Rotenburger CDU stellt IGS-Oberstufe in Rotenburg wieder infrage

Von: Michael Krüger

Drei Wochen nach Start des ersten zwölften Jahrgangs an der IGS kocht die Debatte um die Oberstufe wieder hoch. Reichen die Schülerzahlen aus? Die CDU will die Genehmigung prüfen lassen.

Rotenburg – Am 2. Dezember 2021 muss Torsten Oestmann als Bürgermeister der Stadt Rotenburg seine erste große Niederlage einstecken. Gerade mal einen Monat im Amt, kippt die Ratsmehrheit um SPD und Grüne, die ihn ins Amt gehoben hatte, seine Empfehlung für eine künftige Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in städtischer Trägerschaft. Die heftig geführte Dauerdebatte zu diesem Thema wollte Oestmann, der zuvor politisch nicht beteiligt war, mit einer unabhängigen Arbeitsgruppe befrieden, die „ergebnisoffen eine faktenbasierte und transparente Entscheidungsgrundlage“ erarbeiten sollte. Die geheime Abstimmung verläuft anders. 18 Mal Ja, 16 Mal Nein, eine Enthaltung, vermutlich Oestmanns: Die IGS-Oberstufe startet schon zum Schuljahr 22/23.

Ein Jahr später zeichnet sich ab, dass das „Experiment IGS-Oberstufe“ scheitert. Das sagt zumindest die Rotenburger CDU. Sie hat Bürgermeister Torsten Oestmann einen Fragenkatalog geschickt, wie sich die Stadt als Schulträger zur Situation an der IGS positioniert. Zudem hat sich Ratsherr Eike Holsten als Landtagsabgeordneter mit einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung gewandt. Stadtratsfraktionschef Tilman Purrucker: „Wir wollen klar machen, dass wir von Anfang an prophezeit haben, wie es jetzt läuft.“

Wie es läuft, ist kein Geheimnis. Von den 23 Schülern, die vergangenes Jahr zur Oberstufen-Premiere im elften Jahrgang der IGS angetreten waren, haben es 15 in die finale Phase auf dem Weg zur Hochschulreife geschafft. 34 Schüler umfasst der aktuelle elfte Jahrgang. Das Niedersächsische Schulgesetz geht allerdings für eine gymnasiale Oberstufe von drei Zügen zu je 18 Schülern, also insgesamt 54, aus.

„Dauerhaft kann man mit so einer Zahl keine Oberstufe machen“, weiß auch Schulleiter Sven Thiemer. Er führt allerdings an, dass die Genehmigung für den ersten Oberstufenjahrgang sehr kurzfristig gekommen sei. Die Steigerung im nächsten Jahrgang sei deutlich erkennbar. Auch die Landesschulbehörde (Kasten unten) spricht von „Anlaufschwierigkeiten“, die neuen Oberstufen gewährt werden müssten.

Für die CDU reichen diese „schwammigen Aussagen“ (Purrucker) nicht aus. Schon die Berechnungen, die die Schule und letztendlich die Stadt bei der Beantragung der Oberstufe vor knapp zwei Jahren eingereicht hätten, seien komplett falsch. So sei man damals zum Beispiel davon ausgegangen, dass rund 20 Schüler von anderen Mittelstufen in die IGS-Oberstufe wechseln. Aktuell seien es gerade einmal zwei. „Wir sehen keine Steigerungen der Abiturientenzahl“, so Purrucker. Das über viele Jahre bestehende Oberstufenangebot mit dem Ratsgymnasium und den Berufsbildenden Schulen werde mit dem dritten Weg zum Abitur wie befürchtet aufgeweicht: „Der Kuchen wird einfach nur breiter getreten, das Angebot dadurch weniger.“

Die BBS spürt das deutlich, sagt Schulleiterin Martina Niebuhr. Man habe „eine ganze Klasse verloren“, könne das Profil Ökotrophologie nicht mehr anbieten. Die in der politischen Entscheidungsphase oftmals ins Feld geführten Kooperationen im Bereich der Oberstufen zwischen IGS und BBS gebe es nicht. Niebuhr: „Eine weitere gymnasiale Oberstufe in der Stadt Rotenburg hat eine Verringerung der Wahlmöglichkeiten für alle Schüler zur Folge. Es konnte kein zusätzliches neues Angebot geschaffen werden.“ Nach CDU-Angaben verliere auch das Ratsgymnasium – dieses müsse „zähneknirschend Personal abordnen“, obwohl auch dort die Lehrer knapp seien. In der Anfrage von Holsten wird darauf angespielt, dass Versetzungsanträge von Lehrern ans Ratsgymnasium oder BBS vom Ministerium mit der Begründung abgelehnt worden seien, dass ein Wechsel nach Rotenburg nur an die IGS möglich sei. Die Bewerber hätten daraufhin abgesagt.

Landesamt: „Manchmal handelt es sich lediglich um Anlaufschwierigkeiten“

Die Schonfrist mit „schwammigen“ Berechnungen ist für die CDU vorbei. Sie will ganz genau wissen, auf welcher Zahlenbasis die Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Rotenburg betrieben wird. Sieben Fragen hat die Stadtratsfraktion dazu an Bürgermeister Torsten Oestmann und die Schulleitung gesandt. Zudem hat der Landtagsabgeordnete Eike Holsten an die Landesregierung eine sogenannte Kleine Anfrage gestellt, die schriftlich binnen vier Wochen beantwortet werden muss. Dort geht es in 15 Fragen konkret um Schülerzahlen, Personalentwicklung und Unterrichtsgestaltung.



Gegenüber der Kreiszeitung hat sich Bianca Trogisch, Pressesprecherin des Landesamts für Schule und Bildung Lüneburg, bereits geäußert. Sie stellt klar, dass das Niedersächsische Schulgesetz für eine gymnasiale Oberstufe von drei Zügen zu je 18 Schülern, also 54 Schülern, ausgeht – und zwar von Beginn an. Aber eben auch: „Wegen des erforderlichen Vertrauens der Familien in ein Bildungsangebot und nicht zuletzt auch aufgrund der kostenintensiven Auswirkungen für die Schulträger sollen schulorganisatorische Entscheidungen langfristig getroffen werden. Manchmal handelt es sich bei einem Verfehlen der erforderlichen Schülerzahl lediglich um Anlaufschwierigkeiten, weil sich ein Bildungsangebot erst etablieren muss. Vor diesem Hintergrund kann es ratsam sein, die Entwicklung zunächst noch weiter zu beobachten, ob eine Stabilisierung eintritt.“