holsten muss noch ein Stündchen darauf warten. Eine abschließende Wahlkampfaktion am Wahltag – „das machen wir schon seit einigen Jahren“, erklärt er und reicht eine der Tüten an Stefan Beglau, der zwar etwas verdutzt wirkt, sich aber freut.

Bringt das was? „Diese Frage habe ich mir auch gestellt“, erklärt Holsten. Doch mit diesem und zwei weiteren Ständen in der Kreisstadt erreiche er rund 300 Leute direkt, vielleicht weitere 300 bis 600 Leute indirekt. „Man spricht darüber.“ Und das, so Holsten, sei gut, denn die Landtagswahl sei in den vergangenen Wochen nicht so wahrgenommen worden, wie er es sich gewünscht hätte.

Das Frühstück folgt bei ihm zu Hause – mit seiner Frau Katrin und den Kindern Tilda (9), Joris (6) und Linja (2). Holsten macht aus diesem Wahltag einen Familientag. Gemeinsam radeln sie zusammen zur Kinderarche am Berliner Ring, wo Eike und Katrin Holsten ihre Stimmen abgeben. „Jetzt aber schnell nach Hause, ich muss mich umziehen“, sagt der 39-Jährige. Sein Ziel: eine Runde mit seiner Laufgruppe durch den Ahewald.

Am Sonntagvormittag trifft sich der CDU-Kandidat (2.v.r) wieder mit seiner Laufgruppe – zum ersten Mal seit vier Wochen. Im Wahlkampf war die Zeit dafür zu knapp. © -

Zu viert sind sie an diesem Vormittag. Auch zahlreiche Spaziergänger nutzen den herrlichen Herbsttag, um frische Luft zu schnappen und sich ein wenig zu bewegen. „Seit vier Wochen sind wir schon nicht mehr zusammen gelaufen – zu wenig Zeit.“ Das klingt etwas entschuldigend, aber die drei Lauf-Kollegen zeigen Verständnis.

Holstens Sportsfreund Onno Hagenah: „Über Politik reden wir auch manchmal, aber wir sind ja kein Debattier-Klub und auch nicht immer einer Meinung.“ Sechs Kilometer sind es heute, die sie absolvieren wollen. „Das tut gut“, meint der Christdemokrat, „das bringt mich auf andere Gedanken.“

Am Nachmittag geht Eike Holsten mit der Familie ins Ronolulu. © -

Nach der Runde steuert Holsten wieder seine Familie an. Katrin Holsten gesteht: „Es kribbelt ganz schön. Ja, ich bin aufgeregt.“ Und doch zaubert sie für die Familie eine leckere Lauchsuppe, ehe am Nachmittag alle fünf zusammen ins Ronolulu fahren. „Die letzten Stunden bis zur Schließung der Wahllokale werden immer quälend länger“, weiß der Politiker aus eigener Erfahrung. Da tue es gut, diese Wartezeit mit der Familie zu verbringen. Auch Tilda und Joris seien schon seit Tagen aufgeregt. Sie sind schließlich auch am Abend dabei und feiern mit. Erste Gratulantin allerdings ist seine Frau Katrin, ehe dann auch der neue Gemeindeverbandsvorsitzende Philipp Lennartz mit Eike Holsten anstößt. „Klasse“, sagt er.

So sieht es auch Holsten selbst – trotz oder gerade wegen des Ergebnisses in seiner Heimatstadt. Mit 151 Stimmen hatte Koch in der Kreisstadt 2017 die Nase vorn, jetzt sind es noch 47 Stimmen, die der Sozialdemokrat hier mehr geholt hat. „Ich bin den Rotenburgern extrem dankbar, dass ich diese Direktwahl gewonnen habe – vor allem bei einem Blick auf das landesweite Ergebnis und den diesmal deutlicheren Verlust.“ Sein Rotenburger Ergebnis sei „stark“.

Die Freunde im „1919“ interessiert das hingegen nicht. Eike Holsten hat es geschafft. „Er ist der Beste“, sagt Tilman Purrucker, Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat. Holsten ist von seinem Wahlkampf der vergangenen Wochen überzeugt, „in die professionelle Retrospektive geht es in zwei Wochen“, sagt er. Den Montag verbringt er nahezu komplett in Hannover. Es gibt viel zu besprechen. Es geht in die Opposition. Aber jetzt schmeißt der alte und neue Landtagsabgeordnete noch eine Runde Freibier. Prost!