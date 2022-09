Rotenburger DLRG-Mitglied MacKenzie rettet Kleinkind

Von: Andreas Schultz

Ein paar Rotenburger Zehner und die von Innenminister Boris Pistorius unterzeichnete Ehrenurkunde erhält Lebensretter Andrew MacKenzie (r.) aus den Händen von Bürgermeister Torsten Oestmann. © Andreas Schultz

Der Rotenburger Andrew MacKenzie hat während seines Tauchurlaubs Ende Juni im ägyptischen Hurghada ein Kleinkind vor dem Ertrinken gerettet. Nun haben Stadt und Land den Einsatz des DLRG-Schwimmers geehrt.

Rotenburg – Er rettet ein kleines Mädchen vor dem Ertrinken, wenige Monate später steht er im Saal des Rotenburger Rathauses und nimmt eine Belobigung vom niedersächsischen Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius (SPD), entgegen: Andrew MacKenzie stand am Mittwochabend im Zentrum einer kleinen Feierstunde, welche die Stadt Rotenburg im zu Ehren organisiert hatte.

Angehörige, Ehrenbürger Rotenburgs, Vertreter des Stadtrats und der DLRG, der der 42-Jährige angehört, feierten mit ihm. Dafür hatten sie guten Grund: Eine „Ehrenurkunde für Rettung aus Gefahr“ aus einem niedersächsischen Ministerium ist eine exklusive Angelegenheit, für die man große Opferbereitschaft gezeigt haben muss. Entsprechend würdigt das von Pistorius signierte Dokument den „opferwilligen und tatkräftigen Rettungseinsatz“ mit der öffentlichen Belobigung.

Die Übergabe der Urkunde oblag Bürgermeister Torsten Oestmann, der sich angesichts der besonderen Umstände für eine Ehrung von höherer Stelle stark gemacht hatte. „Das müssen wir würdigen“, habe er gedacht, als er von der Rettungsaktion, die sich im Juni zugetragen hatte, in der Rotenburger Kreiszeitung gelesen hatte.

„Für mich selbstverständlich“

Der DLRG-Rettungsschwimmer MacKenzie war zum Tauchurlaub in Ägypten gewesen, wo er am Strand erkannte, dass ein Kleinkind aufs Meer hinaustrieb und zu ertrinken drohte. Der Retter schnappte sich kurzerhand seine Schwimmflossen, sprang ins Wasser, transportierte das nicht mehr atmende Mädchen an Land und reanimierte das Kind erfolgreich. „Was gibt es Schöneres, als zu wissen, dass man ein Leben gerettet hat?“, fragte Oestmann und lobte den Geehrten für seine Entschlossenheit.

„Für mich ist das selbstverständlich, ich hätte jederzeit so gehandelt“, gibt der Geehrte zu Protokoll – sehr zur Begeisterung des Bürgermeisters: „Genau solche Leute brauchen wir!“